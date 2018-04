Správná milenka nepomlouvá a o vztahu nemluví. Která to zvládla?

Tajné lásky slavných Některé si roli milenky užívaly a nehodlaly na ní nic měnit, jiné se díky ní proslavily, další se nakonec staly manželkami svých milenců. Madame de Pompadour

Milenkou krále Ludvíka XV. byla pět let, i poté však zůstali přátelé. Svůj vliv využívala k podpoře umělců a intelektuálů, mezi její přátele patřil např. Voltaire. Díky ní stojí vojenská akademie na Martově poli. Kateřina Schratt

Herečka se s císařem Františkem Josefem I. stýkala do jeho smrti, tedy 31 let. Vztah byl posvěcený císařovnou Sisi. Císař milenku zahrnoval dary, platil i její útraty v kasínech. Madame du Barry

Blízký vztah k mužům měla odmlada. Už když byla společnicí u jedné pařížské madame, svedla její dva syny. Oficiální milenkou krále Ludvíka XV. se stala v roce 1776 a byla jí až do jeho smrti. Marilyn Monroe

Počet milenců blonďaté herečky nebyl malý, není divu, jako sexuální symbol své doby o muže neměla nouzi. Kromě prezidenta Kennedyho J. F. se prý zapletla i s bratrem jeho Robertem. Camilla Parker Bowles

Protože ji královská rodina se neuznala jako vhodnou nevěstu pro Charlese, vdala se, manželovi porodila dva syna a v roce 1995 se rozvedla. Celou dobu byla princovou milenkou, a v roce 2005 se konečně vzali. Katharine Hepburn

Na svého milence, herce Spencera Tracyho, nikdy netlačila, aby se rozvedl a vzal si ji. Poznali se při natáčení filmu Nejprve stvořil ženu a vydrželi spolu až do jeho smrti. Rachel Uchitel

Manažerka nočního klubu byla jednou z řady milenek golfisty Tigera Woodse. Kromě něho měla pletky i s hercem Davidem Boreanazem. Tak vypadá profesionální milenka. Rebecca Loos

Manželství Beckhamových vypadalo dokonale, dokud David nepřestoupil do Realu Madrid a jako asistentku nedostal tuhle španělskou krásku. Victoria po skandálu prohlásila, že jejich manželství to posílilo. LeeAnn Rimes

Country zpěvačka se v roce 2002 vdala za tanečníka Deana Sheremeta. O pár let později se zamilovala do ženatého herce Eddieho Cibriana. Oba se rozvedli a letos v dubnu se vzali. Monika Lewinsky

Varování, jak také končí milenky. Coby stážistka svedla prezidenta, který pak kvůli ní málem přišel o úřad. Od té doby se jí nedaří najít fungující vztah ani nastartovat kariéru.