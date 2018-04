Grilovací příručka: Ty nejlepší steaky nejen z hovězího masa

Krvavý dle libosti Jak ugrilovat steak tak, že vám chutná a je přesně tak propečený, jak to máte rádi? Podle minut se u grilování orientovat nemůžete, protože každé maso se peče jinak. Nejlepší je do steaku šťouchnout a posoudit jeho měkkost. Porovnejte ho s měkkostí svalu pod palcem své ruky, když se palcem dotýkáte jednotlivých prstů. RARE: Spojte palec a ukazovák. Bříško pod palcem je tak měkké jako krvavý steak. MEDIUM: Spojte palec a prostředníček. Teď máte měkkost středně propečeného steaku. WELL DONE: Spojte palec a malíček. To je nejtužší stupeň. Rychle ho sundejte, nebo se přesuší.