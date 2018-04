Čtenářský recept: Spravedlivý vánoční salát

Doba přípravy: 60 minut

Množství: 6 porcí

2 kg oloupaných brambor

2 mrkve

půl středního celeru

sklenice sterilovaného sladkokyselého zelí

sklenice okurek

2 krabičky mexického salátu (asi 20 dkg)

4 vejce na tvrdo

2 cibule

20 dkg slaniny

sůl, pepř a cukr na dochucení

trochu bílého sýra na ozdobení (tvrdý tvaroh)

1. Začínáme vařit s radostí a láskou, protože to je vlastně nejdůležitější. Jinak je všechno jednoduché: brambory dáme vařit se zeleninou, tj. s mrkví a celerem,

dále si nakrájíme na drobné kousky okurky, přidáme zelí, které jsme trochu překrojili na drobnější kousky.

2. Pak vmícháme mexický salát, nastrouháme vejce, cibulku osmahneme na slanině a nakonec přidáme nakrájené brambory a zeleninu.

3. Dochutíme určitě dle chuti solí, pepřem a cukrem. Vše smícháme a dáme do dortové formy uležet do ledničky, zdobíme nastrouhaným sýrem, okurkou, mrkvičkou.

4. Pak už jen krájíme každému tu jeho spravedlivou porci.

Poznámka: K salátu je nejlepší řízek. Servíruje se úžasně, prostě jako dort, každý si vezme tolik dílů, kolik na něj zbude.