Stanovte si priority, pozvěte experty: rady, aby vánoční úklid nebolel

Zhruba tři týdny před Vánoci umyjete okna. Následuje úklid skříní: všechno přerovnat, vycídit, umýt skříně i zezadu. Sundáte lustry a přeleštíte je. Srovnáte knihy podle velikosti. Vydrbete kuchyň včetně spotřebičů, a až upečete cukroví, uděláte to znovu. Pár dní před Vánoci provedete generální úklid zbylých místností, vyženete přeživší pavouky na mráz a utřete choboty porcelánovým slonům. Těsně před svátky se zhroutíte únavou a budete se modlit, ať už ty zatracené Vánoce skončí.

Podobné pojetí předvánočního úklidu v některých lidech stále hnízdí a ne a ne se ho zbavit. Kde se však bere předsudek, že před Vánoci je nutné se vyčerpávat generálním úklidem, když má člověk tolik jiných starostí? Samozřejmě že chceme mít v bytě čisto, o tom žádná. Ale uklízíme přece průběžně celý rok, a co vydrželo doteď, už se nezblázní.

"Náš národ má šílený zlozvyk - my neuklízíme, my gruntujeme. Mnoho věcí neděláme pravidelně, například je to vidět na lednici, jejíž dvířka umyjeme jednou za čas pískem. Kdybychom si úklid rozvrhli do intervalů, budeme předvánočního gruntování ušetřeni, protože nebude co gruntovat," říká Hana Šináglová z úklidové firmy Pohodlnější život.

Stanovte si priority. Obývací pokoj, jídelna, koupelna, toaleta, kuchyň - to jsou místnosti, kde se budete přes svátky pohybovat vy i případná návštěva. Pořád to ještě neznamená, že musíte vybílit a vydrbat topení kartáčkem na zuby. Pokud máte celý rok prach na skříních, on tam do jara vydrží. Když jste neumyli okna během pozdního babího léta, není důvod to dělat ve stresu teď, když je venku zima a časem se přidá plískanice.

5 zkratek a triků, když nestíháte ZÁVĚSY: Zatáhněte žaluzie, záclony nebo závěsy a neumytá okna nebudou vidět. Aspoň v něčem jsou ponuré prosincové dny dobré - není divné mít zataženo. SVÍČKY: Zhasněte, zapalte svíčky a zaručujeme vám, že v této intimní atmosféře vás nebude dráždit prach na skříňkách ani fleky skříňka na sedačce. KRABICE: Papíry, časopisy a dětské hračky naházejte do krabic a byt bude hned vypadat lépe. Ukliďte také předsíň: boty schovejte do botníku, kabáty do skříně. VŮNĚ: Rozprašte po bytě vůně, rozložte citronové slupky na kamna, protože provoněný byt navozuje pocit čistoty. BALENÍ DÁRKŮ: Kupte dárkové tašky a budete bez stresu, že se vám nepodaří neforemné věci zabalit.

"Pokud nemám čas, na okně umyji jen sklo, na které chci připevnit vánoční výzdobu, a se záclonou radši nebudu moc hýbat, aby z ní nepadal prach," říká s nadhledem Hana Šináglová, která radí, že v případě časové tísně se uklízí to, co je vidět - utřít prach do výše očí, urovnat polštáře na křesle, sklidit z povrchu noviny, oblečení a hračky, narovnat boty do botníku a přehodit deku přes sedačku, pokud potřebuje vyčistit. Co se nedá odbýt, je podlaha, takže vysát a vytřít. Stejně tak se nevyhnete vydrhnutí záchodové mísy, umyvadla a vany.

Jeden kumbál navíc pro dobrý pocit

Chcete-li mít dobrý pocit z toho, že jste úklid neodbyli, vyberte si jedno místo v bytě, na které vám už dlouho nezbývá čas. Může to být pracovní kout s počítačem, spíž, kde se neustále přehrabujete, ale věci nevracíte na své místo. Když takovému zákoutí vrátíte původní lesk, získáte pocit, že jste kromě běžného úklidu udělali něco navíc.

Jinak si práci rozvrhněte tak, ať zbytečně neplýtváte silami. Je nesmysl se teď vrhnout na kuchyň, kde se teprve bude péct cukroví. "Asi bych začala tou místností, ze které mám největší pocit, že potřebuje uklidit, a potom místností, kde se budou Vánoce odehrávat, aby se těsně před svátky jen doladily maličkosti, ale nelezlo se po lustrech a skříních," radí majitelka úklidové firmy Pohodlnější život.

Máte-li málo času, najměte si na úklid experty. Dělá to takhle stále více domácností. Češi si uvědomují, že nechat si uklidit není hanba a že ušetřený čas je možné věnovat rodině nebo sobě. Pracovníci úklidové firmy přijedou, domluví se s vámi, co je potřeba udělat, a pak už pracují za vás. Ceny se liší podle velikosti bytu.

Hana Šináglová odhadla, že úklid 3+1 včetně oken a koberců by stál od čtyř do šesti tisíc. Záleží ovšem na tom, jak je domácnost udržovaná. Pokud pořád váháte, jestli dokážete strávit Vánoce s prachem pod postelí, ulevte si argumentem, že po pár dnech volna, kdy jsou všichni doma a víří prach, budete stejně uklízet znovu.