Štěstí za peníze koupíš. Tipy, jak si lacino udělat radost

Jaký je to pocit, když vám někdo daruje rolls royce s velkou červenou mašlí, to ví jen málo lidí. Možná tak Ivanka Trump, Athina Roussel-Onassis nebo některé plastikové postavy z amerických teenagerských seriálů. My ostatní zůstaneme u mnohem (mnohem!) nižších částek, ale srovnatelného účinku. Pokud ovšem trváte na rollsu, můžete buď začít krást, chytře investovat, nebo se pokusit znovu narodit, a tentokrát v tom ,správném‘ seriálu či páté manželce miliardáře Trumpa.

Jakou barvu má štěstí

Všude dobře a doma nejlíp by platilo mnohem víc, kdybychom netrávili většinu dne ,mimo‘ a nevraceli se do svého hnízda jen na noc. Pak stačí jeden propršený víkend a člověk nestačí koukat, kolik nedodělaných záměrů a podivných zákoutí mu doma připomíná, co by bylo potřeba vylepšit.

"Náš byt je můj koníček. Minimálně jednou za čtvrt roku v něm něco předělám a vylepším, abych si udělala radost," říká Klára Bílková, maminka dvou synů, momentálně na mateřské. "Mám výrazně barevné zdi – tmavě rudé kachličky v kuchyni a zelenou stěnu, takže obnovuju polštáře, rámečky u obrázků a různé dekorace. Třeba mám úchylku na věnec na dveřích do kuchyně, kytku na stůl a svíčky – to všechno musí být v jedné barvě."

Které barvy přivolají pocit štěstí právě vám, na to žádná pravidla neexistují. Jedině staré dobré "líbí-nelíbí".

Kolik vás to bude stát:

Půjdete-li cestou doplňků, pak si připravte od 20 Kč výše na barevné svíčky nebo prostírání, materiál na dekorativní věnec vás v květinářství nebo ve výtvarných potřebách vyjde kolem 150 Kč, rámečky na obrázky se například v IKEA pohybují od 200 Kč výš. Jestli se pustíte do malování, pak počítejte cenu svého štěstí (třeba od Primalexu) v řádu stokorun.

Nejlepší restauraci máte doma

Chcete oslavit nějaký významný okamžik ve svém životě a jako první vás napadne: vyrazíme do naší oblíbené restaurace. Pak si ale vynásobíte počet pozvaných průměrnou cenou hlavního jídla a na oslavu rezignujete. Zbytečně se okrádáte o pěkný večer. Jenom ho uspořádejte doma.

Neberte to jako kyselé hrozny – večeřet při slavnostních příležitostech v super podniku je "out" dokonce už i v USA. Přišla bída na kozáky a přední lifestylové časopisy se začínají plnit návody, jak doma uspořádat večírek za pár peněz. V tomhle oboru jsme ovšem mistři my, Češi. Domácí mejdánky jsou u nás v kurzu od doby, kdy nás poprvé někdo zabral a utlačoval. Doma se tak báječně remcalo a kuly se pikle. Samozřejmě vždy u talíře něčeho dobrého.

Zkrátka, pokud nemáte nervní sousedy s hysterickým pudlem, dopadne domácí zábava nakonec vždycky líp než výprava do sebemódnějšího baru. A taky to přijde mnohem levněji.

Když jsme si jednou s kamarádkami uspořádaly domácí sushi party (a to je hodně nákladné jídlo), vyšla nás každou asi na tři sta korun, ale v té ceně bylo nejrůznějšího sushi a lososa víc, než se dalo sníst, velký salát a sedmička kvalitního vína. V restauraci pořídíte za stejnou cenu krabičku ,bento‘ jen tak na poškádlení chuti.

Kolik vás to bude stát:

Mexický mejdan – umíchejte z avokáda guacamole, kupte tortilové chipsy, udělejte salsu z rajčat a vyjde vás to zhruba na 50 Kč na osobu, ovšem bez tequily. Máte rádi fondue? Pak investujte do kila oblíbeného masa, tří omáček a zeleniny na salát a počítejte s náklady zhruba 100 Kč na osobu.

S dobrým vínem 200 Kč. Nebo zkuste českou party: naložte utopence, sežeňte sádlo, škvarky, tmavý chleba, jarní cibulku a pivo – a cena se zase bude pohybovat kolem 200 Kč na osobu. Za to si v restauraci dáte hlavní jídlo a sodovku.

Sex je náš

Ne nadarmo se říká, že sex je zábavou chudých. Dobré milování nic nestojí (tedy většinou), potěší, vyvolá bouři endorfinů a ještě jím intenzivně posilujete svůj partnerský vztah – tedy máte-li sex s partnerem.

Jestli ve vašem intimním životě začíná převládat rutina, zainvestujte něco do jeho zpestření. Na začátku minimálně snahu – a nemusíte hned utrácet za svůdné prádélko, ostatně spoustu dlouhodobých partnerů by nástup v podobě krajkové sexy dračice stejně spíš vyděsil. Kupte raději hromadu svíček – navozují romantickou atmosféru a jejich světlo je milosrdné ke všem tělesným nedokonalostem.

Půjčte si ve videopůjčovně nějaký skvělý film, v němž krásní lidé překonávají všemožné nástrahy osudu, aby nakonec šťastně skončili sobě v náručí. Máte dojem, že návrhem na sledování podobné kategorie dojáků partnera rozhodně nenaladíte? Vykašlete se v této fázi na něj, ať si klidně na počítači dohraje tu novou hru. Na film se podívejte sama, počkejte na účinek a pak teprve povolejte partnera. Uvidíte, že vášeň a roztoužení je vcelku nakažlivá věc. Pokud prudérnost není slovo ve vašem slovníku, můžete si s partnerem půjčit nebo koupit i mnohem, mnohem instruktážnější filmy. Záleží jen na vašem vkusu.

Nepřebernou nabídku lechtivé kinematografie nabízí i internet. Stejně tak máte-li pocit, že váš sexuální život potřebuje vzpruhu v podobě nějaké té ‚hračky‘, směle do toho. Ideální je, zvlášť pro ty stydlivější, nakupovat přes internet (např. www.sexshop.cz) – nemusíte se bát zvídavých pohledů a příliš spěchat s výběrem. Jen doporučujeme: svůj záměr proberte s partnerem, aspoň v obecné rovině. Někteří muži nesnášejí, když je cokoliv v posteli připravuje o výlučné postavení.

Máte chuť na sex, ale stydíte se si o něj doma říct? Navrhněte masáž, což je příjemné drtivé většině lidstva. Jak se situace dál vyvine, už je na vás...Více: Nažhavte si partnera. Erotická masáž krok za krokem

Kolik vás to bude stát:

Ve videopůjčovnách začínají ceny na 40 Kč, na novinových stáncích některé filmy koupíte i levněji. Ceny pomůcek se pohybují v řádu stokorun.

Koberec místo fitka

Endorfiny zodpovědné za naše pocity štěstí tělo mimo jiné vyplavuje i během sportování. Takže pokud potřebujete zvýšit dávky svého obvyklého štěstí, začněte se hýbat.

Na permanentku do fitcentra nemáte? Nevadí – máte spoustu jiných možností. Tou nejjednodušší je běh – nestojí nic kromě počáteční investice do slušných bot. Jestli máte dost pevné vůle začít, jedny slušné tepláky nebo leginy a park v blízkosti domu, můžete vyrazit třeba zítra.

Máte-li dojem, že to, co vaše tělo potřebuje, je intenzivní posilování, vlezte do nejbližší trafiky. Tam totiž v nepřeberné nabídce levných DVD určitě narazíte aspoň na jedno, podle kterého se doma můžete tužit, až se budou svaly napínat. "Jsem na mateřské, nemáme moc peněz, ale za to mám spoustu kil navíc. Už jsem se na sebe nemohla dívat. Jednou mi při nákupu v supermarketu u kasy padlo do oka dévédéčko se cvičením Pilates. Od té doby tak dvakrát až třikrát týdně cvičím v obýváku na zemi. Neřeším hezké oblečení ani kdo mi pohlídá děti," říká Lenka Brázdová z Prahy.

Ideální variantou pro lehké dobrodružky je kolo. Nejenom že neutratíte za hodiny spinningu, ale navíc můžete i ušetřit na dopravě. Taková ranní cesta do práce a odpolední zpět vás za pár týdnů dostane do kondice, nebudete se kousat nudou v zácpě a ještě si vyplníte modré okénko za dobrý skutek pro životní prostředí.

Doporučení: prostudujte si cyklomapu svého okolí (na internetu je pestrý výběr) a případnou cestu do práce naplánujte co nejvíce po funkčních cyklostezkách. Vyhnete se tak naštvaným řidičům a jejich autům.

Kolik vás to bude stát:

Kvalitní běžecké boty se dají v různých akcích pořídit od 1 500 Kč výše. DVD se cvičením se dá sehnat od 199 Kč výše, činky nahradíte plastovými lahvemi naplněnými vodou, gumy na posilování stojí 80 Kč a víc.