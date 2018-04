Diety nefungují, po čtyřicítce zhubnete jen pohybem, říká moderátorka

„Nikdy mě nebavilo držet diety a jen se koukat na jídlo, na které jsem měla doopravdy chuť. Teď můžu jíst cokoli, na co mám chuť. Stačí se jen hýbat. K pevné kůži stačí opravdu málo,“ sdělila moderátorka, která se díky cvičení cítí skvěle i po psychické stránce.

Chápe, že je pro někoho velmi těžké, dokopat se k cvičení. I ona to totiž měla stejně. Začátky prý byly velmi těžké. Brzy se díky cvičení začala cítit skvěle a na vyplavování endorfinů je teď téměř závislá.

„Pokaždé se po cvičení cítím tak dobře. Snažím se cvičit čtyřikrát týdně. Chodím do posilovny. Když ale není čas, cvičím i doma. Někdy je to docela legrace,“ prozradila.

Tajemství štíhlé postavy podle ní tedy tkví pouze v pohybu. „Držet diety a nehýbat se nemá smysl. Bez pohybu to prostě nejde a po pětatřicítce speciálně,“ myslí si Lisa.

„Když jsem oslavila pětatřicáté narozeniny, zjistila jsem, že je mnohem těžší se udržovat ve formě. Už to nebylo jako dřív. Od té doby je to mnohem větší dřina, s tím se ale musí právě počítat,“ uvedla a dodala, že se snaží svému tělu naslouchat. „Už vím, co je pro mě dobré a co ne. Už neexperimentuji a neválím se doma na gauči.“