Stáhněte si kupony a nakupujte s námi ve slevě! Máte posledních pár dní

0:44 , aktualizováno 0:44

I my jsme vyrazily nakupovat s kupony z pondělního magazínu ONA. A co vy? Také jste nakupovali? Pokud ne, neváhejte, čas máte jen do neděle.