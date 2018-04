Štěpanovská: volila by Klause, svlékla by se jen před přítelem

Štěpanovská studuje v Praze třetím rokem americkou školu University of New York a možností, čím jednou bude, je hodně.

"Můžu se buď zaměřit na ekonomii, nebo na politiku. Hlava mi říká, že ekonomie by byla lepší, srdce mi napovídá politiku. Uvidím, kam mě život zavane. Politika mě ale baví a na škole jsem strašně spokojená. Baví mě dělat různá hloubková studia, čtu strašně moc článků a sleduju mezinárodní televize a pohledy ze zahraničí, volbu prezidenta... Žiju tím," tvrdí. Na zábavu si ale čas také udělá. S přítelem a kamarádkou přišla na slavnostní otevření nové italské restaurace s music clubem Luna di Notte v centru Prahy.

Volbu prezidenta mimochodem minulý týden sledovala se shovívavým úsměvem. "Morálka české politiky asi není stoprocentní, to jsme mohli všichni vidět v televizi, ale je to bohužel tak," míní. A koho ze dvou kandidátů by volila?

"Já si myslím, že pan Švejnar je veliký odborník určitě světem uznávaný, ale já bych jednoznačně volila Klause. A důvod? Myslím si, že je to veliká osobnost naší politiky od roku 1989 a zasloužil se o hodně věcí. V momentální době je to člověk, který může naši republiku reprezentovat stoprocentně. V tomto směru se mu nemůže nikdo jiný vyrovnat."



Nahou fotku? Jen od přítele

Vedle politiky ale stíhá také myslet na jiné věci, třeba na svátek sv. Valentýna. Tenhle převzatý americký svátek všech zamilovaných slaví a baví ji. Je to podle ní jedna z možností, jak někomu vyjádřit své city a nemusí to být jen její partner, ale i rodina nebo přátelé.

Dárek ještě vymyšlený nemá a jestli by se jejímu italskému příteli Aianovi zamlouvala třeba sexy fotografie, si není jistá. "Nevím, jak by strávil to, kdyby mě fotil někdo cizí, to by si mě asi spíš vyfotil sám, jak by chtěl. Já bych se ostatně také před někým cizím necítila stoprocentně dobře. Nafotila jsem sice sexy fotky asi jako každá modelka, herečka nebo zpěvačka, ale fotit akty není zrovna moje parketa."

Sama od svého přítele čeká také nějakou drobnost, která potěší. Na velké dary, jako je třeba zásnubní prsten, je ještě čas. "Je to samozřejmě na něm, ale on zná můj postoj: chci jednoznačně dodělat školu," uzavírá Štěpanovská.