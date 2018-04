Nadměrná velikost neznamená vždy lenost, zlobí se XXXXL sportovkyně

Hendersonová má za sebou už 20 závodů a je nadšenou sportovkyní. Dokonce ji sponzoruje značka sportovního oblečení. Krista by ráda aspoň trochu zničila stereotypizaci silných lidí a změnila pohled na to, jak vypadá člověk v kondici.

Nadměrná velikost jí nebrání v účasti v náročných závodech. Za posledních 11 let jich podnikla už 20, včetně triatlonů, půlmaratonů a závodů ve veslování a odnesla si už řadu cen, dokonce zvítězila ve své věkové kategorii na závodech Canada’s MultiSport 2009.

Zdůrazňuje, že na velikosti a tvaru těla nezáleží a radí podobně stavěným ženám, jak být aktivní a dostat se do kondice.

V minulosti Krista cvičila proto, aby zhubla. Ale to se jí nedařilo a její trenér jí řekl, ať trénuje jako sportovkyně a zkusí závodit. To změnilo její přístup. Přestala se soustředit na hubnutí a zaměřila se na výkon a zdravý životní styl.

„Byla to pro mě výzva a chtěla jsem všem dokázat, že nadměrná velikost neznamená, že jsem líná. Když lidé vidí plus size osobu, hned si myslí, že je líná a bez motivace, ale neměli by soudit. Nevědí, jak to je,“ říká.

Přes náročné tréninky nehubne, ale cítí se mnohem lépe. „Moje tělesné proporce se změnily a vydržím mnohem víc. Jsem silnější a odolnější vůči stresu.“

Závodění je podle ní návykové a každý další úspěch ji motivuje ke zvyšování výkonu. „Je v tom potutelná radost, když jste první a nemáte stejnou velikost jako lidi okolo vás,“ říká.

I joga se dá cvičit s kily navíc. Podívejte se na zářný příklad této ženy:

VIDEO: Boubelka cvičí jógu. Zhubla už přes 30 kilogramů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu





Na svém blogu, který je „váhově neutrální“ radí ženám, aby dělaly to nejlepší pro sebe a ne pro okolí a záměrně neřeší svou ani jejich váhu.

Ani tato Američanka neřeší váhu a tančí u tyče:

VIDEO: Má 120 kilo a tančí u tyče. Američanka tak hubne Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu