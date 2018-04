Šťavnatá hovězí pečínka

Šťavnatá pečeně se zeleninou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut + 1-1,5 hodiny dušení

* 600 g zadního hovězího

* sůl a mletý pepř

* 3 lžíce oleje

* 50 g slaniny

* 1 cibule

* 1 mrkev, petržel

* 1/4 malého celeru, na plátky

* 1/2 citronu, bez kůry

* 6 kuliček celého pepře

* 6 kuliček nového koření

* 2-3 lžíce rajského protlaku

* 2 lžíce másla

* 2-3 lžíce hladké mouky

1. Maso omyjeme, odblaníme, osolíme lehce opepříme. V kastrole rozpálíme olej a maso na něm ze všech stran zprudka opečeme a vyjmeme. Do výpeku přidáme slaninu, nakrájenou kořenovou zeleninu a opékáme několik minut, přisypeme nakrájenou cibuli.

2. Přidáme koření, rajčatový protlak, plátky citronu, promícháme a zalijeme trochou vody. Do základu vložíme maso a dusíme v troubě nebo na sporáku pod poklicí doměkka. Během dušení maso obracíme a přeléváme šťávou.

3. Z másla a mouky uděláme světlou jíšku a necháme ji zchladnout. Měkké maso vyjmeme a uchováme teplé pod poklicí. Šťávu zahustíme jíškou, dobře rozmícháme, naředíme vodou, osolíme a na mírném ohni provaříme 20 minut.

4. Nakonec šťávu přecedíme, chuť dotáhneme solí a citronovou šťávou a podáváme s plátky masa a vařenou kořenovou zeleninou a zdobené petrželkou.



Co si dát k hovězí pečeni? * Šťouchané brambory s osmaženou cibulkou * Grilované brambory * Jemnou bramborovou kaši * Pečenou bramboru plněnou bylinkovou smetanou * Bramborové nočky * Grilované placičky z kukuřičné polenty * Dušenou mladou mrkev * Špenátové listy s česnekem a smetanouink

Marinovaná pečeně se zelím

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 min. + 1 den marinování + 1,5-2 hodiny dušení

* 600-800 g falešné svíčkové

* 200 ml vinného octa

* 400 ml vody

* 5 kuliček celého pepře, nového koření a jalovce

* 1 bobkový list

* špetka tymiánu

* 2 cibule

* sůl a mletý pepř

* 2 lžíce oleje

* 50 g špeku

* 1 lžíce hladké mouky

* 250 ml dezert. vína

* 1 lžíce másla

1. Vodu, ocet a koření dáme do kastrůlku, přivedeme k varu a krátce povaříme. Přidáme nahrubo nakrájenou cibuli, stáhneme z ohně a necháme vychladnout.

Maso očistíme a přelijeme marinádou a necháme do druhého dne v chladu odležet. Maso by mělo být potopené!

2. Naloženou svíčkovou vyjmeme z marinády, osušíme, osolíme a opepříme a zprudka opečeme v pekáčku nebo kastrole na polovině oleje. Maso dáme stranou, přidáme olej, nakrájenou slaninu a opékáme, dokud se slanina nezačne škvařit. Přisypeme najemno nakrájenou cibuli a osmahneme ji dozlatova.

3. Na zlatý cibulový základ vložíme maso, přidáme celé koření z marinády, podlijeme trochou vody a polovinou vína a dusíme v předehřáté troubě při 180-200 stupních pod poklicí doměkka.

4. Měkké maso vyjmeme, přikryjeme a necháme odpočinout. Necháme odpařit vodu, poprášíme moukou a orestujeme ji dohněda. Zalijeme vodou, zbylým vínem, dobře rozmícháme a necháme na mírném ohni asi 15-20 minut provařit.

5. Nakonec dochutíme solí, pepřem, zjemníme máslem a šťávou přeléváme plátky masa nakrájené přes vlákno.

Roastbeef s fazolkami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 minut + 1 hodina odležení + 20 minut pečení

* 800 g svíčkové

* sůl a mletý zelený pepř

* worcester

* 6 lžic oleje

* 1 lžíce másla

* 200 ml vývaru

* 1-2 lžíce balzamikového octa

* 1 lžíce šípkové zavařeniny

* 450 g fazolek

* 4 stroužky česneku

* 1 lžíce olivového oleje

* 4 lžíce zavařených brusinek

* bramborová kaše k podávání

* rukola

1. Svíčkovou odblaníme, očistíme, osolíme a opepříme a potřeme polovinou oleje a worcestrem. Necháme v chladu asi hodinu odležet. V pánvi nebo pekáčku rozpálíme zbylý olej a maso zprudka opečeme ze všech stran. Zmírníme plamen a opékáme na mírnějším ohni přímo na sporáku nebo vložíme do předehřáté trouby na 200 stupňů a pečeme tak, aby maso zůstalo uvnitř růžové. Během pečení maso obracíme a potíráme máslem. Špejlí píchneme do středu masa, ze správně propečené svíčkové vytéká růžová šťáva.

2. Maso vyjmeme z tuku a necháme stranou odležet, aby se šťávy a chutě rozležely. Do výpeku přidáme zavařeninu, lžíci balzamikového octa a vývar a chvíli povaříme do mírného zhoustnutí. Nakonec šťávu přecedíme, dochutíme solí, pepřem a worcestrem.

3. Mezitím uvaříme fazolové lusky v páře, promícháme je s prolisovaným česnekem, olivovým olejem, osolíme a ochutíme balzamikovým octem.

4. Maso nakrájíme na plátky a podáváme se šťávou, fazolkovými lusky, bramborovou kaší a doplníme zavařenými brusinkami nebo lístky rukoly a salátu.

Biftek s česnekem, šalotkou a tymiánem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 minut + 1 hodina odležení + 8 min. pečení + 10 min. dokončení

* 4 bifteky ze střední části svíčkové po 200 g

* 4 lžíce olivového oleje

* hrubě mletý pepř

* sůl

* několik snítek tymiánu

* 12 šalotek

* 12 stroužků česneku

* 2 slovenské papriky

* 100 ml bílého vína

* 2 lžíce másla

1. Bifteky roztlačíme dlaní a upravíme do původního tvaru. Obalíme v pepři, potřeme polovinou oleje, posypeme odrhnutými lístky tymiánu z poloviny větviček a necháme hodinu odležet v chladu.

2. Rozpálíme pánev, potřeme ji trochou oleje a maso ze všech stran zprudka opečeme, zmírníme plamen a opékáme 3-4 minuty z každé strany, biftek bude po této době středně propečený. Maso vyjmeme a necháme stranou odležet.

3. V pánvi rozpálíme zbylý olej, osmahneme na něm rozpůlené oloupané šalotky, česnek a tenké proužky paprik dozlatova, zalijeme vínem, přidáme snítky tymiánu, osolíme, přidáme lžíci másla a dusíme na mírnějším ohni 5 min. doměkka. Vmícháme zbylé máslo, dochutíme solí a podáváme s upečenými bifteky přelitými šťávou. Víno můžeme nahradit vývarem a použít i jiné čerstvé bylinky, např. oregano, rozmarýn a šalvěj. Zeleninu můžeme rozložit na plech, posypat bylinkami, zakapat olivovým olejem a upéct v troubě nebo pod grilem.

Anglická pečeně se zeleninou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 minut + 5 hod. naložení + 15 minut pečení

* 6 lžic olivového oleje

* 800-1 000 g nízkého roštěnce

* 2 lžíce worcestrové omáčky

* sůl a čerstvě mletý pepř

* 1 lžíce francouzské hořčice

* 1 lžíce másla

* vařená nebo dušená zelenina a pečené brambory k podávání

* pažitka a petrželka k podávání

* snítka rozmarýnu

1. Roštěnec omyjeme, osušíme, očistíme od blan a tuku a horní stranu nařežeme na čtverečky. Maso vložíme do misky, potřeme olejem, vetřeme sůl, pepř, hořčici a worcestrovou omáčku, přikryjeme a necháme v chladu uležet do druhého dne.

2. V pánvi rozpálíme část oleje a maso zprudka opečeme ze všech stran. Přendáme i s výpekem a zbylým olejem do pekáčku a vložíme do předehřáté trouby na 200-220 stupňů a pečeme po obou stranách asi 15 minut. Maso nepodléváme a nepícháme do něj.

3. Po upečení rostbíf necháme ještě asi 10 minut odležet, aby se šťávy a chutě rozležely. Do výpeku přilijeme trochu vody, odvaříme a rozmícháme všechny výpečky, zjemníme máslem a podle potřeby dochutíme.

4. Maso krájíme na tenké plátky a podáváme se šťávou a vařenou nebo pečenou zeleninou a bylinkovými bramborami.