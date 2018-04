Státy dají na boj proti ptačí chřipce 500 milionů dolarů

Koordinátor OSN pro ptačí chřipku David Nabarro výsledek konference označil za excelentní. "Jsem hrdý, že dostaneme oněch téměř 500 milionů dolarů," řekl.

"Vím také, že jsou další prostředky v jednání se zeměmi, které nyní z různých důvodů nemohly učinit konkrétní závazky," dodal.

Hlavními dárci jsou Spojené státy, Kanada, Evropská komise a Japonsko. Nově slíbená částka by se měla přiřadit k asi 600 milionům dolarů, které ještě zbývají z původních téměř dvou miliard slíbených na lednové konferenci v Pekingu.

Podle Světové zdravotnické organizace se od propuknutí ptačí chřipky v Asii v roce 2003 virem H5N1 nakazilo kromě drůbeže také minimálně 258 lidí, z nichž 154 nákaze podlehlo.

Existují obavy, že by mohl virus zmutovat do formy přenosné z člověka na člověka a způsobit pandemii. Ta by podle expertů stála svět odhadem dva biliony dolarů.