Stálice: nejkvalitnější kufřík prostě musíte mít

V kufrech a brašnách brandu se snoubí ty nejvyhledávanější kvality – vysoká pevnost a trvanlivost a originální, neotřelý vzhled.

Firma byla založena v roce 1910 a až do druhé poloviny šedesátých let se prezentovala pod jménem "Shwayder Trunk Manufacturing Company". Název Samsonite však byl pro řadu výrobků používaný už dříve a jeho autor - zakladatel a tehdejší majitel společnosti Jesse Shwayder - jím zamýšlel poukázat na výjimečnou odolnost svých zavazadel, proto použil obraz nepřemožitelného biblického siláka Samsona.

Samsonite Vintage Collection

Od počátku své existence se poctivý výrobce zaměřil na produkci extrémně pevných kufrů; reklamním sloganem z oněch dob bylo "zavazadla, po kterých můžete skákat".

Důkladnost a desetiletí tvrdé práce na vývoji technologií se firmě Samsonite vyplatili a dnes má po celém světě zástupy nadšených obdivovatelů a věrných zákazníků.

Propracovaná konstrukce a chytré detaily každého kousku - od majestátných "lodních" kufrů přes pouzdra na notebooky, aktovky a kabelky až ke kosmetickým taštičkám - všude jsou použity speciálně vyztužené a zpevněné rámy, lehký a houževnatý materiál, vychytávky v podobě skrytých zámků a přehledných oddělení uvnitř zavazadel, které dělají z otravného cestování pohodlnější a příjemnější činnost.

Důvěryhodnému brandu již rádi propůjčili svoji tvář třeba Jean Reno, Christina Ricci, Mila Jovovich, Isabella Rossellini nebo Chloe Sevigny, na kreativních kampaních se však objevili i obyčejní lidé, tahající své kufry - zcela bez námahy! - letištní halou nebo vojáci, kryjící se před střelbou nekompromisně odolným výrobkem značky. Marketingové oddělení Samsonite neponechává nic náhodě a vtipné, někdy zlehka provokativní reklamy poutají zaslouženou pozornost veřejnosti.

Před několika lety se vedení Samsonite rozhodlo rozšířit svou nabídku o vysoce luxusní řadu Samsonite Black Label, na jejíž tvorbě se spolupodílel módní návrhář Alexander McQueen, excentrický dizajnér, proslulý převratným přístupem a neúnavným posouváním hranic trendů.

Samsonite Black Label

Cynikové se pustili do ostré kritiky a varovali před nebezpečím tohoto troufalého tahu. Značka, která se prosadila díky praktickým produktům, by se prý neměla pouštět do nóbl kolekcí, protože novou klientelu v tvrdé konkurenci nezíská, a ještě navíc zmate své současné zákazníky.

Špatní prorokové však netušili, čeho je McQueen schopen - nekonvenční kufry a série brašen Black Label patří opravdu mezi skvosty cestovatelského zboží a přilákala k těmto produktům pozornost těch, kteří ani netušili, že je možné čekat u zavazadlového pásu na něco opravdu hezkého.

Dráždivý dizajn Samsonite Black Label připomíná kostry savců a pancíře plazů, výrazná textura svádí k dotýkání a zákonitě vám napadne: s tímhle na mě budou všichni zírat! Unikátní vzezření batožin neupsal vizionář McQueen žádnému efemérnímu trendu a stejně jak vám dlouho vydrží samotný kufr, neuvadne ani jeho elektrizující krása.

Samsonite Black Label

Impozantní cestovní kousky v dramatických barvách, zvláštních tvarech a hypnotickém lesku se okamžitě staly předmětem touhy a firma Samsonite se najednou zcela lehce vznesla do kategorie luxusních značek. A na rozdíl od jiných high-end zavazadlových brandů se překračováním obvyklých představ o tvaru a looku cestovatelských potřeb značce povedlo vnést do poměrně nudné oblasti ducha svěží a inovativní svéráznosti. Ještě donedávna jsme totiž museli volit mezi sice prvotřídním, ale jinak vizuálně nudným kufrem, nebo něčím veselejším, jenže nevalné kvality.

Dalším nezanedbatelným plusem, který přitahuje pořád nové a nové zákazníky, je jakýsi unisex feeling vyzařovaný produkty Samsonite - přiměřený půvab a estetičnost, ale zároveň solidnost a akorátní syrovost, takže žádný macho se nemusí na letišti stydět za načančané zavazadélko.