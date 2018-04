Toužíte-li být na Vánoce krásnější, přihlaste sebe i své dítě do naší proměny. Postarají se o vás odborníci ze studia Petry Měchurové.

Hlásit se můžete až do 30. 11. 2010 na redakční mail ona@idnes.cz. Do předmětu napište heslo "vánoční proměna". Připojte svůj portrét, foto celé postavy i fotku vašeho potomka. To vše ve formátu .jpg o velikosti 150 kB - 2 MB. Připište také své bydliště a kontaktní telefon.

Samotná proměna se uskuteční v týdnu od 13. do 17. 12.