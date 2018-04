Sporty, které nejvíce prospívají zdraví

Existuje celá řada důvodů, proč je každý sport pro zdraví super, a často i nějaké důvody, které z něj činí sport rizikový – ať už kvůli úrazu, nerovnoměrné zátěži a podobně. O odborné posouzení a „obodování“ jednotlivých sportů se pokusili například v časopise Forbes. Sporty hodnotili podle následujících kritérií: zvětšení výdrže srdce, zvýšení síly, zvětšení výdrže svalů, flexibilita, spotřeba kalorií, riziko úrazu. Na seznamu deseti nejzdravějších sportů přitom najdeme některé, které bychom třeba nečekali.



Jsou to následující: 10. box, 9. moderní pětiboj, 8. běh, 7. jízda na kole, 6. basketbal, 5. běžkování, 4. plavání, 3. horolezení, 2. veslování, 1. squash.

S většinou charakteristik, které jednotlivým sportům získaly pozici v hodnocení, pochopitelně nelze než souhlasit: že je běžkování maximálně prospěšné výdrži srdce a svalů, že při jízdě na kole nebo běhu spálíte opravdu hodně kalorií, že horolezení výjimečně prospívá síle a flexibilitě těla nebo že veslování a plavání jsou sporty extrémně bezpečné (minimální riziko úrazu).

I s kvalitami squashe lze těžko polemizovat: zabrat dostanou srdce i svaly, tělo musí být pohyblivé, kalorie při něm spalujete, až se z vás kouří... Ovšem že by sport zatěžující jednu polovinu těla víc než druhou a velmi náročný pro kolena byl tak zdravý? Trenérka Radka Vandasová by ho osobně na první příčku nedala.

„Pálkové sporty celkově nepatří k těm příliš zdravým (to ovšem ani florbal nebo hokej), dochází totiž k jednostrannému zatížení pohybového aparátu a postupně vznikají svalové dysbalance, které v horizontu několika let mohou způsobit značné zdravotní problémy,“ vysvětluje.

V lecčems odlišný seznam deseti nejzdravějších sportů (bez pořadí) má časopis Health Fitness Revolution. Pro každý má své důvody, ovšem je otázka, zda daný sport s sebou nenese i negativa, která zmíněna nejsou.

Plavání: Lepší výdrž srdce, kapacita plic a posílení svalů spolu s udržením zdravé hmotnosti – a to vše v krytém bazénu celoročně bez omezení.

Tenis: Vybudujete si díky němu velkou sílu a je jedním z nejlepších spalovačů kalorií mezi sporty.

Veslování: Bezpečné hubnutí i posílení, a to buď celoročně na trenažéru, nebo v létě i s přídavkem krás přírody.

Squash: Kromě vynikajících výsledků ve všech kategoriích hodnocení Forbesu je třeba doplnit i extrémně rozvinutou koordinaci rukou a očí.

Basketbal: Při basketu se zbavíte nejen spousty kalorií, ale taky stresu, zlepší se vám prostorová orientace, schopnost rozhodování, koordinace i sebedůvěra.

Jízda na kole: Cyklistika prospívá tělu nejen tím, že pálí kalorie, ale také omlazuje mozek a přináší pocity štěstí. Dá se provozovat všude, většinou ale jen v sezoně.

Běžkování: Tento sport unikátně zapojuje do pohybu celé tělo, a tak nejenže se při něm spaluje extrémní množství kalorií, ale taky umožňuje mít lepší fyzičku při provozování jiných sportů.

Běh: Běhání je dnes in, a proto každý ví, že posiluje nejen svaly, ale i kosti, a že přispívá nejen k celkovému tělesnému zdraví, ale i k psychické pohodě.

Volejbal: Volejbal nejen nastartuje metabolismus ke spálení velkého množství kalorií, ale také pomáhá mrštnosti a koordinaci a vylepšuje náladu. Nějaké kalorie přitom spálíte i při pohodové hře, při zápasu naostro samozřejmě ještě více.

Gymnastika: Gymnastika vyžaduje flexibilitu, sílu a celkově výjimečnou fyzičku, ale také velkou psychickou odolnost a schopnost se soustředit.

Prospívá i turistika

I server Pledgesports má na svém seznamu deseti nejzdravějších sportů většinou položky, které již známe z výše zmíněných žebříčků, přidává ale i další.

Například turistiku, golf nebo cvičení ve fitness centru. A proč? Turistika přináší benefit v podobě výhledu, čerstvého vzduchu a zvuků a vůní přírody. Tělesný přínos je především v oblasti výdrže srdce a odbourání rizika kardiovaskulárních chorob; chůze ale také posiluje svaly trupu a vylepšuje rovnováhu. A samozřejmě odbourává stres a úzkost. Jen si tedy žádá vhodné počasí...

Zato golf má kromě tělesných benefitů (vylepšená rovnováha, posílení srdce, dýchání i metabolismu) i psychické přínosy: pomáhá při úzkosti, depresi i demenci. A neměli bychom zapomínat ani na sociální aspekt věci – golfista se začleňuje do klubu, může navázat přátelství i získat společenské ukotvení. A přestože se při tomto sportu neběhá, hodně se nachodíte, takže taky spálíte spoustu kalorií.

Výhodou fitness center je zase flexibilita cvičení – vždy si můžete vybrat z mnoha typů pohybu – i možnost věnovat se sportu s kamarády (nebo s přáteli podobné pokročilosti, které najdete přímo při cvičení). Kromě toho jsou k dispozici po celý rok. A další názor: server BuzzFeed přidává na seznam zdravých sportů ještě fotbal (posílení, rovnováha, koordinace a týmová spolupráce) a badminton (velký výdej energie, zapojení celého těla, velký rozsah pohybů).

Jak si sportem prodloužit život?

Na toto téma vyšel výzkum v časopise British Journal of Sports Medicine. Vědci konstatovali, že pokud se budeme dívat pouze na přímou souvislost mezi konkrétním sportem a délkou života, je možné vybrat ty „nejlepší“.

V jejich studii jimi byly sporty hrané s raketou, plavání, aerobik a jízda na kole. Autoři studie nicméně konstatují, že u některých dalších sportů se jim nepodařilo výsledky vyhodnotit – například z důvodu malého množství respondentů, kteří se danému sportu věnovali.

Jak to vidí trenérka?

Jak je vidět, zdraví je možné vylepšit mnoha nejrůznějšími sporty. Trenérka Radka Vandasová volí nejprospěšnější sport podle velmi individuálních kritérií.

„Otázka je, co pro nás znamená slovo prospěšné. Prospěšné pro pohybový aparát, nebo pro psychiku? Z pohledu fyzické prospěšnosti, tedy udržení zdraví kloubního aparátu a dobré fyzické zdatnosti současně, by to měl být sport všeobecně rozvíjející bez jednostranného přetěžování těla. Tím nám tedy vypadne většina pálkových sportů, ale třeba i hokej a golf. Pokud to ale vezmeme z hlediska prospěšnosti pro psychickou pohodu a jako ventil negativních emocí a stresu, může být ideálním sportem jakákoli aktivita, která vás baví a která vám přináší potěšení, relax, zábavu, únik od stresu a restart,“ vysvětluje.

Ona sama by proto volila buď kombinaci obou kritérií, nebo zvolila kompromis a jen dbala na to, aby se možné riziko nějak kompenzovalo. „Ideální by bylo vybrat si sport, který vás především baví a současně patří k těm zdravým, například plavání, veslování, turistika, horolezení, kolo, běh, cvičení ve fitness centru. A pokud je to jiný sport, o kterém víte, že není úplně ideální pro zatížení těla, ale baví vás a nechcete se ho vzdát, je to v pořádku, pokud budete dostatečně kompenzovat jeho zatížení. Jen u sportu, který vás baví, totiž vydržíte dlouhodobě a bude vás obohacovat celý život,“ popisuje zkušeně Radka Vandasová.

Není přitom nemožné i při „nezdravém“ sportu tělo udržet ve zdravém stavu i dlouhodobě. Jen se doplňkové cvičení, které následky sportování zmírní, nesmí zanedbávat – takové „něco za něco“, konstatuje trenérka.

A její „nej nej“ zdravý sport? „Pokud bych měla uvést ideální sport, kde se spojí aerobní vytrvalost, pohyblivost, síla, spalování kalorií i rovnoměrné zatížení pohybového aparátu, říkám plavání a veslování, případně veslovací trenažér,“ uzavírá Radka Vandasová.

Článek vyšel v červencovém vydání časopisu Zdraví.