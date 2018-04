Kvůli infekci přišla o obě nohy, ale nevzdala se svého snu. Je modelkou

Stacy se živí modelingem a kromě toho ještě studuje molekulární biologii na univerzitě v Glasgow. A navíc se rozhodla, že bude bojovat za práva invalidních lidí, kteří mají problémy s hledáním zaměstnání.

„Podle průzkumu je jeden ze šesti lidí v Británii invalidní. A já se ptám, kde jsou všechny ty invalidní modelky? Já jsem u nás žádné neviděla,“ sdělila Stacy.

Skotská invalidní modelka je ráda, že si ve světě začínají jedinečných krásek víc všímat. Například modelka Jilian Mercadová má svalovou dystrofii a slaví na poli modelingu úspěch stejně jako třeba Madeline Stuartová, která má Downův syndrom.

Stacy začala s modelingem loni jen pár měsíců poté, co jí lékaři amputovali i druhou nohu. Paradoxní je, že si s fotoaparáty před amputací příliš netykala. Nerada se na sebe koukala na kamerových záznamech nebo na fotografiích. Zdravotní potíže změnily její pohled na svět.

Stacy je pyšná na to, že boj s nemocí nevzdala.

Před sedmi lety byla Stacy na dovolené v jižní Francii a začala tam pociťovat nepříjemnou bolest v chodidle. „Stále se to zhoršovalo. Pak už jsem to nemohla vydržet, tak jsem musela odjet do nemocnice,“ sdělila modelka britskému serveru Daily Mail.

„Lékaři si mysleli, že je to jen nějaká obyčejná infekce, takže mi hned neudělali všechny testy. Pak ale udělali rentgen a zjistili, že se mi začínají doslova rozkládat kosti,“ líčila svou noční můru třicetiletá Skotka.

„Nikdo mi tehdy nedokázal vysvětlit, jak se to stalo a jak je to možné. Neměla jsem žádné zranění. Jen mi ta noha začala zničehonic modrat.“ Když se Stacy vrátila z dovolené domů, lékaři jí diagnostikovali vzácnou infekci hlubších vrstev kůže, která ničí tkáně. Do té doby Stacy o ničem podobném neslyšela.

„Byla jsem na jednotce intenzivní péče šest dnů,“ doplnila modelka, která se později dozvěděla, že za její potíže může vzácný streptokok. Když poprvé slyšela o amputaci, byla vyděšená. Ale dnes tvrdí, že má lepší život než předtím. Mnohem víc si teď váží každého dne a jejím snem je pomoci všem lidem, kteří jsou invalidní a hledají práci. „Zaslouží si to,“ dodala.