Šťavnaté pečeně, které uvaříte nejen v neděli

Hovězí pečínka

Příprava: 20 minut + doba na odležení masa + 1,5-2 hodiny pečení

Pro 4 osoby

* 800 g hovězího zadního

* 100 g špeku

* sůl a mletý pepř

* 2-3 lžíce másla

* 2 lžíce oleje

* 150 g mrkve, na plátky

* 150 g celeru, na plátky

* 100 g petržele, na plátky

* 2 cibule, na plátky

* 6 kuliček nového koření a pepře

* 3 bobkové listy

* 1 lžíce rajčatového protlaku

* 1/2 citronu

* 400-500 ml vývaru

* 1 lžička hladké mouky

1. Maso prošpikujeme po vláknech masa proužky slaniny. Osolíme, opepříme, vložíme do mísy a přelijeme rozpuštěným máslem. Přikryté necháme v chladu odležet, nejlépe do druhého dne.

2. V kastrolu rozpálíme polovinu oleje a odleželé maso na něm opečeme ze všech stran, vyjmeme ho a dáme stranou.

3. Do výpeku nalijeme zbytek oleje a osmahneme na něm kořenovou zeleninu. Pak přidáme cibuli a koření a opečeme dozlatova. Přidáme protlak, zarestujeme a vsypeme plátky oloupaného citronu, kousek kůry a lehce podlijeme vývarem.

4. Do základu vložíme opečené maso, přikryjeme a pečeme v předehřáté troubě asi 1,5-2 hodiny. Maso podléváme a obracíme. Když je měkké, vyjmeme ho stranou.

5. Šťávu zaprášíme moukou, osmahneme ji za stálého míchání, dolijeme vývarem, promícháme a vaříme na mírném ohni asi 20 minut. Nakonec dochutíme solí a pepřem.

Pečené koleno

Příprava: 15 minut + 2-2,5 hodiny pečení

Pro 4 osoby

* 1-2 vepřová kolena, podle velikosti

* sůl

* 2 cibule

* 4-6 stroužků česneku

* 1 lžíce sádla

* 1 lžička drceného kmínu

* 2 bobkové listy

* 5 kuliček celého pepře

* 1/4 lžičky mletého zázvoru

* 500 ml černého piva

1. Nad plamenem opálíme zbytky chlupů na kůži vepřového kolene. Maso pak omyjeme pod studenou vodou a osušíme.

2. Kolena nařízneme podél kosti, aby se lépe propékala, a do masa vetřeme sůl, mletý zázvor, drcený kmín a polovinu prolisovaného česneku.

3. Připravená kolena vložíme do pekáče, obložíme nahrubo nakrájenou cibulí, plátky česneku, přidáme celé koření, podlijeme trochou vody, přikryjeme a pečeme v předehřáté troubě na 170-180 stupňů do měkka.

4. Během pečení kolena obracíme a přeléváme pivem. Když je maso měkké a odděluje se od kosti, pekáč odkryjeme, přelijeme šťávou a pivem a dopékáme, dokud se neutvoří křupavá kůrčička.

Pečené kuře s karotkou

Příprava: 30 minut + 1,5 hodiny pečení

Pro 4 osoby

* 1 kuře, asi 1,25-1,4 kg

* sůl

* 100 g anglické slaniny, plátky

* svazek karotky

* svazek mladé cibulky

* 1 hlavička česneku

* 2 snítky rozmarýnu

* 1-2 snítky libečku a petrželky

* 1 lžíce citronové šťávy

* 2 lžíce másla

1. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů. Cibuli a karotku oloupeme a cibuli překrájíme na menší kusy. Malé karotky můžeme nechat celé, větší přepůlíme.

2. Kuře opláchneme uvnitř i vně studenou vodou a osušíme. Břišní dutinu osolíme, vložíme do ní kousek másla, část petrželky, libečku, čtyři menší karotky kuře zformujeme do původního tvaru a nožičky svážeme motouzem nebo protáhneme kůží. Povrch kuřete osolíme.

3. Dno pekáče vyložíme většinou plátků slaniny, na ni navršíme nakrájenou cibulku i s natí, celé neoloupané stroužky česneku a karotky. Na zeleninu posadíme kuře prsíčky nahoru, zakapeme citronovou šťávou, prsíčka překryjeme zbylými plátky slaniny, posypeme rozmarýnem, obložíme libečkem a petrželkou.

4. Vložíme do trouby, zprudka zapečeme, podlijeme, přikryjeme, stáhneme teplotu na 180 stupňů a pečeme za občasného podlití do měkka.

5. Potom sejmeme poklici, kuře potřeme máslem a dopečeme dozlatova. Vyjmeme z trouby, necháme 5-10 minut odpočinout, kuře naporcujeme a podáváme s pečenou zeleninou a šťávou.

Pečený králík na česneku

Příprava: 20 minut + doba na uležení + 1 hodina pečení

Pro 4 osoby

* 1 králík nebo 2 králičí zadky (hřbet a zadní běhy)

* 100 g rozpuštěného másla

* sůl

* 100 g slaniny

* 6 stroužků česneku

* 150 g celeru

* 100 g kořenové petržele

* 2 velké cibule

1. Králíka odblaníme, omyjeme a osušíme, můžeme ho naporcovat. Maso prošpikujeme částí slaniny nakrájené na proužky.

2. Potom do masa vetřeme česnek utřený se solí a králíka vložíme do pekáčku, přelijeme rozpuštěným máslem, přikryjeme a necháme do druhého dne odležet.

3. Zeleninu a cibuli očistíme, oloupeme a nakrájíme na plátky. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů, do pekáče přidáme nakrájenou cibuli, zeleninu a zbylou slaninu, pekáč s králíkem vložíme do trouby a zprudka zapečeme.

4. Potom snížíme teplotu na 180 stupňů, podlijeme vodou, přikryjeme a pečeme pod poklicí doměkka.

5. Během pečení maso přeléváme šťávou, obracíme a podléváme vodou.

6. Když je maso měkké a po píchnutí z něj nevytéká růžová šťáva, sejmeme poklici, dopečeme na barvu a pekáč vyjmeme z trouby. Maso necháme chvíli odležet.

Tip

Šťávu můžete po upečení králíka zaprášit lžičkou hladké mouky, aby se spojila a byla hustší, ale není to nutné. Zelenina a cibule šťávu zahustí, můžete ji také rozmixovat nebo propasírovat přes cedník. Podávejte se špenátem a bramborovým knedlíkem.

Pečená kachna

Příprava: 20 minut + 1,5-2 hodiny pečení

Pro 4 osoby

* 1 kachna, asi 1,8-2 kg

* 3 lžíce kmínu

* sůl

* 1 jablko

1. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů. Kachnu důkladně omyjeme, zbavíme zbytků peří a osušíme. Uvnitř i zvenku ji osolíme a sůl vetřeme do masa i kůže.

2. Do břišní dutiny vložíme rozčtvrcené jablko bez jádřince, posypeme kmínem, vložíme do pekáče prsíčky dolů a podlijeme naběračkou horké vody.

3. Pekáč vložíme do trouby a pečeme, dokud kachna na povrchu nezezlátne. Během pečení podléváme podle potřeby horkou vodou a přeléváme vypečenou šťávou.

4. Tučnější části kachny propícháme vidličkou, aby se tuk mohl lépe vypékat, ale nepícháme do masa, pouze napíchneme kůži a tuk. Vypečený tuk sbíráme z povrchu naběračkou.

5. Když je kachna na povrchu upečená, obrátíme ji prsíčky nahoru a dopečeme za občasného přelití vypečeným sádlem a podlití vodou dozlatova tak, aby se utvořila křupavá kůrčička.

Tip

Ke kachně můžete navíc přidat snítku šalvěje nebo tymiánu. Vypečené odebrané sádlo nalijte do čistých sklenic a po vychladnutí uzavřete víčkem a uchovejte v chladu na další použití.

Pikantní vepřová žebírka

Příprava: 15 minut + 40-50 imnut

Pro 4 osoby

* 1 kg vepřových žeber

* 3 lžíce medu

* 3 lžíce bílého vinného octa

* 200-250 ml piva

* 2 lžíce oleje

* sůl a mletý pepř

* 1 lžíce mletého rozmarýnu

* 1 lžička mletého zázvoru

* pikantní grilovací omáčka k podávání

1. Vepřová žebírka omyjeme, osušíme a rozdělíme podél kosti na jednotlivé díly.

2. V misce prošleháme med, ocet, pivo, olej, sůl, pepř, rozmarýn a zázvor na marinádu.

3. Žebírka potřeme ze všech stran marinádou a necháme v chladu odležet minimálně 2 hodiny.

4. Předehřejeme si troubu na 170 stupňů. Žebírka rozložíme na mřížku, kterou položíme přes plech, aby měla kam odkapávat šťáva, nebo na plech vyložený pečicím papírem.

5. Pečeme v předehřáté troubě asi 40-50 minut, během pečení maso obracíme a potíráme zbylou marinádou.

6. Podáváme s pikantními studenými omáčkami a čerstvým pečivem.