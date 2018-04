Recept na šťastné a zdravé dítě: dobrý vztah ke svému tělu i jídlu

Rodina vytváří pro dítě vzory a postoje, které si děti osvojují výchovou a nápodobou. „Rodina tak zcela zásadním způsobem ovlivňuje pozdější sebehodnocení a sebevědomí dítěte, stejně jako jeho stravovací návyky,“ vysvětluje psycholožka Zuzana Douchová.

1 Začněte u sebe

Dítě automaticky přebírá zvyky rodičů za vlastní. Pokud vidí u svých blízkých nezdravé jídelní návyky, jako jsou diety, přejídání, emoční jedení, nedostatek aktivity či nepravidelnou stravu, nečekejte to od něj. Chcete po svém dítěti, aby svačilo, když vy sami se odbýváte? Chcete po něm, aby nesedělo celý den u počítače a šlo raději ven na kolo, ale sami zůstáváte u televize? Učte děti od malička zdravému aktivním životnímu stylu a dopřávejte si pestrý vyvážený jídelníček, ve kterém ke povoleno všechno, ale s mírou.



2 Společně stolujte

I pro starší děti je důležité, aby se co nejčastěji stravovaly s rodinou. Společné večeře a stolování alespoň o víkendech by mělo být samozřejmostí. Jestliže rodiče nemají přehled kdy, kde a co jejich dítě během dne jedlo, mohou být později poruchy v souvislosti s jídlem odhaleny pozdě.



„Společné stolování se z dnešních rodin vytrácí, přitom je tak důležité pro vzájemnou komunikaci a udržování rodinných tradic. Zapojujte děti co nejvíce do přípravy pokrmů, nakupování potravin a podporujte v nich samostatnost a kreativitu spojenou s jídlem,“ radí Zuzana Douchová z odborného centra zdravého životního stylu Rekondice. Samozřejmě by se u jídla neměly řešit konfliktní situace, časté scénky u rodinné tabule by mohly v dítěti vyvolávat úzkost ve spojitosti s jídlem.

3 Nenuťte děti dojídat za každou cenu

Povinnost sníst vše, co je na talíři, je stále zvykem v mnoha rodinách. „Pokud se na to klade přílišný důraz, může se dítě naučit manipulovat rodiči pomocí jídla. Pokud jídlo celé dojí, rodič má radost, pokud ho nedojí, rodič se zlobí. Jak se dítě zachová u jídla, ovlivní posléze náladu rodiče a této hry může v budoucnu dobře využívat,“ varuje psycholožka před dvousečností zvyku pro rodiče.



Pravidlo dojídání navíc nerespektuje přirozený pocit hladu a sytosti dítěte, dítě se tak nenaučí naslouchat svým pocitům a potřebám a získat zdravou sebekontrolu. Rodič je zodpovědný za to, co má dítě na talíři, avšak na dítěti nechte porci a výběr jídla.



4 Pozor na odměňování a trestání jídlem

„Pokud je dítě příliš často a bez jiných dalších forem odměňováno či trestáno jídlem, může u něj tato spojitost jídla a odměny/trestu přetrvat do dospělosti, kdy jídlo bude mít pro něj emocionální hodnotu a symbol jeho hodnocení,“ varuje Douchová. Je zajisté v pořádku použít jídlo ve formě pochvaly či trestu v určité míře, ale nemělo by se to stát hlavním způsobem, jak dítě oceňovat či kárat.

5 Nechte děti dělat chyby a být nedokonalé

Naučit dítě, že chybovat je lidské a nedokonalost přirozená, je velmi užitečným příspěvkem do života každého z nás. „Touha po dokonalosti, perfekcionismus, černobílé myšlení, vysoké požadavky a nereálné cíle jsou častými tématy nezdravého příjmu potravy,“ prozrazuje Zuzana Douchová, která se specializuje na tyto klienty a klientky a setkala se tak i s dětskými anorektičkami a bulimičkami.



Dítě je podle ní k těmto způsobům myšlení vedeno nejen výchovou, ale také samotným chováním rodičů, které přirozeně napodobuje. Sami se snažíte eliminovat jakékoli selhání, očekáváte dokonalé výsledky, nesnesete vlastní nedokonalost nebo příliš často poukazujete na chyby dítěte? Může později nabýt dojmu, že musí být bez chyb, aby ho někdo ocenil, musí být dokonalé, aby si získalo lásku a musí vždy podat perfektní výkon, aby potěšil druhé. S takovým přístupem bude hledat životní štěstí velmi těžko.



6 Více chvalte, méně kritizujte

Osobnost dítěte se vytváří v závislosti na hodnocení z vnějšku. Dětská psychika je velmi zranitelná a citlivá k jakékoli kritice, zvláště v období puberty, kdy se tělo dítěte začíná měnit v dospělé a s tím jsou spojeny hmotnostní a hormonální změny. Pokud je dítě například silnější nebo naopak hubenější než ostatní, nekritizujte ho za to a spolkněte negativní poznámky. Z nadváhy třeba přirozeně vyroste, pomoci mu můžete lepší společnou stravou a společným pohybem. Nenuťte ho ale do diet a úporného cvičení, které by přitahovaly příliš pozornosti k jeho fyzické stránce a k jídlu.



„Pokud je za svou postavu či své projevy dítě často kritizováno, naučí se negativnímu postoji samo k sobě a může to vést až k sebedestruktivnímu chování. Pro jeho zdravý duševní vývoj je nezbytné chválit ho a podporovat v něm jeho silné stránky, než jej kritizovat a trestat za jeho nedostatky,“ dodává psycholožka. Vytvořit v dítěti sebejistotu a zdravé sebevědomí je nesmírně důležité pro jeho budoucí život, kdy jako dospělý nebude závislý na hodnocení a pochvale od okolí, protože si bude jistý sám sebou.