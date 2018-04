Léto v pohybu: Sportovní outfity a doplňky, kterým neodoláte

Beachvolejbal, in-line bruslení, cyklistika, běh nebo vás snad nově láká paddleboarding? Je jen na vás, které z těchto populárních aktivit vás nejvíce chytá za srdce.

1. Beachvolejbal

Před tréninkem se rozhodně nezapomeňte převléknout do dobře padnoucí sportovní podprsenky. Vaší povinnou výbavou by se dále měly stát i sportovní brýle s kvalitní optikou. Do smečí, lobů a dalších beachvolejbalových úderů na písku se pak můžete pustit i v pohodlném sportovním tílku a šortkách, anebo třeba jen ve sportovní podprsence a spodním dílu plavek. Při tomhle cool letním sportu se navíc dá krásně opálit. Pozor ale, aby těch slunečních paprsků nebylo příliš. Proto si nezapomeňte do sportovní tašky přibalit kromě kšiltovky i opalovací krém s vyšším SPF faktorem.

2. In-line bruslení

Pokud se chcete opálit při bruslení, zvolte pro chvíle na in-linech rovněž jen sportovní top na ramínka a šortky. Do bruslí si ale raději navlékněte vyšší ponožky, aby nohy při jízdě zbytečně netrpěly. Jestliže s bruslením teprve začínáte, nezapomeňte na chrániče kolen a zápěstí, případně si vezměte i helmu. Na brusle můžete nosit stejnou, jakou máte například na kolo. Chystáte-li se zdolat delší a časově náročnější úsek, raději si s sebou do batohu přibalte také láhev s vodou.

3. Cyklistika

Máte-li v plánu celodenní cyklovýlet, počítejte i s možnou změnou počasí. Proto je funkční oblečení základ. Vaše tělo by totiž mělo mít konstantní teplotu, aby nedocházelo k prochladnutí či přehřátí. Můžete buď vrstvit jednotlivé kousky funkčního prádla, nebo si pořídit komplet speciálně na cyklistiku. Ten kopíruje křivky dámského těla, pohlcuje přebytečnou tekutinu, rychle schne, ale dokáže ochránit i proti ofouknutí.

Jezdíte-li na kole pravidelně a často, vyplatí se vám navíc investovat i do chytrých hodinek, které vám spolehlivě změří každou ujetou trasu a namotivují vás ke zdolávání dalších kilometrů.

4. Paddleboarding

Zpevnit celé tělo a vyrýsovat ho do ladnějších křivek můžete mimo jiné jízdou na paddleboardu. Protože však hrozí, že se při počátečním seznamování s paddleboardem tu a tam neplánovaně vykoupete, raději si tenhle zábavný letní sport vychutnávejte rovnou v plavkách, maximálně si přes ně oblékněte ještě tílko – to v případě, že se pouze v plavkách na paddlu světu prostě ukazovat nechcete. Suché oblečení na převlečení si pak schovejte do batohu, který si i s žabkami nechejte raději na břehu.

5. Běhání

Lepší než běhání na pásu ve fitness centru je určitě běhání v přírodě. Oproti uzavřenému prostoru ve fitku se ale na venkovní běh musíte podstatně lépe vybavit. Zcela zásadní je volba kvalitní běžecké obuvi (jak správně vybrat boty, čtěte u kolegů na webu RUNGo.cz), ale nepodceňte ani výběr funkčního oblečení.

„Funkční oblečení lépe odvádí pot od těla, čímž zajišťuje při sportu vyšší komfort, zabraňuje přehřívání a nadměrnému pocení. Nejdůležitější funkcí tohoto speciálního oděvu je tedy zmíněný odvod potu a ventilace, dále je však výhodou i jeho rychleschnoucí materiál. V neposlední řadě by sportovní oblečení mělo umožňovat maximální volnost pohybu, aby sportovce nijak neomezovalo,“ vysvětluje Jakub Prchal z obchodního týmu sportovní značky Reebok.

Pokud chcete u běhu setrvat, rozvíjet svou výdrž a motivovat se k neustále lepším výsledkům, osvědčí se vám i při tomhle sportu právě chytré hodinky. Při běhu s maximální přesností zmonitorují vaši trasu, změří poctivě zaběhnuté kilometry a kromě toho vás informují také o množství spálených kalorií.