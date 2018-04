Stálice baleríny

Jenom málokterý trend se tak vytrvale drží na předních příčkách, jako vychytávka posledních několika sezon: extra pohodlné, lehce rozverné, malinko kýčové balerínky. Stylisti je zuřivě odháněli už před dvěma lety, jenomže nositelky si nedaly říct a dnes je prostá botička zakomponovaná do jakéhokoliv denního i večerního šatníku snad všech žen planety.

Aktuální balerína snad nejvíce ze všech současných trendů připomíná původní vzezření bot z první poloviny devatenáctého století, když ještě neexistovaly speciálně pravá a levá a obě boty byly tvarem úplně stejné. Balerínka je prostě kouzelně jednoduchá a v tom je velký kus její krásy.

Boty na vysokých opatcích jsou sice vzrušující a sexy, ale vyzařují hodně snaživosti a na náhodného pozorovatele z vesmíru musíme, klopýtajíce na kočičích hlavách na nepohodlných paličkách, působit bizarně.

Balerína si na nic nehraje a nesnaží se omračovat – je to pouze užitečná věcička, kterou si nasazujeme, aby se nám neodřela chodidla; navíc vypadá opravdu pěkně. A na rozdíl od mokasín, holinek, kozaček a sandálů je to bota, kterou jako ženy nosíme výhradně my. Chlapa v balerínách spatříte jenom zřídka, a to jenom na velmi speciálních místech.

Ve středověku byly ploché boty v módě, rovněž však vyjadřovaly sociální status a pomocí prodloužené špičky dávali šlechticové najevo výšku svého bohatství a váženosti. Ti nejzámožnější vláčeli na chodidlech tehdejší balerínky se špicí dlouhou až 24 palců. Boty s podpatkem pak byly dlouho symbolem buržoazie a líné, rozmazlené aristokracie; i Marie Antoinetta prý vyklopýtala pod gilotinu na pořádně vysokých střevících, čím definitivně zatnula tipec jakýmkoliv pokusům zařadit podpatek do šatníku prostých žen. Obyčejný lid nosil nadále hrdě poctivou plochou podrážku.

Masovou hysterii kolem balerín vyvolala údajně Andrey Hepburn ve filmu Funny Face z roku 1957, kde je předváděla s úzkými kalhotami a příznačnými monstrózními slunečními brýlemi. Znova se ve velkém objevily v osmdesátých letech a na poslední velké vlně před více než třemi lety se vezeme dodnes.

Pokud ráda cestujete, pravděpodobně za balerínky pořád vzdáváte díky nebesům – nikdy předtím jsme si nemohly vzít na cesty tři páry bot a ještě mít v kufru místo na hromadu dalších věcí. Balerínky se také dobře skladují, neponičí se, když jich naházíte na sebe několik.

Snad nejlepší je na balerínách jejich všestrannost – dostanete je ve sportovním stylu, sednou k tričku a minisukni, k párty ohozu i pracovní uniformě; vypadají dívenkovsky a přitažlivě, můžou být opravdu extravagantní i jemné a nevinné. K džínám tvoří dokonale jemný kontrapunkt, se sukní a delikátním topem z nás udělají éterickou bytost. Můžou působit křehce i rozpustile, v jistých úpravách je klidně obují i dámy v letech, a pokud dobře sednou, jsou nepřekonatelně pohodlné.

Se špičkou oblou i hrotitou vypadají krásně ke krátkým šatům, rozevlátým nebo těsným. I když neprodlužují lýtko jako vysoké opatky, můžeme si je pořídit i v dramaticky elegantní verzi a vyrábí je Prada, Gucci i Vuitton; šílené navrhuje Marc Jacobs, Manolo Blahnik oslňuje krokodýlí kůží a Lanvin sází na praktickou variantu s gumičkou kolem lemu, která pěkně drží na noze a při chůzi nesklouzává.

Jak koupit dobré balerínky

Mohlo by se zdát, že kupovat balerínky je činnost stejně prostá jako botičky samotné, ve skutečnosti tento proces skrývá několik záludností.

Baleríny působí na pohled jako ta nejpohodlnější obuv na světě a krvavé otlaky proto můžou překvapit, jenomže ostrá hrana balerín se zvykne úplně běžně bolestivě zaříznout do nártů. Předtím, než je odnesete k pokladně, udělejte ve svých nových botách víc než jenom pár kroků. Pouhý náznak tlaku či bolesti by vás měl varovat – po několika dnech se baleríny promění v mučící nástroj.

Nízká podrážka bývá také tenká a zvažte, budete-li nosit botičky jenom na hladkém a rovném terénu. V opačném případě se připravte, že budete cítit každý kamínek a chodidla vás večer můžou pěkně bolet. Vyhnete se tomu třeba tím, že sáhnete po balerínách s jemně vyvýšeným podpatkem.

Příliš vysoko vykrojené balerínky s miniaturní špičkou se za chůze vyzouvají. Nemusíte si toho všimnout v obchodě, protože to může nastat až o něco později – když se boty nošením roztáhnou a ztratí pevný stisk. Originální botky pro baletky jsou proto také pevně uvazovány kolem nohou. Zkuste třeba modýlek s páskem kolem kotníku nebo už vzpomínanou účelnou verzi opatřenou gumičkou. V obchodě je poznáte podle toho, že se – než je nasadíte na nohu - legračně svíjí a řasí.

Semiš, světlé látky a třeba falešné hedvábí vypadají moc pěkně, ale jenom po první déšť. Myslete lehce konzervativnějším směrem a nestane se vám, že budete mít plnou skříň nepoužitelných balerín prolezlých našedlými fleky. Budiž nám dostatečným upozorněním záběry na poničené nožky Amy Winehouse v něžných – původně možná růžových – balerínách v ulicích nočního Londýna. Možná extrémní příklad, ale snad zabere.

Hledáte-li elegantní verzi do práce, vsaďte na usedlejší barvy, kvalitní materiál a třeba metalickou přezku nebo dekorativní mašli. Špička může být tažena i do hranata a celkový štíhlejší tvar boty také přidá na kultivovaném dojmu.