Soutěž: Pět nejlepších blogů na téma štěstí, láska, čokoláda

K vyhlášení soutěže na hořko-sladké téma nás inspirovala kniha holandské autorky Menny van Praag Štěstí, láska, čokoláda, která vypráví o naplněném snu, hledání sebe sama a odvahy začít v životě z jiného konce.

Naše blogerky a naši blogeři ovšem tématu vtiskli ještě mnohem více významů a své myšlenky vměstnali do úvah, povídek, básní a dokonce i jednoho kaligramu.

Ze všech soutěžních příspěvků jsme nakonec vybrali pět, jejichž autory odměníme právě zmíněnou knihou a sladkým čokoládovým překvapením.

1. místo si vypsala učitelka z mateřské školky Ivana Dianová, autorka blogu s názvem Štěstí, láska, čokoláda - ano, ale nejdůležitější je sex, která si skvěle poradila s třemi hlavními atributy zadání, navíc opět potvrdila své stylistické schopnosti i umění pointy. Gratulujeme.

Na 2. místě se umístil nováček mezi blogery na OnaDnes.cz, strojař Zdeněk Šindlauer se svým vzpomínkovým blogem Jedny lentilky, prosím, který v sobě pozoruhodně snoubí milostnou poetiku a autorovu lásku k technice a vlakům.

3. místo patří zcela zaslouženě Ireně Maura Aghové, která se podobně jako Zdeněk Šindlauer ponořila do minulosti. Její blog o první lásce, štěstí a čokoládě s podtitulem Prsten s rubínem přečtete doslova jedním dechem.

Na 4. místo se probojovala jedna z našich nejaktivnějších a nejvěrnějších blogerek Alice Barešová. Její úvaha z kavárny je jako ze života - veselá i vážná, zamyšlená i toužící po vzrušení, a navíc v ní autorka vzdává hold čokoládě se šlehačkou, která jediná vás vždycky podrží, když vám není do skoku...

Také 5. místo patří zkušené blogerce. Andrea Anna Peldová do svého blogu Mé štěstí, naše láska a jeho čokoláda z prošlé bonboniéry vepsala všechno, co cítí žena, která je ve vztahu na konci a přitom také na začátku. Smutek, zklamání, vztek... ale také naději a zadostiučinění. Doporučujeme jako "povinné" čtení nejen pro ty, které přišly na to, že je jejich partner léta podváděl.