Stálice tote bag

Postupem času se v rukách přičinlivých fashionistas stal z tote brašny módní artikl a dnes vynakládáme na speciální kousky nemalé prostředky. I sofistikované verze však pořád připomínají nákupní tašku, i když jsou třeba vykládané brilianty.

Etymologický slovník pravý, že výraz tote pochází z neznámého zdroje, existují však teorie, že je to ze západoafrických jazyků, ve kterých je možno dopátrat slova tota (v řeči Kikongo znamená "zvednout") a tuta (jazyk Kimbundu – "přenášet, nakládat"). Tak či onak, slovní spojení tote bag bylo doložitelně aktivně používáno už začátkem dvacátého století.

Protože nejde právě o křehkou kabelečku, celá desetiletí byla tote brašna považována spíše za nutné zlo, přinejlepším plážové vybavení, v žádném případě však nebyla nošena do společnosti. Předvádět se dámy chodily raději s jemnými sestrami řečené tote, psaníčky a titěrnými míšky, pokrytými třpytivými kamínky.

Spolu s emancipací se však dámy navrátily do běžného pracovního provozu a najednou miniaturní kabelky nestačily, bylo nutno apgrejdnout na objemnější, praktičtější verzi. Funkční tote se stala nevyhnutelnou součástí šatníku zaměstnané ženy a dodnes má přední místo mezi nošenými kabelkami: nejenom pro svou efektivitu, ale také mnohoúčelnost. (Záhadou zůstává, proč muži podobnou vymoženost dodnes nepotřebují, když snad kromě rtěnky používají stejné náčiní jako my.)

Kultovou brašnu ve tote stylu vyrábí už léta Gucci. Subtilní vzorování, dva nepřehlédnutelné kožené pásky zpevňující tělo brašny; k zakoupení ve sportovnější i decentnější verzi. Gucci to opravdu umí, jejich klasická tote je dokonalá na celodenní nošení, slušně poukazujíc na vytříbený vkus nositelky svým jemným vyčuhováním z haldy černých kabel, běžně nošených do práce. Ještě o něco zajímavější je Gucci tote Irina – šik a veselá kabela s hippie nádechem v několika variantách – semiši nebo lesklé kůži, černé i bílé. Je zdobena srdíčkovými kamínky, vyskládanými do půvabného ornamentu, tyrkysové detaily jí dodávají elektrizující šmrnc. V bílé je ještě o něco víc sexy a elegantní, jemný semiš nutí k opatrnému nošení, takže s ní vypadáte jako víla.

Kabelka Gucci

Tote od Louise Vuittona také patří mezi ikonické kousky a poznáte ji kromě typického potisku trilionem iniciál podle jemně rozšířeného vršku a ležérního, takřka plážového vzezření.

Marc Jacobs, geniální dítě módní scény, se už tradičně vůbec nepokouší vtěsnat do klasické konzervativní představy o jmenované brašně a navrhuje ujeté, téměř dětsky potrhlé kousky s obrázky sůviček a jiných potvor. Hledáte-li pro sebe něco netradičního a nedůvěřujete levným brašnám se street dizajnem, zainvestujte do kousku se značkou MJ.

Valentino přišel docela nedávno s tote, do které se zbláznily hvězdy i civilistky všech kontinentů – zdánlivě předekorovaná Histoire s vyplétanými detaily, v tlumených i živých barvách, samozřejmě z hebké kůže. Kousky materiálu jsou umně naskládány na ploše kabelky a tvoří zcela jedinečný efekt, vítán těmi, které považují svou kabelku přímo za samostatnou bytost s výraznou osobností.

Abyste si mohly užívat kouzlo praktické tote, nemusíte investovat desetitisíce. S celosvětovým boomem etické uvědomělosti přišly nedávno do módy obyčejné plátěné brašny, které ve vaší citlivé duši vyplní hned několik důležitých kolonek najednou: jednoduchý materiál zaručuje, že kvůli vaší marnivosti nebyly zavražděny žádná zvířata, potisk může jednoduše vyjadřovat nějaké ekologické či charitativní prohlášení, a v neposlední řade – prostým složením plátěnky získáte účelnou nákupní tašku, díky které předejdete plýtvání plastovými sáčky a znečišťování životního prostředí.

Plátěné brašny můžou být také hodně cool a bez ostychu je nosí i celebrity, zejména slouží-li nějakému ušlechtilému cíli. A protože jsou opravdu levné, vůbec nevadí, když se vám za chvíli naspodu přetrhnou. Lehce si pořídíte tašku novou – třeba s nějakým jiným poselstvím.