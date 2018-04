Bývalá instruktorka jógy vyrábí sportovní oblečení z usazenin od kávy

Od oblečení se už dávno neočekává pouze to, že nám to v něm sluší. Chceme také, aby nám perfektně sedělo a bylo pohodlné. Ale tím to nekončí. Čím dál častěji nás zajímá i kvalita provedení a s tím související etické a ekologické hledisko výroby.

Právě tyto aspekty byly u zrodu americké značky sportovních oděvů Rumi X. Před několika lety ji založila Melissa Chu, která se narodila ve Spojených státech a před pár lety se přestěhovala do Hongkongu, jako ekologicky šetrnou alternativu k výrobkům z módních řetězců. Značka se specializuje na podprsenky, legíny, čelenky a další volnočasové zboží.

Všechny výrobky jsou z recyklovaných materiálů. Vedle obligátních plastových lahví to jsou i zbytky kávy, které se sbírají přímo ze specializovaných obchodů. Ač se to může zdát podivné, má to ryze praktické účinky. Kávová sedlina je totiž schopna skvěle absorbovat vlhkost a odvádět tělesné pachy. Značka používá i přírodně odbouratelná vlákna barvená pouze inkoustem.

Zakladatelka značka Melissa Chu je bývalou instruktorkou jógy a zároveň i profesionální módní manažerkou, která pracovala pro takové značky jako např. Chloe, Louis Vuitton, Dior, Fendi nebo Marc Jacobs. Nejlépe tedy ví, jak by mělo kvalitní sportovní oblečení fungovat, ale také si umí dobře spočítat, co to obnáší ho vyrábět a prodávat. Doufá, že právě funkční oblečení umožní lidem stát se ekologicky uvědomělejšími občany.

„Rumi X se zrodila ze tří vášní: spirituality, jógy a přirozenosti. Propojení těchto elementů bylo hlavní inspirací k jejímu založení,“ sdělila britskému magazínu Metro s tím, že značka je o soustředění se sama na sebe, stejně jako na potřeby okolí. A v neposlední řadě o zodpovědném přístupu ke světu kolem nás.

„Název Rumi odkazuje k perskému básníkovi a učenci, který žil ve 13. století. Jeho moudrá slova byla obrovskou inspirací pro další generace po mnoha staletí,“ vysvětluje Melissa Chu.