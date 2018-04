Sražená buchta a nevyklepnutá bábovka. Rady pro lepší pečení

Bábovka se mi často propadne. Co s tím?

Pozor si dávejte hlavně na brzké otevření dvířek trouby. Do těsta se dostane studený vzduch a zdrcne se. Je také možné, že jste měli troubu málo zahřátou, nebo jste bábovku pekli příliš krátce.

Bábovka se mi u krajů připalujte. Proč?

Na vymazání formy je nejlepší používat stoprocentní tuk nebo olej, u másla snadno dojde k přepalování. "Formy sypeme hrubou nebo polohrubou moukou," radí zkušená cukrářka Anna Musilová.

Jak dostat bábovku z formy?

Bábovku nevyklápíme hned po upečení, mohla by se srazit. Necháme ji 5 až 10 minut zchladnout a teprve poté ji vyklopíme. Pokud i tak nechce vypadnout, položíme na formu utěrku navlhčenou ve studené vodě, radí cukrářka Pavlína Berscizová v knize Velká domácí cukrářka.

Která forma je pro pečení bábovky nejlepší? Skleněná, silikonová, kameninová nebo nerezová?

Tradiční formy postupně vytlačujte silikon. Bábovka se z něj snadněji dostává a tolik se nepřipaluje. Přesto bych tradiční formu nezahazovala - bábovky z ní mají svoje kouzlo, radí profesionálka Musilová.

Těsto mi utíká z formy. Co jsem udělala špatně?

Zřejmě jste použili příliš mnoho kypřidla. Nebo máte na tolik těsta malou nebo nízkou formu.

Nikdy nemám bílkový sníh dost tuhý, co dělám špatně?

Nejčastější chyba vzniká už při rozklepnutí vajec. Mají být dostatečně čerstvá, nikdy by se do bílků neměl připléct ani kousek žloutku. Bílky také nesmíte přešlehat, aby se vám nesrazili. Cukr do nich přidávejte po malých částech a opatrně všlehávejte.

Moje děti milují bábovku. Připadá mi ale, že peču stále tu stejnou. Jak ji obměnit?

Pokud už jste vyzkoušela varianty s tvarohem, ořechy nebo mákem, zkuste sušené ovoce (předem namočené, pro dospělé v rumu). Nebojte se také do bábovky přidat kousky nalámané čokolády. Dospělí ocení zase alkoholovou verzi - zkuste přidat trochu vaječného likéru nebo kokosového krému. Zkusit můžete třeba i konzervované hrušky nebo mák.

"Vtipnou obměnou, s jejímž vytvořením vám můžou pomoci i děti, je bábovka piškotka. Dva malé piškoty slepte nutellou nebo marmeládou a naházejte do těsta vylitého ve formě. Rozříznuté piškoty vypadají potom na řezu velice efektně," radí Anna Musilová, cukrářka s dlouholetou praxí.

Klasickou buchtu zase stačí obměnit ovocem. S každým druhem tak máte na stole něco nového.

V bublanině jsem měla žmolky. Jak se jim vyvarovat?

Chyba vznikla už na začátku. Máslo musí nejdříve změknout při pokojové teplotě, i vejce nesmí do mísy putovat přímo z lednice. Suroviny potom musíte dobře utřít. Pokud se vám tuk s vejci srazí, můžete ho nad vodní párou lehce rozehřát a pak znovu šlehat a šlehat.

Těsto na plechu se mi srazilo.

Pravděpodobně jste nezacházela dobře s tekutinou. Pokud jí přijde do těsta více, přidáváme ji postupně s moukou.

Jak udělat správně drobenku?

Drobenka, někdy se také říká žmolenka nebo posýpka, je vlastně směsí asi 50 gramů másla, 70 gramů hrubé mouky a 70 gramů krupicového cukru. Připravíte ji jednoduše promnutím surovin mezi s sebou. Jde do ní přidat také vanilkový cukr nebo mandle či oříšky.

Drobné ovoce mi v bublanině klesá. Co s tím?

Aby všechno ovoce neskončilo na dně formy, obalte ho ve strouhance nebo v hladké mouce. Někdo kousky obaluje také v pudingu. Několik (neobalených) kousíčků můžete také do těsta přidat v době, kdy už v troubě vyběhlo (asi po 15 minutách předpečení).

Často mám ve struktuře koláče příliš velké díry. Proč se to stalo?

Zřejmě jste použili příliš prášku do pečiva a špatně ho promíchali. Vždy kypřidlo promíchávejte zvlášť s moukou a teprve poté přidejte do zbytku těsta.

Jak udělat nejlepší muffiny?

Vždycky smíchejte zvlášť mokré a zvlášť suché suroviny a teprve poté je dejte k sobě. Pokud nepoužíváte speciální plech s prohlubněmi, stačí použít muffinové papírové košíčky - jen v sobě nechte raději dva. Mají i své výhody. Malé dobrůtky v nich tak rychle nevyschnou a navíc dobře vypadají.