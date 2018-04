Královnou StarDance se stala Marie Doležalová, Pavlásek skončil třetí

Ve finálovém kole tančily všechny páry tři tance podle svého výběru a ještě přidaly freestyle. Marie Doležalová a Marek Zelinka vyrazili dech porotě především se svým paso doble a za freestyle, který pojali jako vtipnou choreografii dvou úředníků, dostali plný počet bodů.

Porota vyhlásila jejich pár jako nejoriginálnější a vyzvala Marka Zelinku, aby se do budoucna věnoval choreografii, protože předvedl neuvěřitelné množství nápadů. Navíc podle poroty Marie Doležalová udělala během soutěže největší pokrok.

Stejný počet bodů nicméně během večera získala i Jitka Schneiderová. U ní porota vyzdvihovala hlavně její profesionalitu. S partnerem Markem Dědíkem podávali nejvyrovnanější výkony a Jitka by podle Jana Révaie sbírala jednu cenu za druhou, kdyby se tanci věnovala stejně jako do herectví.

Chválu ale tentokrát sklízel i Lukáš Pavlásek, který se většinu tanců držel v rytmu a bylo na něm znát zlepšení. Nicméně byl nakonec rád, že celou soutěž nevyhrál vzhledem k nenávistným komentářům od diváků za to, že vůbec postoupil do finále. „Jsem rád, že nejsme první, to by mě půlka národa začala lynčovat a já bych se stal prvním mučedníkem tance,“ řekl na závěr.