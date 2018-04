Stanislava Kůsová: Vybrána do soutěže Tak už začni!

Rodinný stav: rozvedená a zadaná, syn 30 let

Znamení: blíženec

Záliby: četba, kino, divadlo, tanec

Nejoblíbenější barva: modrá, červená

Nejoblíbenější květina: žlutá růže

Nejoblíbenější jídlo: svíčková, bramborák

Nejoblíbenější kniha: zahraniční autoři

Nejoblíbenější hudba: country

Domácí mazlíček: nemám

Jak s vámi zahýbalo cvičení?

Zahýbalo se mnou zatím dobře. Pro život je to velmi prospěšné, kila jdou dolů a já se cítím lépe.



Jak jste se sebou zatím spokojena?

Ano, začínám si rozumět s ostatními účastníky a i cvičení začíná být vidět.



Opravdu se vyplatí začít?

Ano, protože každý člověk na sobě může něco upravit a změnit.



Zvládnete soutěž?

Budu se snažit. Určitě úplně nedodržím wellness program, ale pokusím se co nejvíce se držet předepsaného plánu.



Už jste někdy zkoušela něco podobného (dietu, atd.)?

Zkoušela jsem omezovat jídlo a jíst více ovoce a zeleniny. Vyplatilo se to a za 3 měsíce jsem shodila 4 kila, ale jsem si jistá, že pod odborným dohledem mi to půjde lépe.

Vzkaz čtenářům?

Začněte také a uvidíte, že se určitě vyplatí pokusit se změnit image.