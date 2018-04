Šťavnatý a jednoduchý lék na jarní únavu? Vitaminový koktejl smoothie

K přípravě smoothie toho moc nepotřebujete. Bude vám stačit obyčejný mixér, čím výkonnější, tím lépe. Ty speciální dovedou hravě rozdrtit i oříšky nebo semínka, jejichž přidáním získají nápoje další cenné body pro vaši výživu.

Připravili jsme pro vás tři snadné recepty, při kterých se spokojíte i s docela obyčejným mixérem. Dost možná vám doma jen překáží od doby, kdy jste dětem mixovali příkrmy. Teď je čas dát mu druhou šanci.

Ideální je používat ovoce, které je právě teď dostupné, ale do smoothie se skvěle hodí také to zmražené - nápoj báječně ochladí, což se bude hodit, jen co začne sluníčko ještě víc hřát. Nebojte se přidávat do smoothie také zeleninu, kromě baby špenátu se skvěle hodí třeba mrkev, červená řepa nebo salátová okurka.



Pokud si budete připravovat nápoj jako součást redukční diety, nemusíte ho vůbec přislazovat. Ovoce je většinou samo o sobě dost sladké. Naopak chcete-li dodat tělu trochu víc energie, přidejte třeba lžíci burákového másla.



Smoothie můžete připravovat i teplé, někdo si do něj mixuje i ovesné či jiné vločky. Zajímavá je také kombinace se sušeným ovocem. Rozhodně se nebojte experimentovat. Vyhrát si můžete i se zdobením.



A ještě jeden tip na konec: smoothie vám může posloužit rovněž jako originální míchaný nápoj pro rodinné oslavy nebo večírky s přáteli. V tom případě přidejte led a také něco ostřejšího – třeba bílý rum, gin nebo vodku.



Jahodové smoothie s jogurtem

Ingredience na 2 porce:



250 g jahod



100 ml ananasového džusu



150 ml bílého smetanového jogurtu



1 lžička vanilkového cukru



čerstvá máta na ozdobu



Pracovní postup:



Jahody omyjeme a očistíme. Pokud jsou větší, můžeme je nakrájet, ale není to nutné.

Do mixéru vložíme jahody, přidáme ananasový džus a bílý jogurt. Zasypeme vanilkovým cukrem.

Rozmixujeme na nápoj krémovité konzistence. Pokud se nám zdá příliš hustý, můžeme přilít trochu džusu.

Podáváme s lístky čerstvé máty, skleničku můžeme ozdobit kouskem čerstvé jahody.



Banánové smoothie s baby špenátem

Ingredience na 2 porce:



2 menší banány



2 kiwi



2 hrsti baby špenátu



300 ml mléka



Pracovní postup:

Banány a kiwi oloupeme a nakrájíme. Vložíme do mixéru.

Přidáme omyté listy baby špenátu a vychlazené mléko.

Dobře rozmixujeme. Pokud chceme řidší konzistenci, přidáme ještě trochu mléka nebo vodu.



Tip: Tento nápoj si můžete připravit také ve veganské verzi. Stačí přidat místo mléka sojový či jiný rostlinný nápoj.



Mangové smoothie s jablky

Ingredience na 2 porce:



2 jablka



200 g mraženého manga



100 g hroznového vína bez pecek



200 ml vody



1 lžíce agávového sirupu (není nutné)



Pracovní postup:

Jablka omyjeme, můžeme i oloupat (byla by to ale trochu škoda, protože slupka obsahuje spoustu zdraví prospěšných látek), zbavíme jádřince a nakrájíme na kousky. Vložíme do mixéru.

Přidáme kostky zmrazeného manga a omyté kuličky hroznového vína.

Do mixéru nalijeme vodu a agávový sirup. Mixujeme do hladka. Pokud je třeba, můžeme přilít trochu vody.



Tip: Do smoothie můžete místo části vody přidat bílý jogurt nebo kokosové mléko.