Stahovací prádlo může být i sexy, dokázala Verešová

VELKÁ FOTOGALERIE Z MÓDNÍ SHOW

Hlavním motivem přehlídky spodního prádla Triumph se stalo umění. V sedmi výstupech stylizovaných do jednotlivých uměleckých směrů předvedly modelky v čele s Andreou Verešovou spodní a noční prádlo i plavky z kolekce pro jaro/léto 2011.

Kromě Verešové se na mole objevily i missky Jana Doleželová, Kateřina Sokolová či Veronika Chmelířová.

Prádlu dominovaly pudrové barvy. Na plavkách zase převládal mix barev v květinových vzorech, bohužel naživo plavky vypadaly obyčejně a trošku jako ze šatníku našich maminek, čemuž nepomohly ani zmíněné vzory, spíš naopak. I retro se však dá zpracovat tak, aby slušelo. Plavkovou sérii tak zachraňovaly modely klasičtějších střihů zdobené krystaly od Swarovského.

Naopak povedený byl noční program, tedy pyžámka a noční košilky. Nabídl vzdušné materiály zdobené krajkou, zajímavé detaily, barvy i střihy, ze kterých je radost vybírat.

To, na co se těšila hlavně dámská část osazenstva - tvarující prádlo, přišlo na závěr. I pánové jej museli ocenit. Přehlídka nevzhledných babičkovských bombarďáků se totiž nekonala. I stahovací či chcete-li tvarující spodní prádlo může vypadat příjemně a leckdy i sexy. Podívejte se do fotogalerie!