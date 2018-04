Pozor na stalkery: v Česku obtěžují každou čtvrtou ženu a osmého muže

V Česku se pohybuje několik set stalkerů a zhruba třetina z nich je za svoje nebezpečné chování odsouzena. Slovo stalking, které značí nebezpečné pronásledování, se přitom v Česku usídlilo teprve před několika lety (Více o výzkumu najdete zde). Ve světě se podle studie zveřejněné v britském psychiatrickém magazínu v roce 2005 s takovým chováním setkala každá 7 žena a 20 muž.

"Stalking rozeznáte od běžných pokusů o seznámení v momentě, kdy vám ctitelovo chování začne být nepříjemné. Tehdy se z něj stává stalker a vy byste si na něj měla začít dávat pozor a být velice opatrná," vysvětluje Jakub Otipka, ředitel sdružení Krav Maga Global, které podporuje charitativní projekt Avon proti domácímu násilí.

Existuje několik typů stalkerů: od těch, co vás obtěžují osobně, telefonováním, psaním SMS a zpráv na sociálních sítích, až po ty, co obtěžují i vaše přátele a kolegy. V extrémních případech stalkeři ničí majetek.

Co dělat pro svoji bezpečnost:

JASNÉ "NE": Dejte jednoznačně stalkerovi na vědomí, že o něj nestojíte, nemáte zájem. Nejlépe písemně, abyste měla případný důkaz pro soudní řízení.

BEZ OSOBNÍHO KONTAKTU: V žádném případě nechoďte se stalkerem na schůzky. Je potřeba si uvědomit, že po dobrém s tímto člověkem nic nevyjednáte, jen se vystavíte velkému nebezpečí. Informujte své blízké (i kolegy v práci) o pronásledování, nestyďte se o všem mluvit. Pište si deník nebo jen stručné záznamy, kde bude uvedeno, jak a kdy vás stalker kontaktoval.

DEJTE SI POZOR: Naučte se kontrolovat ulici, když odcházíte z domova nebo práce. Vidíte na chodník z okna? Můžete se podívat, zda tam někdo nestojí? V podstatě kdykoliv někam jdete, navykněte si kontrolovat okolí, rozhlížet se, nechodit se sluchátky v uších, vnímat a sledovat okolí.

POMOC OD DRUHÉHO: Pokud jste přímo ohrožená a víte, že za vámi někdo jde, můžete oslovit někoho z okolí. Vyhněte se však vykřikování: Pomozte mi někdo. Mnohem účinnější oslovit někoho konkrétně: Haló, vy v té červené bundě!" Takto oslovený kolemjdoucí chápe už svou povinnost a přebírá ji. Oslovíte-li 20 lidí ve svém okolí, budou se jeden na druhého dívat a předávat tak zodpovědnost za pomoc jeden na druhého.

Schraňujte veškeré důkazy

Oběti naštěstí mají k dispozici oporu v paragrafech. Každý, kdo je obětí stalkingu, by měl zvážit podání návrhu na zákaz přiblížení. Po soudu můžete žádat, aby rozhodl předběžným opatřením. Potom se k vám stalker nesmí přiblížit, ani vás nijak kontaktovat. Pokud to udělá, hrozí mu trestní stíhání a vazba. Z dostupných statistik vyplývá, že zákaz přiblížení porušuje až 69 procent stalkerů. I přes vydaný zákaz přiblížení by proto oběti měly zůstat na pozoru.

Pokud incidenty přerostou v soud, velký význam dostanou důkazy a vaše pečlivost. I pokud si nejste jistí, zda podat nebo nepodat trestní oznámení, shromažďujte důkazy. Uchovávejte všechny SMS, e-maily a další materiály. Všechny možné důkazy projevů pronásledování evidujte a dokumentujte. Trestní oznámení můžete podat na policii nebo přímo na státním zastupitelství, v závažných případech přímo na kriminální policii, a to písemně či ústně.

"Stalking může být na začátku nenápadný, ale v některých případech bohužel graduje do extrémů, tak jako v první části našeho videa. Nikdy se nebojte pořádat o pomoc a uvědomte si, že se vždycky můžete bránit," varuje Jakub Otipka.