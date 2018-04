Sportujte, nikdy není pozdě

Sporty: jaké mají výhody a nevýhody • Chůze + ačkoli ji mnoho lidí nepovažuje za sport, je to nejzdravější druh pohybu a lze s ním začít kdykoli + při rychlé chůzi si můžete připevnit na ruce speciální závaží, můžete chodit také hodně rychle s trekovými holemi, je to efektivnější, protože spálíte více kilojoulů - aby měla smysl, musí být procházka svižná, dlouhá a pokud možno v přírodě, procházení po městě se nepočítá • Běh + zlepšuje kondici, hubne se díky němu a formuje postavu - hodně zatěžuje klouby a páteř, zvláště, běhá-li člověk po tvrdém povrchu a v nevhodných botách • Jízda na kole + pravidelné ježdění delších tratí zlepšuje kondici, hubne se díky němu - posez na kole je poněkud jednostranný, musí ho proto doplnit protahování a mírné posilování svalů, zejména kolem páteře • Aerobik + posiluje fyzičku, hubne se díky němu - velká zátěž pro klouby • Cvičení ve fitness centru + správně sestavený tréninkový plán zvedne jak kondici, tak vytvaruje postavu - patří k dražším aktivitám, člověk není venku, ale stále pod střechou • Power jóga + dynamické opakování pozic z jógy prospívá všestranně - ne všude jsou potřebné kurzy, člověk sám doma cvičení nezvládne, protože neví, co dělá špatně • Lezecké stěny + všestranně procvičí tělo, posiluje zároveň i sebevědomí, protože se člověk musí spoléhat sám na sebe a na odhad svých schopností - poměrné drahé, náročné na pohybovou soustavu • Spinning (obdoba rotopedu) + vynikající na hubnutí - nevhodně vedený trénink člověka snadno přetíží, jezdí se ve skupině, to nevyhovuje každému, nehodí se pro netrénované lidi • Tai-či + pomáhá při stresu, při potížích s pohybovým aparátem - je třeba odborné vedení, výsledky se neobjeví hned