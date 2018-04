Staňte se postelovou královnou. Stačí jen pár jednoduchých triků

Mužská sexuální energie je mnohem živočišnější než sexuální energie nás žen. Jedinou překážkou, která vám brání, abyste měla stejně báječný, divoký, ale i jemný sexuální život, je váš postoj.

Vnímání toho, co v sexu je a není normální, je "jednoduché": dělají-li to všichni (ať už je to cokoli), je to v pořádku. Dělá-li to jen pár lidí, už to normální není. Prvním krokem k tomu, abyste se stala tou nejlepší, jakou kdy v posteli měl, je, že zapomenete na tyhle archaické názory.

Příště, až vám váš partner navrhne něco neobvyklého, neodmítejte to hned radikálně. Zamyslete se, proč jste vůbec chtěla odmítnout: je to proto, že jste zatím neslyšela, že by to ostatní dělali? Je to něco, co vás děsí? Pak si položte otázku, jestli je vám to nepříjemné fyzicky, nebo "jen" psychicky, zda to obnáší nějaké nebezpečí, můžete se přitom zranit a podobně. Pokud ne, tak kde je problém? Buďte jednou z mála žen, které neobvyklý návrh uvítají, a nebudete pouze tou nejlepší, kterou měl, ale pravděpodobně, kterou bude mít.

Muži se rádi dívají

Muži jsou založeni vizuálně mnohem víc než ženy. Nechte ho, ať se dívá, jak si holíte intimní partie, noste víc sexy obleční, nechte si při sexu boty na vysokém podpatku, dívejte se na sebe při sexu v zrcadle, nestyďte se před ním masturbovat... možností je spousta. Dejte mu prostě něco, co není zvyklý vídat každý den, a bude váš.

Zapomeňte na heslo "měla bych mu stačit"

Muži rádi zkoušejí nové věci. Takže když vám partner řekne, že chce v posteli vyzkoušet něco nového, znamená to prostě, že chce vyzkoušet něco nového. Ovšem my ženy si to často vykládáme úplně jinak, za vším hledáme něco jiného. A tak se stává, že danou žádost interpretujeme jako "sex se mnou se mu nelíbí" nebo "proč proboha potřebuje všechny ty fantazie nebo DVD s pornem, když má mě?". Obě reakce jsou přehnané. Také se na něj nedíváte divně, když si k obědu místo steaku objedná těstoviny nebo když si v hospodě dá místo oblíbeného piva víno. Člověk potřebuje rozmanitost a pestrost. I vy. Místo aby vás tedy žádost o vyzkoušení něčeho nového vyděsila, přijměte ji za svou.

Ne, nejsi tlustá

Další příčinou, proč se zdráháme například obléct kostým sexy pokojské nebo mikroskopické spodní prádlo, je obava z trapasu. Bojíme se, že budeme vypadat tlusté nebo se cítit směšně. V podstatě jsou tyto obavy tím nejhlavnějším důvodem, proč nejsme v ložnici tak podnikavé. Není to ani tak tím, že by nám chyběla chuť experimentovat, to jen náš ostych je mnohem silnější. Nemusíte se bát, váš partner určitě nebude koukat na vaše "problémové partie". Nejspíš ani netuší, že nějaké takové máte.

Objevte nové, nezmapované území

Víme, že to je choulostivé téma, ale anální hrátky (rozumějte, i prováděné mužům) jsou čím dál populárnější, a tak je dobré, abyste o tom něco věděla. Když budete vědět, jak na to, zařídíte mu pravděpodobně ten nejsilnější orgasmus, jaký kdy měl. Jeho pozadí je velice osobní a intimní zóna. Budete potřebovat jeho svolení. Buď se ho zeptejte přímo, nebo se zaměřte na řeč těla. A úplně nejlépe využijte obojího.

A jak zjistit, zda váš partner patří do skupiny těch, kteří to mají rádi? Při sexu se ho zkuste nenápadně dotknout, případně mu masírovat hráz (oblast mezi varlaty a análním otvorem), a pokud zareaguje vstřícně, nebojte se přitlačit. Stejně postupujte i v případě samotného análního otvoru. Pokud se neodtáhne, máte vyhráno. Nezapomeňte ale na lubrikační gel a také se ujišťujte, zda si počínáte správně.

Zakažte si postel

Už jste to slyšela aspoň stokrát: sex v ložnici/posteli je nuda. Takže... proč to tam prostě nepřestanete dělat? To, že víte, že byste se s partnerem měla milovat i na jiných místech než v ložnici, z vás nejlepší milenku neudělá. Řiďte se tím a dopřejte si koupelnovou rychlovku na party, klidně ho drážděte v rozkroku, zatímco sledujete v kině poslední kasovní trhák, vrhněte se na něj v obýváku, jídelně, kuchyni... Dělejte cokoli jiného, než že se večer v posteli převalíte, dlouze zívnete a pokusíte se vlažně o nějaké intimnosti.

Víme, jak je těžké měnit zaběhnuté rituály. Nemusíte samozřejmě do repertoáru zařadit vše najednou. Začněte od toho, co je pro vás nejschůdnější. A nedejte se přemoct všudypřítomným stresem a únavou. Sex nemá být povinnost, ale příjemný a vzrušující zážitek...

Podle odbornice na vztahy a sex Tracey Coxové