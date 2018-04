Vyrazte za sportem v barvách. In jsou křiklavé legíny i podprsenky

S jarním sluníčkem můžete opustit cvičební sály a vydat se protáhnout tělo na čerstvý vzduch. Pokud si ale nechcete zkazit radost z pohybu, měli byste myslet i na to, jestli máte vhodné oblečení. V opačném případě ucítíte každý záhyb látky navíc nebo vás naopak budou příliš upnuté kousky škrtit.

„Oblečení na sport vždy vybírejte podle toho, na jaký druh cvičení se chystáte. Jestliže si chcete dát pořádně do těla v posilovně na crossfit tréninku či při běhu, volte kousky z lehkého funkčního materiálu, které budou dobře odvádět pot. Ideální jsou kraťasy či legíny a přiléhavý top. Na plandavé tepláky a vytahané tričko v tomto případě rozhodně zapomeňte. Zbytečně by vám překážely při cvičení a ve fitnesscentru by se navíc mohly dostat i do posilovacích strojů,“ říká Lucie Dubská, fitness trenérka z Look Studia Zdraví.

Perfektní pohyb

Dáváte-li přednost spíše protahovacím cvičením, můžete si dovolit i volnější střihy, tedy tepláky či tričko. Opět však platí, že by měly být vyrobeny z materiálu, který je pohodlný a příjemný na dotek. Ideální je bavlna či bambus s příměsí elastenu.

Vybírejte si pečlivě i správnou velikost, aby vás oblečení nikde netlačilo, nebylo přehnaně upnuté, nebo naopak příliš volné. Musíte se v něm bez problémů hýbat, aniž by se vám shrnovalo dolů či rolovalo nahoru. „Měli by jste se v něm cítit pohodlně, aby Vás oblečení neomezovalo v pohybu. Ženy mohou volit různé barevné kombinace, aby se nejen dobře cítily, ale i vypadaly dobře. Nabídka je široká, takže je z čeho vybírat“ radí Lucie Dubská.

„Perfektní oblečení je definováno zejména tím, jak se pohybuje a chová na lidském těle. Proto je nejdůležitější, jak se v oblečení cítíme. Ženská silueta vyžaduje dokonalou rovnováhu mezi lichotivým střihem a funkčností,“ tvrdí Johanna Schneider, ředitelka designového oddělení NikeWomen Sportswear.

A naráží na to, že pohodlí a lákavý design mohou jít ruku v ruce i ve sportu. Značka si pohrává i s materiály. Nabízí například legíny na běh, které mají speciální střih, aby na dlouhých tratích dodávaly svalům pocit komprese, v dalším typu legín jsou zase vpletené větrací otvory, aby tělo při vysokých teplotách ochlazovaly.

Speciální legíny i podprsenka

Nike však není jedinou firmou, která se snaží přizpůsobovat design danému sportu na míru. Také konkurenční sportovní gigant Adidas nabízí legíny s vylepšenými kompresními zónami na silový trénink, nebo model na jógu, který má ve spodní části třmeny. Ty slouží k tomu, aby se legíny ani v sebekrkolomnější pozici nevyhrnovaly.

Vedle legín vytvářejí firmy podobným způsobem i trička nebo tílka a spodní prádlo. Podprsenky se silnou oporou, například odrážejí nežádoucí pohyby a hodí se na tréninky s vysokou zátěží, jako je na běhání nebo tanec, střední opora je vhodná na fitness a nízká na nenáročná cvičení, jako je třeba pilates.

To, že má oblečení na sport svá materiálová specifika, však naštěstí neznamená, že by tím trpěl jeho vzhled. Firmy si uvědomily, že místo obligátní černé mohou zajmout i barevným provedením svršků. Na pomoc si přizvaly designéry či celebrity, takže čím dál častěji vznikají zajímavé sportovní kolekce.



To je také důvod, proč si spousta žen udělalo ze sportovních kousků regulérní součást šatníku. Kromě toho, že jsou nesmírně pohodlné, také báječně vypadají. Jsou plné barev, geometrických obrazců a výrazných vzorů.