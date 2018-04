Velikonoční soutěž o kurz vaření: Vepřové koleno s nádivkou

Doba přípravy: 2,5 - 3 hodiny

Množství: 6 porcí

2 zadní vepřová kolena

1 kg bílého kysaného zelí

2 velké žluté cibule

2 velké červené cibule

cca 8 stroužků česneku

cca 1 dcl octa (nejlépe jablečný nebo vinný)

5 bobkových listů

10 kuliček nového koření

4 hřebíčky

drcený kmín

cukr, sůl

Na nádivku:

40 dkg uzeného masa

vývar z uzeného masa

6 vajec (bílky a žloutky zvlášť)

5 rohlíků

4 dkg másla

4 lžíce bylinek (kopřivy, kontryhel, petržel, libeček, pažitka, smetánka aj.)

kostka droždí

trocha mléka na kvásek

mletý pepř, sůl

1. Kolena omyjeme, očistíme a na kůži uděláme křížem zářezy až do masa (asi 2 cm od sebe). Ze všech stran podle chuti osolíme, okmínujeme a potřeme prolisovanými stroužky česneku.

2. Cibuli oloupeme, nakrájíme na klínky (osminky) a posypeme jí dno hlubokého pekáče. Na cibuli položíme kolena, podlijeme trochou vody a bez pokličky vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C na 15 minut zprudka zapéct.

3. Potom zmírníme teplotu na 160 °C, pekáč přiklopíme pokličkou a pečeme doměkka asi 1,5 hodiny, záleží na velikosti kolen. Během pečení kolena otáčíme, pokud je potřeba podléváme.

4. Když jsou kolena měkká, vyjmeme je z pekáče a do výpeku přidáme kysané zelí, vhodíme bobkové listy, nové koření, hřebíček, přidáme podle chuti ocet, cukr a sůl. Na zelí položíme zpět kolena a vše společně pečeme, až je kůže zlatá a křupavá. Můžeme využít gril, ale pozor, abychom nepodávali uhlí.

5. Podáváme s chlebem, houskovými knedlíky nebo v tuto chvíli s velikonoční nádivkou.

6. Tu si připravíme tak, že rohlíky nakrájíme na kostky a spaříme přecezeným horkým vývarem po vaření uzeného. Přidáme na kostky pokrájené maso, rozkvedlané žloutky, rozpuštěné máslo, vykynutý kvásek, najemno posekané bylinky, osolíme, opepříme a vše dobře promícháme. Vmícháme zlehka tuhý sníh z bílků a směs vylijeme na vymazaný a strouhankou vysypaný hluboký plech. Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C dozlatova. Nádivka je hotová, když se okraje začnou odchlipovat od plechu a špejle zůstane po zapíchnutí to nádivky suchá.