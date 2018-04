Mladíci a starší ženy: láká je nadhled i sex, ale bojují s předsudky

„Nikdy jsem si u sebe nevšimla, že bych byla na mladší,“ uvažuje Markéta (42), která se přede dvěma lety seznámila s Honzou (33) v seznamce. „Jen jsem si vyrazila s kamarádkou na čaj o páté, který pro své klienty pořádá. Ani to není seznamovací akce, takové klábosení o bytí a nebytí. Druhý den mě po mailu zval na kávu. Nebyla jsem si schopná vůbec vybavit, který z nich to byl,“ dodává Markéta.

„Nevzbudil ve mně žádný zájem, žádnou emoci,“ usmívá se a dodává, že ona jeho prý zaujala už od první minuty. „Nevěděla jsem na začátku, kolik mu přesně je. Pravda, že díky vousům vypadá o něco starší. Že to ale nebude čtyřicátník, mi bylo jasné, když jsem otevřela dveře kavárny. V první chvíli jsem se chtěla otočit a utéct, ale pak jsem si řekla, nechovej se jako uličník, už seš velká holka! A bylo to jedno z mých nejlepších rozhodnutí v životě, i když jednoduché to není dodnes,“ popisuje seznámení Markéta.

I ona si musela vyslechnout nepříjemné otázky typu, co tomu říkají jeho rodiče, vždyť bys mohla být skoro jeho matka, co bude za deset let, až budeš stará a on v tom nejlepším věku, a co děti?

„Mám dospělou dceru a Honza po dětech zatím netouží. Je to dobrodruh tělem i duší. Nic riskantního mu není cizí. Cestujeme, lezeme po horách, potápíme se, užíváme si života plnými doušky. Můj manžel byl skvělý, ale byl jeho úplným opakem. Co prožívám poslední dva roky, je život. Blízcí přátelé říkají, že jsem vedle Honzy omládla. Zda fyzicky, nevím, ale v každém případě psychicky. Jeho energie, radost ze života a nadšení mi nedovolují přemýšlet o plíživě se blížící padesátce,“ vypráví Markéta.

Změny k lepšímu na mámě pozoruje i její dcera, která s nimi i se svým přítelem podniká mnoho dobrodružství společně. Také Honzovi rodiče prý Markétu od začátku přijali bez výhrad.

„Trochu si mysleli, že ho zklidním, což se tedy nestalo, ale máme spolu velmi pěkný vztah. A co bude za deset let? O tom nepřemýšlím. Žiju tady a teď. Můj první muž zemřel velmi mladý. To je skutečnost, která mě naučila neplánovat. Jsme šťastní a já si přeji, aby to vydrželo co možná nejdéle.“

Chlap potřebuje především volnost, respekt a svobodu

„Vztahy, ve kterých je žena starší než muž, jsou v naší seznamce docela obvyklé,“ říká Veronika Vinterová, jejíž agentura svedla dohromady Markétu s Honzou. Podle ní nepatří ke známostem krátkodobým, zvlášť, když se dva potkají ve věkovém rozhraní mezi třiceti pěti a padesáti.

„Muži v tomto věku netouží zakládat rodinu. Často za sebou mají vztahy, ve kterých se je snažil někdo manipulovat a pomalu připravovat na závazky. Toho se leknou a narazí na ženy, které už chápou, že chlap potřebuje především volnost, respekt a svobodu,“ tvrdí Vinterová.

Mužům podle ní imponuje zkušenosti těchto žen, které jsou okolo čtyřicítky navíc i na vrcholu sexuální aktivity. Jsou přitažlivé nadhledem i vzhledem. Ženy s mladšími partnery se udržují ve skvělé formě. Jsou štíhlé, dbají na svůj vzhled. Kloubí se v nich zkušenost, krása, rozvaha okořeněná šílenstvím a hravostí jejich mladších protějšků. Proto právě tyto vztahy fungují dlouhodobě a k vysoké spokojenosti obou zúčastněných.

Názor sexuologa: "Domnívám se, že ve vztahu starší ženy a mladšího muže často mohou hrát roli i jiné faktory než skutečná zamilovanost. Například to, že ta žena je slavná, známá, bohatá - muž získává vztahem společenskou pozici. Nebo to může být ze sexuálních důvodů - když si ti muži netroufnou na své vrstevnice, pak jsou si se starší ženou jistější, protože své mládí považují za dostatečnou hodnotu, kterou nabízejí," tvrdí sexuolog Petr Weiss.

Podle něho může sehrát svou roli i fakt, že mladý muž hledá spíše péči než bouřlivé milostné zážitky. A vybírá si tak starší ženu jako mateřský typ.

„Je mi 35 a mé partnerce o sedm více. Jsme spolu čtyři roky,“ vypráví Pavel. „Byl jsem jejím studentem na letním malířském kurzu. V brýlích, sukni, podpatcích a štětcem v ruce byla tak sexy! Už od první noci jsem nemohl spát. Že se jí blíží čtyřicet, mi rozhodně vrásky nedělalo. Byla jiná než všechny, které jsem do té doby potkal. Věděla od prvního okamžiku, že jsem z ní paf a vychutnávala si mě. Jenže to brala jako flirt. Trvalo mi pár týdnů, než mě vzala vážně. Naštěstí je umělkyní tělem i duší, takže předsudky a klišé v jejím životě nehrají roli. Složitější to bylo s mými rodiči. Jsem z profesorské rodiny a tam se takové vymykání ze stereotypů nenosí. Ale Johančino kouzlo osobnosti a narození našeho syna, který si je obmotal kolem prstu už v porodnici, je nakonec přesvědčilo.“

Podle Vinterové patří Pavlův příběh patří k těm typickým, kdy starší ženu zaujme mladší chlap, ale často jí věkový rozdíl brání, aby se pustila do akce v obavách ze zesměšnění typu: ty stará rašple, co si myslíš, že bych s tebou dělal.

„Muži jsou naopak povzbuzeni tím, že o pár let starší ženě bude jejich zájem lichotit,“ tvrdí Vinterová s tím, že to jim dodává odvahu pustit se do kontaktu s nimi. „Díky těmto odvážným mužům dnes můžeme konstatovat, že věkový rozdíl, kdy je žena o pár let starší než její partner, nehraje zásadní roli a naopak získává náboj, který se u stejně starých párů nemusí nikdy objevit,“ uzavírá Veronika Vinterová.

