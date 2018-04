Štědrovečerní menu: kapr na černo a paštika z husích jater

Jak na kapříky NAMOČTE JE - Aby bylo rybí maso voňavější a bez pachutě rybníka, doporučuje se naložit kapra již den před Štědrým večerem do studeného mléka. Před další úpravou maso omyjeme studenou vodou a normálně okořeníme a pokračujeme v přípravě. OPIJTE JE - Vajíčko, které potřebujeme na obalení kapra, nemusíme rozdělávat tradičně s kapkou mléka, ale místo něj můžeme sáhnout třeba po pivu, vínu nebo minerálce. V některých krajích se kapr obalí nejprve v těstíčku z vajíčka a mouky (a mléka nebo piva) a teprve nakonec ve strouhance. OKOŘEŇTE JE - Aby byla strouhanka ještě pikantnější, můžeme ji lehce okořenit, ale pozor, aby chuť koření nepřebila chuť ryby. Na mísu strouhanky stačí lžička koření. Vyzkoušejte třeba čerstvě utlučený pepř, tymián, muškátový květ nebo nové koření. NAKROJTE JE - Pokud kapra smažíte ve fritovacím hrnci, nakrojte maso ostrým nožem v nejvyšším místě až ke kosti. Vysoký žár oleje kostičky dokonale rozpustí. POTOPTE JE - Smažený kapr je kalorická bomba a nepřítel číslo 1 pro všechny, koho zlobí žlučník. Existuje ale jeden jednoduchý fígl, díky kterému se můžete zbavit většiny oleje, jenž se během smažení vsákl do strouhanky. Stačí postavit na plotnu dostatečně široký hrnec, naplnit ho vroucí vodou a můžete začít kouzlit. Usmažené porce ryby vyndáme z rozpáleného oleje a na 30 vteřin ponoříme do vroucí vody. Nemusíte se bát, že by vám z masa opadla strouhanka, ale budete překvapeni, jak vysoká bude vrstva oleje na hladině vody.