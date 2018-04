Sto cen zamíří k majitelům. Velká podzimní soutěž skončila

Do soutěže se celkem přihlásilo úctyhodných 26876 čtenářů! Hlavní výhrou v soutěži byl zimní zájezd do Rakouska pro 2 osoby.

Každý, kdo splnil zadání a nasbíral nejméně sto kódů, tomu se zobrazila rozřazovací otázka: Nejčtenější článek v historii OnaDnes.cz je volba Miss parlament z června letošního roku. Odhadněte kolikrát jste článek rozklikli k 16.9. 2010. Přesná odpověď byla: 409 943 x. Vítězem se stal ten, kdo číslo odhadl nejpřesněji.

1. místo: Poukaz na hory pro dvě osoby získala čtenářka Kristýna Ambrožová ze Soběsuk u Plumlova.

2. místo: Poukaz pro dva do hotelu v Salcbursku - vyhrál čtenář Kamil Stonjek z Ostravy.

3. místo: Vyšetření na zubní klinice Dental Office H33 získává čtenářka Klára Horáková.

Na konci článku najdete seznam všech dalších výherců. Všem blahopřejeme!

Soutěžili jste ZDE.

Spolu s partnery soutěže jsme pro vás připravili stovku nejrůznějších cen od dárkových certifikátů, měsíčního členství ve fitness centru přes například speciální vyšetření na zubní klinice, či vybrané služby na klinice estetické chirurgie, módní modely značky Pietro Filipi, po švýcarské hodinky a jiné šperky, wellness balíčky a další krásné dárky.

DALŠÍ VÝHERCI SOUTĚŽE:

4. Lenka Zíková, vyšetření na zubní klinice American Dental

5. Karel Veselý, permanentní make-up a kosmetické ošetření

6. Hana Andršová, aplikace botulotoxinu a injekčního výplňového materiálu

7. Erik Hromek, dárkový certifikát v hodnotě 10 000 Kč do LC Anděl

8. jana.racek, dárkový poukaz do studií Bomton v hodnotě 5 000 Kč

9. Kamila Jakubčíková, dárkový poukaz do studií Bomton v hodnotě 5 000 Kč

10. kborkova, švýcarské hodinky a šperky

11. Bohumila Slavíková, švýcarské hodinky a šperky

12. cartmenn, švýcarské hodinky a šperky

13. Věra Tihlaříková, švýcarské hodinky a šperky

14. Jan Cudrák, švýcarské hodinky a šperky

15. Michaela Pašková, švýcarské hodinky a šperky

16. Jolana Siblíková, švýcarské hodinky a šperky

17. Monika Kupčeková, šaty pietro filipi

18. Jitka Křenková, wellness balíček – kosmetika + ošetření na přístroji Bodyter

19. Radka Křivánková - Švendová, wellness balíček – kosmetika + ošetření na přístroji Bodyter

20. mar.buchtova, wellness balíček – kosmetika + ošetření na přístroji Bodyter

21. Jarmila Tomanová, měsíční členství ve fitness centru určeném pouze pro ženy

22. Lucie Szejutová, měsíční členství ve fitness centru určeném pouze pro ženy

23. asedla, měsíční členství ve fitness centru určeném pouze pro ženy

24. Lucie Sedláčková, měsíční členství ve fitness centru určeném pouze pro ženy

25. Alice Mojžíšková, měsíční členství ve fitness centru určeném pouze pro ženy

26. Jaroslav Soukup, měsíční členství ve fitness centru určeném pouze pro ženy

27. Dana Zacpalová, měsíční členství ve fitness centru určeném pouze pro ženy

28. Martin Svoboda, měsíční členství ve fitness centru určeném pouze pro ženy

29. ivana svobodna, měsíční členství ve fitness centru určeném pouze pro ženy

30. marie bubnova, měsíční členství ve fitness centru určeném pouze pro ženy

31. Marie Jurková, dárkový certifikát v hodnotě 1.000,-Kč na thajské masáže

32. Lucie Ferrante, dárkový certifikát v hodnotě 1.000,-Kč na thajské masáže

33. Zdeněk Fairaisl, dárkový certifikát v hodnotě 1.000,-Kč na thajské masáže

34. jawwana, dárkový certifikát v hodnotě 1.000,-Kč na thajské masáže

35. Iveta Střížová, dárkový certifikát v hodnotě 1.000,-Kč na thajské masáže

36. Kateřina Sedlecká, dárkový certifikát v hodnotě 1.000,-Kč na thajské masáže

37. Eliška Veselá, dárkový certifikát v hodnotě 1.000,-Kč na thajské masáže

38. vero, dárkový certifikát v hodnotě 1.000,-Kč na thajské masáže

39. Daniela Ručková, dárkový certifikát v hodnotě 1.000,-Kč na thajské masáže

40. inav, dárkový certifikát v hodnotě 1.000,-Kč na thajské masáže

41. beribel, 100% přírodní potravinové doplňky

42. Kateřina Vrátná, 100% přírodní potravinové doplňky

43. brezinka, 100% přírodní potravinové doplňky

44. Markéta Píšťková, 100% přírodní potravinové doplňky

45. Michaela Lejsková, 100% přírodní potravinové doplňky

46. savs, 100% přírodní potravinové doplňky

47. Denisa Provazníková, 100% přírodní potravinové doplňky

48. Ondřej Šprync, 100% přírodní potravinové doplňky

49. klarulini, 100% přírodní potravinové doplňky

50. Marta Madejewski, 100% přírodní potravinové doplňky

51. Kateřina Račáková, 100% přírodní potravinové doplňky

52. Lada Černovická, 100% přírodní potravinové doplňky

53. jankal.mail, 100% přírodní potravinové doplňky

54. Míša Doksanská, 100% přírodní potravinové doplňky

55. lenka, 100% přírodní potravinové doplňky

56. p-e-t-t-a, 100% přírodní potravinové doplňky

57. Hana Hráchová, 100% přírodní potravinové doplňky

58. Zuzana Svagrova, 100% přírodní potravinové doplňky

59. snbstresss, 100% přírodní potravinové doplňky

60. Dzamil chiNIN, 100% přírodní potravinové doplňky

61. Marian Szeliga, tělové mléko Yves Rocher

62. Jarka Formánková, tělové mléko Yves Rocher

63. Olga Havlíková, tělové mléko Yves Rocher

64. Věra Studeničová, tělové mléko Yves Rocher

65. Kateřina Pešková, tělové mléko Yves Rocher

66. jitka.rulfova, tělové mléko Yves Rocher

67. Věra Simonová, tělové mléko Yves Rocher

68. Ludmila Voráčová, tělové mléko Yves Rocher

69. valtrovaja, tělové mléko Yves Rocher

70. Markéta Příbrská, tělové mléko Yves Rocher

71. d.e.n.c.a., tělové mléko Yves Rocher

72. David Bláha, tělové mléko Yves Rocher

73. Helena Talašová, tělové mléko Yves Rocher

74. infokanal, tělové mléko Yves Rocher

75. princovae, tělové mléko Yves Rocher

76. Jitka Hofmannová, tělové mléko Yves Rocher

77. Martina Bičíková, tělové mléko Yves Rocher

78. Lucie Atatoprak, tělové mléko Yves Rocher

79. Luděk Toman, tělové mléko Yves Rocher

80. Ester Popová, tělové mléko Yves Rocher

81. Monika Schullerová 74506 Tělové mléko Yves Rocher

82. Vlastimil Zámečník, tělové mléko Yves Rocher

83. Petr Vaněček, tělové mléko Yves Rocher

84. Hana Partynglová, tělové mléko Yves Rocher

85. Rudolf Lang, tělové mléko Yves Rocher

86. Dana Veselá, tělové mléko Yves Rocher

87. Martin Křenek, tělové mléko Yves Rocher

88. Iva Šindelková, tělové mléko Yves Rocher

89. Petra Vrzáčková, tělové mléko Yves Rocher

90. Vlastimil Skočil, tělové mléko Yves Rocher

91. Pavel Neustupa, tělové mléko Yves Rocher

92. Jan Mačí, tělové mléko Yves Rocher

93. dasa.przeczkova, tělové mléko Yves Rocher

94. Michal Čermák, tělové mléko Yves Rocher

95. Kateřina Šálková, tělové mléko Yves Rocher

96. smilatova, tělové mléko Yves Rocher

97. Jana Štěpáníková, tělové mléko Yves Rocher

98. Václav Protiva, tělové mléko Yves Rocher

99. Marie Hoťková, tělové mléko Yves Rocher

100. simona navratilova, dárkový balíček z redakce OnaDnes.cz