Starší ženy jsou se sexem spokojenější než ty mladší

Že ani ve věku šedesát, sedmdesát či osmdesát let nekončí sexuální aktivita mnohých žen, je známé z několika průzkumů. Teď se navíc ukázalo, že si starší ročníky dokáží sex mnohem víc užít, že jsou s ním spokojenější než zamlada.

Podle zmíněné kalifornské studie většina z dotázaných žen uvedla, že často prožívá vzrušení a orgasmus, byť se ve vyšším věku mnohdy dostavuje sexuální touha jen vzácně.

Údaje se opírají o sexuální život 806 starších žen z oblasti Rancho Bernardo poblíž San Diega, v níž žijí ženy často využívané pro lékařské výzkumy už více než čtyřicet let.

Nová studie si u nich všímala současné sexuální aktivity, zdraví, užívání hormonů, frekvence vzrušení, zvlhčení vaginy, orgasmů, bolestivosti při souloži, sexuální touhy a uspokojení. Průměrně bylo ženám 67 let.

Orgasmus při každé souloži

S věkem sexuální aktivita těchto žen klesá, čtyřicet procent z nich nemělo nebo téměř nepocítilo sexuální touhu, třetina jen velmi zřídka. I tak 67 procent ze zkoumaných žen uvedlo, že dosáhlo orgasmu při téměř každé či při každé souloži.

"Jen každá pátá sexuálně aktivní žena uváděla vysokou míru sexuální touhy. A ve věku kolem osmdesáti let zažívá polovina žen vzrušení, zvlhčení vaginy a orgasmus při většině sexuálních aktivit, ale jen zřídka sexuální touhu. Ale bez ohledu na to, zda měly partnera, sexuálně uspokojených bylo 61 procent žen," tvrdí profesorka Elizabeth Barrettová Connorová z University of California v San Diegu.

Takže starší ženy mohou být sexuálně uspokojené, i když sex skoro nemají. Emocionální a fyzická blízkost partnera je pro ně mnohdy důležitější než orgasmus.