Steroidy berou především úředníci

Oproti populární představě typického konzumenta steroidů, hubeném puberťákovi či profesionálním sportovci, většina těch, kteří anabolické steroidy berou, jsou vzdělaní třicátníci, kteří žádný sport nedělají, ukázala nová studie, jejíž závěry zveřejnila agentura Reuters.

Při výzkumu, kterého se zúčastnilo téměř dva tisíce Američanů, kteří užívali anabolické steroidy, vědci zjistili, že většina mužů začne s užíváním anabolických steroidů v dospělém věku a není absolutně motivována sportovními výkony.

Typický muž je běloch ve věku kolem třiceti let, který je vzdělaný, má nadprůměrný příjem a téměř vůbec nesportuje. Ve skutečnosti většina mužů užívá steroidy kvůli tomu, aby vypadali lépe, píší vědci v Journal of the International Society of Sports Nutrition.

"Celkově naše závěry odporují obecné představě o uživatelích steroidů jako o nezodpovědných teenagerech, podvádějících sportovcích," říká vedoucí výzkumu Jack Darkes z univerzity na Floridě.

Studie se zúčastnilo 1 955 mužských uživatelů steroidů. Výzkum mapoval jejich zázemí, životní styl, zvyky a historii užívání steroidů.

Studie ukázala, že uživatelé steroidů jsou staří v průměru 31 let a tři čtvrtiny z nich mají vysokoškolské vzdělání. Většina z nich pracuje v kanceláři a jsou to typičtí "kravaťáci" s nadprůměrnými příjmy.

Jejich motivací k užívání je většinou snaha vybudovat si svaly, sílu a zvýšit svou tělesnou atraktivitu. Jen šest procent z dotázaných uvedlo, že steroidy užívají kvůli lepším výkonům ve sportu. Ve skutečnosti většina z účastníků výzkumu nikdy dlouhodobě nesportovala, dokonce ani na střední škole.

"Pokud se tedy kampaně proti steroidům zaměřují pouze na mladé sportovce, jde o zcela chybnou skupinu," říká vedoucí výzkumu.