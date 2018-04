Sporty ušité na míru

JÍZDA NA KOLE:

ženy 27,5 %muži 31 %Náročnost:Jízda na kole je právem jedním z nejoblíbenějších sportů u nás, což dokládají i výsledky ankety. Je vhodná zejména pro všechny, kteří potřebují zlepšit svou fyzickou kondici a snížit váhu, i jako forma rehabilitace.

Pro koho se nehodí:

Rekreační cyklistika je sport pro všechny věkové kategorie - na kole se proto může realizovat každý, záleží na jeho zdravotním stavu a kondici. Pro rekreační cyklistiku jsou ideální horská nebo crossová kola a nenáročný terén.

Čím nám prospěje:

Posiluje a zpevňuje nohy a hýždě. Prospívá ke zlepšení kondice. Hlavně pak působí na srdeční činnost, oběhovou soustavu a plicní ventilaci. To vše za minimální zátěže kloubů dolních končetin.

Na co si dát pozor:

Je dobré nezapomínat na vhodné oblečení a bezpečnost, a to hlavně na helmu, brýle a dobře seřízené a zkontrolované kolo.

MÍČOVÉ HRY

ženy 7 %

muži 26 %

Náročnost: * *





Pro koho se hodí:

Kolektivní a takzvané kontaktní sporty (fotbal, házená, basketbal apod.) jsou velmi oblíbené u velkého množství Čechů a Češek, a to nejen jako sportovní vyžití, ale také pro svou dostupnost a společenský charakter.

Pro koho se nehodí:

Míčové sporty nejsou příliš vhodné pro lidi, kteří trpí kloubními problémy, artrózou a podobně, často ve spojení s nadváhou. Výskoky, prudké změny směru a rychlosti mohou tyto problémy ještě více prohloubit.

Čím nám prospěje:

Sporty jako házená, volejbal, basketbal a podobné nejen utuží přátelské vztahy v partičce nebo na pracovišti, ale mají také pozitivní vliv na oběhový systém. Pomáhají zpevňovat svalstvo na celém těle.

Na co si dát pozor:

Dochází zde k častým osobním soubojům, které mohou vézt i ke zranění. Není také dobré podceňovat doplňky k těmto sportům, jako jsou chrániče, obuv a funkční oblečení.

AEROBIC

ženy 13%

muži 0 %

Náročnost: * *





Pro koho se hodí:

Je mnoho forem aerobiku s různými stupni obtížnosti.

Proto je pro každého velice snadné si najít tu správnou (s přihlédnutím k věku a případným zdravotním problémům).

Pro koho se nehodí:

Nehodí se pro lidi, kteří mají problémy s klouby, bederní nebo krční páteří. Toto pravidlo je však velmi všeobecné, každá z forem aerobiku má svoje specifika a úskalí. Je proto dobré se při výběru typu tohoto cvičení poradit s odborníkem.

Čím nám prospěje:

Jedná se o pohybovou aktivitu vytrvalostního charakteru, kde se zapojují především větší svalové partie. Aerobik proto pozitivně ovlivňuje zejména oběhový, dýchací a pohybový systém. Opět záleží na typu.

Na co si dát pozor:

Je nutné dodržovat pokyny a rady vyškolených instruktorů. To se týká hlavně techniky cvičení, dýchání a strečinku.

Vhodná obuv a oděv sem určitě také patří. Nesmíme ani zapomínat na dostatečný příjem tekutin, a to nejen u aerobiku.

POSILOVNA

ženy 7 %

muži 11 %

Náročnost: * * *





Pro koho se hodí:

Návštěva posilovny je vhodná především pro ty, kteří chtějí pomocí cvičení zformovat svou postavu. Používá se také jako doplněk pro zlepšení výkonnosti v mnoha odvětvích sportu.

Pro koho se nehodí:

Lidé se srdečními a kloubními problémy by se nejprve měli poradit se svým lékařem a s výslednou lékařskou zprávou zajít za fundovaným odborníkem, který vám stanoví ten spravný postup přímo na tělo.

Čím nám prospěje:

V posilovně docílíte nejen nárůstu síly či svalové hmoty. Je to i skvěla forma odreagování a relaxace. Je možné formovat některou část těla intenzivněji, podle mne je však vhodné posilovat svaly rovnoměrně.

Na co si dát pozor:

Při první návštěvě posilovny je dobré využít rad trenéra.

V případě špatné techniky hrozí nebezpečí zranění a úrazu.

Některé problémy se mohou projevit až za delší dobu, například problémy s páteří a klouby.

PLAVÁNÍ

ženy 10 %

muži 6 %

Náročnost: * *





Pro koho se hodí:

Plavání je další víceméně univerzální sport, který je vhodný pro všechny věkové kategorie a také pro ty, kteří si na sportování obyčejně nijak zvlášť nepotrpí.

Pro koho se nehodí:

Plavání v bazénu s chemicky upravenou vodou není vhodné pro lidi s citlivou pokožkou nebo závažným kožním onemocněním, těm naopak prospívá plavání v moři. Jinak se dá stěží najít skupina lidí, pro které by plavání nebylo vhodné.

Čím nám to prospěje:

Při plavání dochází k protažení a posílení téměř všech svalových partií. Je vhodné pro zlepšení fyzické zdatnosti, dechové činnosti a činnosti srdce. Používá se k regeneraci, rehabilitaci a relaxaci.

Na co si dát pozor:

Ač plavání vypadá na první pohled jako snadná pohybová aktivita, i zde je nutné dbát na správnou techniku a pravidelnost. Důležité je také správné dýchání.

NORDIC WALKING

ženy 9 %

muži 5 %

Náročnost: *





Pro koho se hodí:

Chůze je nejpřirozenější a nejzdravější způsob pohybu pro každého, bez rozdílu věku.

Doporučuje se jako prostředek pro snížení rizika infarktu myokardu, diabetu nebo obezity. Nesmíme zapomenout ani na duševní zdraví.

Pro koho se nehodí:

Dá se říci, že chůze a hlavně v poslední době moderní Nordic Walking se hodí opravdu pro všechny. Díky své nenáročnosti a přirozenosti se dá s tímto nejoblíbenějším pohybem na světě začít kdykoliv, i v pozdějším věku.

Čím nám to prospěje:

Použití holí snižuje namáhání kloubů, kolen a kyčlí. Navíc se zapojí i horní polovina těla. Je pak například daleko snazší tento sport provozovat s nadváhou a nemocemi s ní spojenými.

Na co si dát pozor:

Je však nutné chodit správně. Takže pravidelně, se správným postojem a dostatečně rychle.

Také je důležitá kvalitní obuv a volba trasy dle fyzických možností každého.

TENIS

ženy 3,5 %

muži 5 %

Náročnost: * * * *

Pro koho se hodí:

Jde o silově vytrvalostní sport, který klade velký důraz na techniku a rychlost. Proto se hodí pro lidi zvyké na určitou zátěž a sportovní aktivity.

Pro koho se nehodí:

Nehodí se pro ty, kdo hledají nenáročné formy relaxace, a to jak pro svoji náročnost technickou, tak finanční. Dále pro lidi, kteří mají problémy s páteří, klouby a vazy.

Čím nám to prospěje:

Celkově zlepšuje fyzickou zdatnost, reakci a rychlost.

Je to skvělý doplněk k mnoha sportům. A naopak - pokud chceme být dobří v tenisu, je dobré doplňovat ho tréninky v posilovně.

Na co si dát pozor:

Na začátku bych doporučil několik lekcí s trenérem, který by vám měl poradit i s výběrem vhodné rakety a tvrdosti výpletu. Technika je u tenisu základem. Eliminujete tak různé druhy poranění a zánětů, kterými tenisté často trpí.

IN-LINE BRUSLE

ženy 9 %

muži 3 %

Náročnost: * *

Pro koho se hodí:

Ideální pro ty, kdo mají málo času a chtějí zlepšit svou fyzickou kondici či snížit váhu. Dost často se používá i jako alternativa pro hokejisty v letním období.

Pro koho se nehodí:

Nehodí se pro ty, kdo mají problémy s vazy a klouby dolních končetin. Je dobré tento druh pohybové aktivity kombinovat s jiným sportem.

Jinak může docházet k potížím s klouby a svaly dolních končetin.

Čím nám to prospěje:

Záleží na intenzitě. Můžeme posílit zejména spodní polovinu těla, zlepšit silově rychlostní schopnosti i vytrvalost. Celkově pak in-liny pozitivně ovlivňují zejména oběhový, dýchací a pohybový systém.

Na co si dát pozor:

Učený bruslař z nebe nespadl, a proto počítejte s tím, že in-line bruslení vyžaduje určitý čas na zvládnutí techniky jízdy, brzdění apod. Určitě je nutné mít ochranné vybavení, jako je helma, chrániče na kolena, lokty, zápěstí a dlaně.

Kam pro inspiraci a potřebné vybavení

JÍZDA NA KOLE: www.cykloserver.cz, www.bike-forum.cz, www.koloshop.cz

MÍČOVÉ HRY: www.volejbal.cz, www.cvf. cz, www.fotbal.cz, www.zbasket.com

AEROBIC: www.aerobic.cz, www.sokol. cz, www.ifaa.cz, www.tricoline.cz

POSILOVNA: www.vseokulturistice.cz, www.solariumbbc.cz, www.factorypro. cz, www.ř tness-eshop.cz

PLAVÁNÍ: www.koupani.cz, www.kudyznudy.

cz, www.maxsport.cz, www.litex.cz

NORDIC WALKING: www.nordic-walking. cz, www.turista.cz, www.sportaturistika.

cz, www.turistika.cz

TENIS: www.tenisovaskola.cz, w.e-tenis. cz, www.sportplaneta.cz

INLINE BRUSLENÍ: www.beinline.cz, www.inline-online.cz, www.inlajn.cz, www.sportovnikurzy.cz