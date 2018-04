Čtenářský recept: Srnčí medailonky se sýrovými bramborami

srnčí kotlety

zvěřinové koření

olej

sůl

máslo



Na sýrové brambory:

Na sýrové brambory: 800 g brambor

sůl

1,5 lžičky majoránky



100 g strouhaného sýra ementál

1. Srnčí kotlety omyjeme, osušíme a nakrájíme na plátky. Maso posypeme zvěřinovým kořením, dáme do skleněné misky nebo na talíř a zakapeme olejem. Necháme 2 hodiny odležet.

2. Odleželé maso zprudka z obou stran osmažíme na rozpálené pánvi a na konec přidáme kousek másla. Hotové medailonky osolíme.

3. Brambory oškrábeme a dáme vařit do osolené vody, do které přidáme ještě 1,5 lžičky majoránky. Když jsou brambory měkké, scedíme je, mírně osolíme a prošťoucháme šťouchadlem na brambory nebo kvedlačkou. Do rozšťouchaných brambor přidáme nastrouhaný ementál a promícháme. Z brambor děláme pomocí tvořítek různé tvary a podáváme s medailonky.