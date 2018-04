Starší bratr a mladší sestra. Hodíte se k sobě?

Trošku to připomíná astrologickou alchymii. Některá znamení si navzájem padnou jako ulitá, jiná rovnou odsuzují manželství k záhubě. Paralelou sourozeneckých konstelací s horoskopem však psychology leda naštvete. Jejich závěry jsou přece podložené znalostí lidské osobnosti.

Máme snad do seznamovacího inzerátu vetknout i větu, kolikátí jsme v pořadí sourozenců? Začněme tím, co lze doporučit: nejvýhodnější je takzvaný komplementární vztah, v němž se každý z partnerů dostává do stejné pozice, jakou měl v rodině k sourozenci opačného pohlaví. Například když si muž coby starší bratr sestry vezme mladší sestru bratra. Že by přece jen měla přibýt další položka do seznamu informací, které by měl člověk o partnerovi vědět?

Nejvýhodnější je, když se dostanete do pozice, kterou jste měli v rodině

V čem je sestra lepší než já?

Šestatřicetiletá inženýrka Alena poznala svého muže během studií. Na technické univerzitě plné šikovných mladých mužů byla jako jedna z mála žen královnou. Mohla si vybírat a také toho patřičně využila. A neváhala učinit i první krok. Po pár letech se ale ukázalo, že neměla šťastnou ruku. Milan měl úžasné charizma a hned po škole získal skvělé místo, jenže ambiciózní byli oba. Když se narodila dcerka, začali se přetahovat, kdo zpomalí svou kariéru.

"Vyčítal mi mužské myšlení. Tvrdil, že by každá druhá oblízla všech deset, bydlet v pěkném domku satelitního městečka u Brna. Možná chtěl po právu trochu péče, ale já zase spěchala do práce. Holčička dělala radost nám oběma, ale starost o domácnost jsem brala jako nutné zlo. Začas jsme se nemohli dohodnout už vůbec na ničem," ohlíží se za svým nepodařeným manželstvím Alena.





Časem vytušila, že manžel má někoho jiného. Sice zapíral, ale podezření rozvrat vztahu urychlilo. Prodali společný domek a za rozdělené peníze si každý pořídil svůj byt.

Záhy musela Alena spolknout ještě jednu hořkou pilulku. Zčistajasna potkala Milana v důvěrném obětí se svou o tři roky mladší sestrou.

"Jako by do mě uhodil blesk. Zpětně mi pak došla spousta věcí, vybavilo se mi, jak pěkně si spolu ti dva povídali, když u nás Lenka byla na návštěvě. Jejich vztah byl vážný a já se s tím těžko srovnávala. Unikalo mi, v čem je sestra lepší než já. Zvlášť když jsem byla zvyklá mít navrch a za tu méně schopnou se od dětství považovala ona," popisuje Alena.

Tahle událost na tři roky zmrazila jejich vzájemné kontakty. S exmanželem vedla Alena jen nezbytně nutné organizační hovory týkající se péče o dceru. Pak jí padl na internetu do oka jeden článek o sourozeneckých konstelacích. "Rázem se mi rozsvítilo. Milan, nejstarší ze tří sourozenců, si s Lenkou prostě sedli," přiznává dnes, pět let po rozvodu.

Když si předloni našla jiného partnera - tentokrát nejmladšího z bratrů - křivda přebolela. S oběma "zrádci" se už dokázala smířit.

Kdo jak funguje • Ideální je kombinace nejmladší bratr několika sester a nejstarší sestra bratrů. Ona může zavést řád do života bezstarostného benjamínka a on může zmírnit její vážnost. • Nejmladší sestra bratrů a nejstarší bratr sester je taky úspěšná kombinace. On má zkušenosti s ochraňováním mladších a ona se ráda nechá chránit. • Pro partnerský život jsou lépe vybaveni ti, kteří mají sourozence opačného pohlaví. Je to pro ně trenažér mužsko-ženského soužití. • Nejstarší z bratrů a nejstarší ze sester pravděpodobně nebudou schopni se domluvit. • Kombinace dvou jedináčků je považována za nejhorší.

Být jedináčkem není stigma

Na neslučitelnost v sourozeneckých pozicích se odvolává jedna z psychologických teorií a tímto způsobem vysvětluje spokojenost či nespokojenost v manželství. Nadějné jsou prý takové vztahy, které nějak kopírují to, na co jsme byli zvyklí v sourozenecké vazbě. Tato teorie pracuje s dominancí a submisivitou. Obecně platí, že starší sourozenci bývají dominantnější, a tak sejdou-li se v manželství starší bratr a starší sestra, jako by drželi v ruce pomyslnou zápalku. Oheň na střeše je pak jen otázkou času.

"Tyto teorie k nám pronikly v 70. a 80. letech minulého století, skoro jako módní vlna. Tenkrát se razilo heslo: Pověz mi, jaká je tvoje sourozenecká konstelace, a já ti povím, jaké bude tvoje manželství. Mají sice svou platnost, ale nelze je přeceňovat. S horoskopem bych to ale rozhodně nesrovnával," míní manželský psycholog Tomáš Novák.

Nejvíc ho pohoršuje, že podle závěrů, k nimž dospěl americký psycholog Walter Toman, průkopník sourozeneckých konstelací, mají snad nejhorší vyhlídky na harmonické manželství jedináčci. Jsou totiž pokládáni za armádu egoistů a postrach pro všechny, kdož inklinují k souladu.





"Kdo to tvrdí, ten se plete," zlobí se psycholog Novák. "Být jedináčkem není žádné stigma a je na čase zbořit mýtus o jejich problematičnosti. Tohle byla jedna z těch komunisticko-fašistických pseudopravd, která se snažila posílit populaci. Ve skutečnosti mají jedináčci bezpočet pozitivních vlastností," ubezpečuje Tomáš Novák (který není jedináčkem).

Například kombinace jedináčka muže s mladší sestrou anebo jedináčka ženy s mladším bratrem může podle něj docela dobře fungovat.

Praxe bývá pestřejší

Životní realita je však teoriím občas na hony vzdálená. Což je i případ realitní makléřky Jitky. S Romanem se poznala ještě na letním táboře ve svých šestnácti a byla to láska jako z pohádky. Oba odmaturovali, hladce spolu přečkali i Romanovu roční vojenskou službu. Vzdor všem sýčkům, kteří jim připomínali, že první lásky nemají dlouhou výdrž, spolu žijí už deset let. Proti všem chmurným prognózám mají pohodové manželství a oběma dělá radost sedmiletý Tomášek. Vyrovnali se i s tím, že zůstane jedináčkem, protože Jitka druhé dítě ze zdravotních důvodů mít nemůže.

"I já byla jedináček a nikdy mě to nijak netraumatizovalo. Ani v dětství, ani později. Nedávno jsem vyděsila svou kamarádku, když jsem jí řekla, že bez sourozenců zůstal i můj manžel. Prý to s mým jedináčkovstvím dává zničující kombinaci. Pěkná hloupost," usmívá se třiatřicetiletá žena. Nebála se spojit svůj život s jedináčkem a neobává se ani o budoucnost svého syna-jedináčka.

"Pravda, na Tomášovi je trošku vidět, že je jediným vnukem mých i manželových rodičů, že nemá žádné bratrance ani sestřenice. Komunikuje hlavně s dospělými. Tím, že se mu hodně věnujeme, je hodně rozvinutý, i když nijak nadprůměrně inteligentní. Se znalostí všech rizik se snažíme, aby neměl jedináčkovské rysy a uměl se dělit," popisuje makléřka.





Dětská psycholožka Jitka Jeklová připomíná, že kredit jedináčků vylepšil i jeden nedávný britský výzkum. Dětem byly rozdány bonbony a výzkumníci pak sledovali, jak se o ně rozdělí. V testu dopadly překvapivě nejhůř prostřední děti, které si nejvíc bonbonů nechaly pro sebe.

Koresponduje to s hypotézou, že právě jim je v rodině věnována nejmenší pozornost. "Autoři výzkumu označili za překvapení, že jedináčci se dělili bez problémů. Údajně proto, že tyto děti doma mají všeho dost. Nic z toho se ovšem nedá zobecňovat. Ve hře je řada faktorů, třeba přítomnost či nepřítomnost dětí v širším příbuzenstvu, jejich pohlaví a také věkový rozdíl mezi sourozenci. Pokud přesáhne sedm let, lze už děti považovat za jedináčky," vysvětluje psycholožka.

Prostřední jsou ideál?

V dětství nebývá pozice prostředních dětí růžová - hovoří se dokonce o syndromu prostředního dítěte - nechť jim je ale útěchou, že mají slušné šance stát se nekonfliktními partnery. Psychologové je charakterizují jako skvělé diplomaty, vytrénované z urovnávání sporů mezi nejstarším a nejmladším sourozencem.

Příklady ze života pocity prostředních potvrzují. "Cítil jsem se ztracený mezi starší sestrou, která dostávala všechno první, a mladším bratrem, se kterým všichni zacházeli jako s malým princem. Své vlastní prostřední dceři teď věnuji víc pozornosti a občas ji i zvýhodním, abych vyrovnal její ‚nevýhodnou‘ pozici," popisuje například Štefan na www.theofil.cz

Geny versus rodina

Teze o vlivu sourozeneckých konstelací zarputile zpochybňují přírodovědci. Zatímco podle znalců na duši ovlivňuje rodina i širší prostředí člověka z osmdesáti procent a zbytek zbývá na geny, genetici nahlížejí tento poměr právě opačně.

"I když genetická informace člověka je přečtena, od pochopení, jak geny utvářejí naše těla a naše chování, jsme ještě hodně vzdáleni. Jisté ale je, že s nejdůležitější výbavou se člověk už rodí. Potvrzují to zejména výzkumy jednovaječných dvojčat vyrůstajících v odlišném prostředí," ubezpečuje genetik Eduard Kejnovský.

Odvolává se na výzkumy jistého amerického profesora na univerzitě v Minnesotě, který prostudoval život stovky jednovaječných dvojčat. Zaznamenal i takové případy, kdy dvojčata, třebaže žijí na opačném konci světa, mají často stejná oblíbená jídla, stejné alergie, oblíbené televizní programy, podobné partnery...

Psycholog Novák sice význam genů ctí, ale domnívá se, že mimořádný vliv mají jen v případech nějaké odlišnosti od normy. Ať už v negativním či pozitivním smyslu.





Vypadá to, že realita se ubírá po zlaté střední cestě. Stejně jako horoskopům, i sourozeneckým konstelacím věřit můžete a nemusíte, někdy vyjdou a jindy ne. Určitě ale nezaškodí teorii o jejich vlivu znát. I když si totiž vyberete ne zcela "vhodného partnera", můžete se alespoň připravit na možná úskalí. Třeba že hlavní slovo budete chtít mít oba nebo naopak oběma z duše vyhovuje nechat se opečovávat.

Moje kamarádka, která má mladšího bratra, žije už šestnáct let ve spokojeném vztahu s mužem, který vyrůstal s mladší sestrou. Jak jim to funguje? "My si ty naše role vybíráme na přeskáčku - chvíli je jeden ta autorita a druhý se veze, pak se pozice otočí. A zatím nám tenhle ‚provoz na směny‘ funguje," říká dvaatřicetiletá Marie.

Co se od vás dá čekat? JEDINÁČCI

S prvorozenými sdílejí perfekcionismus a touhu být v životě úspěšný. Za egoisty jsou ale považováni neprávem, rádi se obklopují přáteli. Jsou tvořiví a ambiciózní a mají silný tah na branku. Ne náhodou bylo z prvních třiadvaceti astronautů vyslaných do vesmíru dvacet jedna prvorozených a jedináčků. Tito hýčkaní individualisté bývají pedantští, mají rádi pořádek a uklidňuje je rutina. Někteří experti z toho vyvozují, že při trendu nízké porodnosti se bude Evropa ubírat spíše ke konzervativním a tradičním hodnotám. PRVOROZENÍ

Jsou dominantní, ambiciózní, zodpovědní perfekcionisté a rození vůdci. Bývají spíše individualisté s velkou potřebou uznání. Rodiče na ně často přenášejí svá očekávání a nenaplněné ambice. Vlastně se na nich teprve učí rodičovské roli. Podle italských vědců jsou prvorození vystaveni největšímu riziku kardiovaskulárních onemocnění. DRUHOROZENÍ

Bývají přizpůsobiví, velkorysí, společenští, ale někdy v nich prvorozeným vyroste tvrdý konkurent. Rádi vyjednávají a umí ustoupit kompromisu - to je jejich cesta k dosažení úspěchu. Často si tiše jdou za svým cílem a jsou samostatní. Mají řadu shodných rysů s prostředními. PROSTŘEDNÍ

Mají v rodině nejsložitější postavení. Nedostává se jim tolik rodičovské pozornosti jako prvorozeným a neužívají si tolik obdivu jako nejmenší. Svou pozici v rodině tak často vnímají jako nejhorší. Bývají dobrými diplomaty a vyjednavači. Pokud jsou opačného pohlaví, pozornost rodičů bývá rozdělena rovnoměrněji. Ve vztazích bývají nekonfliktní. BENJAMÍNCI

Do rodiny přichází baviči. Jsou přece tak roztomilí, že se rodič neubrání touze je mimoděk rozmazlovat. Protože rodičovská pozornost už se otupila, procházejí nejmladší děti životem nejsnáze, jejich cesta je umetená staršími sourozenci. Snadno navazují nové kontakty i vztahy, bývají společenští a bezstarostní rebelové. Mají plno nápadů, jsou citově založení, empatičtí, nekomplikovaní a schopní motivovat ostatní.

(Poznámka: Ale všechno může být úplně jinak)