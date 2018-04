Štědrovečerní proměna: Aničku jsme vzali do lázní a oblékli do zlata

Z desítek kandidátek jsme nakonec vybrali lékařku Annu, která je momentálně na mateřské se dvěma dcerami. Pozvali jsme ji do kadeřnického salonu a na celodenní výlet do lázní, kde o ni pečovali experti z různých oborů. Vyzkoušeli jsme společně dvě varianty toho, jak by se mohla upravit k letošnímu štědrovečernímu stolu.

Na blond? Ne tak docela

Celá dvoudenní proměna začala v kadeřnickém salonu Nikola Melita na pražské Národní třídě. Aničky se tam ujal kadeřník Nikola Stojanovič. „Anička má dlouhé a od přírody husté vlasy, které bylo potřeba jen trochu oživit barvou, dodat jim na objemu a vzdušnosti,“ vysvětluje.

Začal tím, že několik pramenů v části nad čelem a ve spodních vrstvách, následoval hnědý přeliv, který oživil stávající barvu. Výsledná vizáž je přitom plastická a přirozená. Aničce navíc nepřidělá starosti, je jednoduchá na údržbu. Při zkoušení různých drdolů navíc odbarvené pramínky účesu dodaly zajímavý a proměnlivý efekt.

Po barvení přišlo na řadu stříhání. Vzhledem k tomu, že má Anička husté vlasy, nebál se je kadeřník trochu sestříhat, aby jim dodal přirozený objem. Účes, který lze snadno vyfoukat, působí při pohybu vzdušně a lehce. V délce je pár centimetrů zkrátil, aby konečky mohly zregenerovat a zacelit se.

Vyrážíme do hor

Druhý den jsme se společně vydali na cestu do wellness hotelu Villa Memories. Z Prahy jsme jeli až do zlínského kraje, konkrétně do Fryštáku, městečka v malebné oblasti Hostýnských vrchů. Kromě krásných exteriérů a stylového interiéru nás tam čekal tradiční valašský frgál a Aničku navíc osmdesátiminutová masáž kokosovým olejem.

My jsme zatím prošmejdili celou vilu a připravili prostor pro práci našeho profesionálního týmu. Vizážistka Petra Kunstová, kadeřník Nikola s manželkou Melitou Del-Ponte i fotograf si to načasovali skvěle. Dorazili hned po masáži a mohlo se jít na další fázi. Začalo se pracovat na slavnostním účesu i líčení.

Přirozenost především

První look byl přirozenější: vlasový stylista nechal vlasy rozpuštěné, přes kulatý kartáč je ovšem natočil do hladkých vln. Vizážistka Petra zase zvolila jemnější líčení: „Anička má výrazné oči, které jsem podtrhla kouřovými stíny v krémové až hnědé barvě.“ Tváře jen lehce vykonturovala a rty přetřela leskem.

Při výběru oblečení hrálo roli i to, že je Anička maminkou dvou dětí, volili jsme proto pohodlné, a přesto lichotivé střihy a nižší podpatky. „Aničce sluší teplé barvy, proto jsem jí oblékla kalhoty v cihlově červeném odstínu. Černý top s volánem pak hezky zdůraznil úzký pas a o elegantní nádech se postaralo sako inspirované pánským smokingem,“ říká stylistka Marie Barvínková.

„Při slavnostních příležitostech to samozřejmě nejde bez šperku,“ dodává. „Momentálně je v kurzu jeden výrazný šperk, například velký náhrdelník či koktejlový prsten, nebo naopak bohatě navrstvené jemné řetízky, prstýnky, náramky. U Aničky jsme pro maximální efekt zvolili první variantu.“

Trocha třpytu neuškodí

Druhý model jsme postavili na zlatých šatech, které vytvořily siluetu přesýpacích hodin. „Třpytky a metalické materiály se v této sezoně vrátily v plné síle. Nemusí vypadat lacině: jde o to zvolit elegantní, ne příliš odvážný střih. V našem případě třpyt a lesk vyrovnaly delší rukávy a délka sukně,“ popisuje stylistka.

K elegantním šatům kadeřnice Melita vytvořila rafinovaný drdol, jaký se hodí na opravdu výjimečné příležitosti. Vizážistka Petra mezitím prohloubila kouřové líčení a přidala lehoučký nános třpytek.

Rty jen jemně dokreslila: „Velmi oblíbený je při slavnostním líčení výrazný odstín rudé, já jsem se ale rozhodla ho tentokrát vynechat. V kombinaci s tak výrazným outfitem by mohl působit zbytečně prvoplánově.“ Rtěnku v nahém tónu navíc snáze uhlídáte, i když máte zrovna plné ruce práce.

Před fotoaparátem se Anička pohybovala naprosto sebevědomě a bylo vidět, že si závěrečnou část proměny skutečně užívá. Cíl dne byl splněn: byla svěží, odpočatá a plná energie. S úsměvem na tváři zvládla i tříhodinovou cestu zpátky do Prahy.

Poděkování O vlasy se starali Nikola Stojanovič a Melita Del-Ponte ze salonu NIKOLAMELITA. Líčila vizážistka Petra Kunstová. Oblečení a doplňky zapůjčily obchody Marks & Spencer, Topshop a Minelli. Za poskytnutí masérských služeb i prostoru k proměně děkujeme wellness hotelu Villa Memories.

Líbí se vám proměna Aničky?