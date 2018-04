Štíhlejší za pár minut: zásady oblékání, které vám uberou několik kil

NAROVNEJTE SE

Liz Taylor, herečka a bohyně s fialkovýma očima, měla ve svém životě období, kdy připomínala k zemi připoutaný meteorologický balon. Pak zhubla, ne úplně zdravě – jako už to tak v Hollywoodu chodí – a napsala o tom knihu.

Hned na začátku se zmiňuje o triku, který můžete uplatnit hned teď. Narovnejte záda, zatáhněte břicho a stáhněte ramena dolů a dozadu.



Máte-li tu možnost, podívejte se teď na sebe do zrcadla nebo výkladní skříně. Správný postoj dokáže ubrat tolik kil, kolik budete cvičením hubnout třeba měsíc. Ne natrvalo, ale radost to udělá.

Liz ve své knize radila, že takhle narovnaná máte chodit stále. Prý je dobré si představit, že k ramenům, prsům a bokům máte připevněné balonky naplněné héliem, které vás nadnášejí. Představa je to dost komická, ale až se přestanete smát, zjistíte, že to vážně funguje.

A jen tak mimochodem, v této pozici posilujete svaly. Zjistíte to, když vydržíte chodit rovně celý den. Další ráno vás bude bolet celý člověk.

ANI MALÉ ANI VELKÉ

V různých obdobích života hrají ženy různé hry s velikostí oblečení. V pubertě se většinou halí do obrovských triček a tátových svetrů. V dospělosti naopak zkoušejí sexy upnuté svetříky a sukně napnuté k prasknutí. Ani jedno ani druhé ale kila opticky neubírá, spíš naopak.

Nadměrná trika a plandavé kalhoty nebudí dojem, že se v nich skrývá křehké stvoření, ale zahalenému tělu ještě pár kil přidají. U obtažených věcí je zrada jinde. Zepředu (tedy v zrcadle zkušební kabinky) vypadají celkem slušně. Taky si je při zkoušení různě uhladíte a vyšponujete se.

Takto ANO! Zpěvačka Queen Latifah zkušeně pracuje s tenkým svislým proužkem, výstřihem do V, vysokými podpatky i řasením látky. Můžeme se u ní učit.

Jenže při pohybu a při běžném nošení to začne vypadat, že vás někdo roztavil a do těch šatů nalil. Na zádech naběhnou špeky a sukně se souká co pět minut k pasu. Jediná velikost, která vám bude lichotit, je ta, kterou skutečně máte, a pokud jste mezi dvěma čísly, pak si můžete vzít to větší. Košile, která kopíruje tvar těla, ale je malinko volná, to je to pravé.



Až si půjdete vybírat něco ve správné velikosti, nezapomeňte počítat s podlou vlastností zkušebních kabinek. Nutí vás dívat se na sebe do zrcadla z několika málo centimetrů a zkreslují. V nové věci vyjděte ven a prohlédněte se v některém zrcadle v obchodě. Potřebujete odstup minimálně několik metrů a také se vidět i zezadu.

POHLEĎTE SEM!

Určitě máte něco, co se vám na vás líbí a za co posloucháte lichotky. Oči, vlasy, kotníky, krk, lýtka – cokoliv. Tak to zdůrazněte. Čím víc připoutáte pozornost k části těla, kterou máte ráda a jste s ní spokojená, tím méně pozornosti bude okolí věnovat zbytku.

Dlouhé a nápadné náušnice zdůrazní dlouhý krk, nápadné náramky připoutají pozornost k hezkým rukám, červené lodičky podpoří účinek hezkých lýtek. Místa, která naopak nechcete zdůrazňovat, nezdobte nijak.

Výrazný pásek umí zrádně zvětšit vystouplé bříško a účinek velkých kapes na zadku vám nemusím popisovat.

Takto NE! Herečka Kirstie Alley má jedinou věc, kterou odpoutává pozornost od svého většího těla, a to je atraktivní obličej. Zbytek halí do nadměrných "stanů" bez jakéhokoliv stylu, a to je škoda. Herečka a moderátorka Rosie O´Donnel to prostě pustila a obléká se do pánských věcí o dvě čísla větších. Taky řešení, ale pěkný pohled to není.

Všeobecně "šikovné" jsou dlouhé náhrdelníky, kterých jsou dnes plné obchody s módním oblečením. Prodlouží totiž horní část těla a vytvoří vám od krku dolů jakousi šipku, která opticky zužuje. Taky odvádí pozornost od silnějšího krku nebo velkých ňader – pokud si to tedy v tom druhém případě přejete.

SPRÁVNÝ ZÁKLAD

Stahovací prádlo, které začíná těsně pod ňadry a končí nad koleny je skutečně geniální. Na každodenní nošení asi nebude moc zdravé – mnohem zdravější by bylo normálně zhubnout – ale třeba pod večerními šaty to umí zázraky.

Do kvalitního korzetu a kalhotek se určitě vyplatí investovat. Vyhladí všechny nežádoucí tvary a patvary a kalhoty i sukně potom hned jinak sedí. Na jednorázové zhubnutí zaručený tip.

Pokud jde o podprsenku, tu budete určitě hledat déle, ale na tvaru postavy odvede také fantastickou práci. Změřte si obvod hrudního koše těsně pod prsy a potom obvod přes prsa ve své nejkvalitnější podprsence. Tak získáte dva rozměry, které budete potřebovat při nákupu prádla, jež vám ňadra vytvaruje bez zbytečného stahování.

Většina z nás prý nosí podprsenku s příliš velkým objemem kolem hrudníku a malými košíčky. Jestli vám na konci dne pásek na zádech doputuje do půlky lopatek nebo vám při vzpažení vylézají ňadra spodem podprsenky ven, děláte i vy stejnou chybu.

ČERNÁ ZEŠTÍHLUJE, ALE NUDÍ

Základem zeštíhlujícího šatníku by určitě měly být černé kalhoty správného střihu a délky a rovná úzká černá sukně stejných vlastností. Obléct se ale do černé od hlavy k patě není dobrý nápad. Vytvoří se totiž velký blok jedné barvy a efekt je pryč.

Noste raději barvy vhodné k vašemu typu, jen si vybírejte na "větší" části těla tmavší odstíny.

Máte-li mohutná ramena a užší boky, zkuste černé bolerko nebo svetřík s výstřihem do V přes světlejší tričko a barevnou sukni ve tvaru A.



Pokud vás naopak po světě nosí důkladnější nohy, najděte ty svoje pravé černé kalhoty a barevně se odvažte na tunice nebo košili v délce k bokům. Zakázané barvy jsou pouze ty křiklavé a svítivé, které by ostatně neměl nosit nikdo starší čtrnácti let, pokud právě nejde na karneval za neon.





DŽÍNY NEJVĚRNĚJŠÍ

Neexistuje univerzálnější kus oděvu, který by navíc uměl pomocí švů, kapes, střihu a délky tak tvarovat postavu, než džíny. Necháme stranou ty šťastné, které si stěžují na příliš dlouhé nohy nebo příliš malý zadek, a podíváme se, jaké rifle doporučují stylistky pro ženy menší a silnější postavy: hledejte střih, který jde od boků dolů rovně a nezužuje se směrem ke kolenům, to vás opticky prodlouží.

Nejlepší je, když jsou džíny rovné až dolů, protože rozšířené nohavice postavu zkracují a úzké vytvářejí zbytečný kontrast se stehny. Šikovným doplňkem jsou boty na podpatku, který kalhoty do poloviny kryjí.

A jak s pomocí džín zmenšit velké pozadí? Najděte kalhoty s vyšším pasem a šikmo posazenými kapsami vzadu. A na rozdíl od předchozího typu ty vaše džíny by se měly od boků ke kolenům mírně zužovat. Je zbytečné udržovat u nich rozměr, který nabraly v nejširším bodě vašeho těla.