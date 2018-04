Šťastná žena, spokojené manželství. Naopak to neplatí, ukázala studie

To, že spokojenost manželky je zárukou lepší domácí atmosféry, by nám mohl napovědět i zdravý rozum. Tým Rutgersovy univerzity v New Jersey to potvrdil výzkumem, ke kterému jeho vedoucí, socioložka Deborah Carrová, dodala: „Když se žena ve vztahu cítí dobře, má sklon dělat pro svého muže více, a to se pak pozitivně projeví i na jeho životě.“

Obráceně to bohužel nefunguje. „Muži své pocity tolik neventilují. To, jak se v manželství cítí, se často na chování k ženě vůbec neprojeví,“ tvrdí Carrová. Studie podle ní nicméně ukázala, že čím lépe muži i ženy manželství hodnotí, tím spokojenější jsou celkově se svým životem.

Má to vliv na jejich duševní i fyzické zdraví, zejména ve vyšším věku. „Kvalitní manželství může fungovat jako nárazník proti nepříjemnostem, kterým čelíme, když stárneme. Pro páry je pak jednodušší dělat náročná rozhodnutí. Včetně těch, která se týkají nemocí a jejich léčby,“ vysvětluje socioložka.

Výzkum také naznačil, že zatímco ženy velmi negativně reagují na nemoci svých choťů, u mužů se ve stejné situaci pocit štěstí změnil jen mírně, nebo vůbec. Podle Carrové je důvod zřejmý: „Když muž onemocní, žena se o něj obvykle stará a to ji může stresovat. Když onemocní žena, péči o ni přebírá nejčastěji dcera, ne partner.“

Vědci zkoumali 394 párů, které byly sezdané v průměru 39 let. V každém páru bylo aspoň jednom z manželů více než šedesát let. Měli ohodnotit svůj celkový pocit štěstí i spokojenost v manželství. Kromě toho odpovídali na několik anketních otázek a vedli si deník o tom, jak se cítili při společných aktivitách.