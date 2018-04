Startuje blog v barvě malin. Pojďte s námi tvořit OnaDnes.cz

1. Ráda nás čtete?

2. Chybí vám něco na našich stránkách?

3. Říkáte si občas, že byste to napsala lépe, jen mít tu možnost?

4. Chcete se podělit o své názory, úvahy či jen tak si vylít srdce?

5. Psaní je pro vás relaxace?

Pokud jste si alespoň na jednu otázku odpověděla kladně, pak jste náš člověk, tedy naše žena. Redakce OnaDnes.cz se rozhodla dát šanci zajímavým článkům od zajímavých žen a nabídnout jim na svých stránkách prostor, kde svými dílky mohou zaujmout ostatní čtenářky, ale i čtenáře.

Ani redakce OnaDnes.cz nezůstane v blogování stranou. Své příběhy bude pravidelně psát a na blog vyvěšovat Oněnka. A díky ní se dozvíte i o všem novém a podstatném, co se bude dít v naší redakci.

Právě spouštíme Malinový blog

Na stránkách iDNES.cz se už před několika lety zabydlel blog (říkejme mu Modrý blog díky modré barvě hlavní lišty), kam blogeři denně přispějí zhruba 120 až 130 příspěvky. Když už jsme u té statistiky, tak přidejme další čísla: zaregistrovaných blogerů je zhruba devět tisíc, aktivnějších dva až tři tisíce a těch velmi aktivních je několik stovek. A žen blogerek je z celkového počtu blogerů asi tak čtvrtina až třetina.

V té denní záplavě příspěvků může dojít i k tomu, že zajímavý článek webem jen tak prosviští a nestihne si najít dostatek čtenářů. Proto jsme se rozhodli dát příležitost především vám, našim čtenářkám, které se chcete o své názory podělit i s ostatními. Muži, blogeři, jsou samozřejmě také vítáni.

Náš "Malinový blog" najdete snadno, na liště stránek OnaDnes.cz přibylo nové tlačítko Blog. Stačí na něj kliknout.

Hlavním cílem Malinového blogu (na rozdíl od Modrého blogu je jeho lišta v malinové barvě, základní barvě OnaDnes.cz) je zachytit zajímavé příspěvky blogerek i blogerů, kteří se chtějí vyjádřit k čemukoliv, co se týká ženského světa: partnerských vztahů, módy, dětí, rodiny... Můžete se pochopitelně vyjadřovat i k tomu, co v současnosti hýbe světem, Evropou či naší zemí. Zkrátka vaší fantazii se meze nekladou.

Budete v dobré společnosti

Rozhodnete-li se blogovat na Malinovém blogu, čeká vás velmi příjemná společnost. Mezi blogerky, které to se svými blogy dotáhly až k vydaným sbírkám, patří například Tereza Boehmová, Iva Pekárková, Renata Francová či Jana Makovcová. A třeba tou další úspěšnou blogerkou budete i vy. Stačí jen začít psát.

Čas od času redakce OnaDnes.cz vyhlásí i témata, která budou hýbat především ženským světem a vy dostanete prostor, abyste se se svými příspěvky zapojili. Ty povedené a nejlepší mají šanci na otištění v pondělním magazínu OnaDnes nebo obsadit hlavní stránku OnaDnes.cz a pochopitelně budou finančně odměněny.

Redakce OnaDnes.cz před několika dny vyhlásila soutěž o nejkrásnější nevěstu. Ani Malinový blog nezůstane stranou, již nyní můžete blogovat na téma "Svatba". Až do 20. dubna čekáme na vaše blogy o tom, jak vás váš vyvolený (vaše vyvolená) požádal(a) o ruku, jaké byly vaše zásnuby a svatba, svěřte se i s humornými zážitky, které vás potkaly. Aby žádný z tematických příspěvků neunikl naší pozornosti, pošlete nám link jeho zveřejnění i na blogona@idnes.cz.

A co vás čeká v budoucnu? Můžete například chystat příspěvky k blížícímu se měsíci lásky (svěřte se ostatním se svou první láskou, s prvním rande, ale i s láskou osudovou či naopak nešťastnou). Druhou květnovou neděli slaví svátek všechny maminky. Co se takhle zamyslet a napsat něco k těmto témátkům? Redakce OnaDnes.cz včas vyhlásí, od kdy do kdy články k jednotlivým námětům budou mít šanci si mezi sebou zasoutěžit.

Při ukládání příspěvku jen zaškrtnete o políčko víc

Pro vás, kteří už na iDNES.cz zdatně blogujete, to nebude nic nového. Malinový blog je postavený na stejném principu jako Modrý blog. Lišit se bude pouze svými náměty.

Ve chvíli, kdy budete svůj příspěvek ukládat, stačí zaškrtnout políčko, kde si ho přejete zveřejnit. Na výběr budete mít ze tří možností, buď jen blog iDNES.cz, nebo jen blog OnaDnes.cz, nebo oba blogy. Podle toho, kterou možnost zvolíte, bude váš článek zařazen a objeví se na příslušném blogu.

Pokud jste ještě nikdy neblogovali a teď jste dostali chuť, není nic jednoduššího, než se zaregistrovat (na stránkách Malinového blogu, klikněte v pravém sloupci na "Zaregistrovat se") napsat svůj příspěvek a zvolit, kde ho chcete zveřejnit.

Co říci na závěr? Pište, pište, pište... blogujte.