Hormonální antikoncepce je podle čínské medicíny poklička, říká lékařka

Je mezi lidmi o čínskou medicínu zájem?

Obrovský.

Štefánia Ebenová (42) se narodila na Slovensku. - Vystudovala Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové. - Pracovala na I. chirurgické klinice FNsP Košice, kde také postgraduálně studovala. - V roce 2001 přešla na Kardiochirurgickou kliniku do pražského IKEM. - Nyní pracuje jako vedoucí lékařka kliniky Meridian, která kombinuje západní i východní medicínu. - Je předsedkyní akreditační komise Komory tradiční čínské medicíny. - Je vdaná, má syna Nathaniela (8 let). - Jej záliby jsou portugalština, kterou se učí společně s manželem Michalem, a cestování.

Čím si to vysvětlujete?

Západní medicína je pro akutní stavy a závažné nemoci nenahraditelná. Nejen kvůli tomu bychom si měli našich odborníků a zdravotního systému vážit. Trochu jinak je to u nemocí chronických, vleklých, kde moderní medicína dokáže ovlivnit jejich vrcholky, ne už ale kořeny. A navíc přibývá lidí, kteří ke svému zdravotnímu stavu přistupují aktivně a neuspokojí je rada typu „vemte si na to prášek a dělejte to tak do konce života...“.

Jaké neduhy nejčastěji řešíte?

Zdravotní potíže v celém spektru, kromě již zmíněných akutních nebo život ohrožujících stavů. Vzhledem ke svému předchozímu zaměření mám i hodně kardiologických pacientů, kde můžeme pomoci u některých typů arytmií nebo hypertenze.

A co těhotenství? Neschopnost počít dítě trápí hodně žen.

Doba je rychlá, ženy jsou mnohdy vyčerpané a vystresované. Kvůli tomu se potíže každým rokem násobí. A přibývají. K tomu ještě připočtěte dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce. Z hlediska čínské medicíny je to poklička, pod kterou není vidět, co v organismu probíhá. Pak je obtížné dát ženu do pořádku včas natolik, aby byla schopna počít a donosit dítě.

Má čínská medicína nějakou alternativu hormonální antikoncepce?

Nemá. Existují sice speciální thaoistická cvičení, ta však nedokáže dělat každá žena. Chce to výcvik.

Je vůbec čínská medicína pro nás vhodná? Máme přece jinou mentalitu a léčebné zvyklosti než východní kultury.

Ale vždyť i u nás byly babky kořenářky. Jenom po nich nezůstaly skoro žádné záznamy, zatímco v Číně jsou základní postupy zdokumentovány už někdy od třetího století před naším letopočtem. Bylo tedy na čem stavět, co rozvíjet. U nás sice existovalo nějaké předávání zkušeností, ale prakticky každý začínal znovu.

Našly by se mezi moderní a tradiční čínskou medicínu styčné body?

Samozřejmě. Například u obou platí, že na začátku musí být pečlivá diagnostika. Jak se v konvenční medicíně stanovuje diagnóza, v čínské zase obraz nemoci. Čínská medicína je pak jiná v tom, že se dívá na člověka jako na celek, ne jen na konkrétní problém. A také víc individuálně.

To bych čekala i od lékaře.

A většina z nich by to tak jistě dělala ráda. Jenže na to nemají čas. To, co jim pojišťovny proplácí, aby vůbec mohli fungovat, žádné dlouhé rozhovory neumožňuje. A také teď konvenční medicíně vládnou guidelines, někde doporučené a jinde dokonce závazné postupy. Tam moc místa k individuálnímu přístupu není.