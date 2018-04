Špatnou podprsenku poznáte podle košíčků, zapínání a ramínek

Mnoho žen má tendenci své spodní prádlo zanedbávat. Mají pocit, že když není vidět, není potřeba ho nějak pečlivě vybírat. To je však velký omyl. Dvě podprsenky a sedmero kalhotek opravdu nestačí ke spokojenosti. Naopak, výběrem kvalitního a dobře padnoucího prádla všechno začíná. Nosíme ho celý den, proto je třeba, aby bylo kvalitní a pohodlné.



„Ano, vím,“ odpovídají většinou ženy na otázku, jestli znají svoji velikost prádla. Přesto si pak vezmou na sebe malé košíčky, ze kterých jim prsa přetékají. Stejně tak se stává, že zvednou ruce a podprsenka vyjede nahoru. V tomto případě je třeba sáhnout po větší velikosti.

Nezapínat na doraz

Častou chybou je i zapínají na nejmenší velikost háčků. „Zapínáme na nejdelší velikost, protože každá podprsenka nošením povolí. Pak se může přitahovat,“ radí odbornice na spodní prádlo Alena Červenková. Pokud však hned zapínáme na doraz, pak se při povolení obvod roztáhne a putuje nahoru. Přitom by měl být v jedné rovině a zapínání by mělo sedět uprostřed zad.



Kostice by měla být za prsem, aby nešlo ze strany ven. Měla by lemovat prso po celé délce, nikdy však by se neměla zapichovat nebo odstávat od těla. Musí přiléhat, zejména vepředu na hrudníku.

Základní střih podprsenek

Mezi oblíbené střihy podprsenek patří například balkonová neboli bardotka, která má hranatý výstřih a ňadra zaobluje. „Pak máme jemně zpevněnou podprsenku. Kostice jsou uzpůsobeny, aby prsa tlačila do středu. Vhodná je, pokud máte výstřih do V, protože udělá čárečku mezi ňadry. Klasická podprsenka má vyšší střed, uzavře celá prsa. To mají rády obzvlášť ženy, které nemají tak pevná ňadra, protože prádlo při pohybu prsa hezky drží,“ říká Alena Červenková a dodává, že push up podprsenka dokáže zvětšit až o dvě velikosti.



Vedle kostice, výšky košíčků a obvodového pasu je třeba dávat si při výběru podprsenky pozor i na utažení ramínek. Pokud se zařezávají, je obvod prádla moc velký. Šířka ramínek by měla korespondovat s velikostí prsou. „Menší velikosti jsou úzké, větší velikosti jsou širší,“ ukazuje Alena Červenková.