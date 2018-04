Sportovkyně Sylva bojuje s nadváhou i se sklonem k anorexii

Silva se stravuje nekvalitně a rychle. Plácá všechno dohromady, sladké a slané, hořké i kyselé. Nejradši má kedlubnu a sladké pečivo. S kamarádkami ráda zajde na víno, ale jakmile cítí, že začíná přibírat, vrhne se na diety a sport.

Pojďte si povídat do Kavárničky Máte vlastní recept, jak ošálit žaludek, zahnat hlad a přitom netloustnout? Napište o tom zde.

Běhá, chodí na spinning, thajský box a aerobic. Dále provozuje mírně adrenalinový sport sleakline, takzvané provazochodectví. Ráda by se cítila nejen zdravá, ale i ve formě.

Bludný hubnoucí kruh

Sylva zkoušela hubnout už několikrát. Vždy se jí to podařilo, ale časem se dostavil jo-jo efekt. Když bylo Sylvě dvacet, podařilo se jí během tří měsíců zhubnout patnáct kilogramů. Právě v tuto chvíli podle výživového poradce Petra Havlíčka byla Sylva na hranici anorexie.

"Nebyla to anorexie, ale mohlo to hraničit s bulimií, protože jsem za sladké pečivo měla výčitky, místo toho jsem cvičila," brání se ale Sylva.

Ať už má pravdu kdokoliv, když tehdy chtěla v hubnutí pokračovat, už to nešlo. Místo toho donekonečna bojuje s nadváhou, která je jí ve sportu překážkou.

Sylva má ráda sladké, ale i smažené jídlo. To všechno se také objevilo na jejím stole "hrůzy". Sylva bojuje s nadváhou celý život.

Sylva má ráda čínu, gyros s jasmínovou rýží a smažené hranolky s hamburgerem. Když ale hubne, prohlíží každý obal a hledá, co je víc light. Jakmile ale vyhládne, spořádá, na co přijde, poté následují výčitky svědomí. A tak se neustále motá v bludném kruhu.

Její týden je také prošpikovaný sportem. V pondělí aerobik, v úterý běh, ve středu spinning, ve čtvrtek provazochodectví, v pátek thajbox. O víkendu cvičí obvykle ještě doma.

Na tváři úsměv, v srdci žal

Sylvu trápí nadváha už hodně dlouhou dobu, v knihovně má spoustu knížek o hubnutí. Jejím cílem je netrpět nadváhou, být zdravá a mít správný cholesterol.

"Když byla Sylva v sedmé třídě, poslala ji dětská doktorka na odtučňovací kůru. Shodila hodně, ale jak se vrátila domů, tak zas přibrala," připomněla její maminka. V pubertě vyzkoušela nespočet diet a zaručených rad na zhubnutí.

"Sylva maká, miluje sport, přitom má příjem o 500 kilokalorií nižší. Tohle by měla být holka jako lusk, vysportovaná a štíhlá," podivil se výživový poradce Petr Havlíček.

Sylva Sylva měří 171 centimetrů a vážila 83 kilogramů. Za tři měsíce shodila 3 kila tuku a v pase zeštíhlela o 6 centimetrů.

"Pro mě je divné, že je vysmátá, pohodová. Ale na tváři lehký smích a v srdci hluboký žal. Myslím, že je tam něco potlačeného, že ta holčička se moc ráda nemá," dodala doktorka Kateřina Cajthamlová.

Když hrozí anorexie

Když kontroluje zásoby v ledničce a kuchyni, narazí Kateřina i na "podezřelý" jogurt. Pro Sylvu je zdravý, protože je na něm napsáno fit a taky, že je bez přidaného cukru.

"Když tady píšou bez přídavku cukru, tak jim tam chybí Pozor, s přídavkem umělých sladidel," upozornila Kateřina. A ještě se s Petrem vrací do doby, kdy se Sylva pohybovala na hraně anorexie.

"Já jsem nehubla až tak, že bych hubla na kost a kůži," obhajuje se Sylva.

"Protože se to naštěstí včas zastavilo," podotkl Petr Havlíček, podle něhož tato epizoda zanechala v jejím těle jeden podstatný handicap: pomalejší metabolismus. "Dietní pokusy od dětství způsobily to, že i když se tolik hýbete a toho jídla není moc, tak se u vás příjem rovná výdej," vysvětlil Havlíček.

Špatné spalování

Petr Havlíček Sylvě vysvětlil, jaký vliv má její sportování na její tělo. "To, co vy děláte, je síla, rychlost, dynamika, zvyšuje se trénovanost, ale nespalujete tuk, ten začnete spalovat, až tu intenzitu snížíte a tělo bude mít dostatek kapacity na to, aby ty tuky využívalo."

Havlíček ovšem věří, že Sylva má hodně šancí něco se sebou udělat. "Je to mladá ženská, která se hýbe, má vitalitu, má i poměrně dobrý vztah k jídlu, i když zatím nevaří, takže myslím, že má všechny atributy na své straně," řekl.

Sylva sportuje téměř každý den. Trenér ukazuje Sylvě, jak správně cvičit, aby zhubla.

Podle rad expertů se Sylva při pohybu začala více orientovat na aerobní pohyb, rychlé procházky, které prokládá během. Jezdí i na kole.

Sylva přibrala pár kilo

Po čtyřech týdnech následuje kontrola přímo u Sylvy doma. Jenže Sylva jako by nevěřila jídelníčku, který jí experti sestavili. A upravuje si ho. "Čtyři plátky sýra na jeden chleba? Stačily by dva...," konstatovala Sylva, když si připravovala svačinu. A když si po třech týdnech stoupla na váhu, byla v šoku: přibrala o tři kila.

"Dcera je docela zklamaná z dosavadního průběhu, tvrdí, že na ni jsou ty porce příliš velké, že to nemůže sníst," vysvětlil její otec. Sylva je smutná, že zatímco její matka hubne při dodržování stejného jídelníčku, ona nikoli. A tak zavolala Petru Havlíčkovi. Ten jí vysvětlil, že jídelníček musí dodržovat, byť se jí může zdát moc bohatý.

"Je tam napsáno 1650 kilokalorií a vy máte příjem 1330 kilokalorií. Chyba je prostě v jídle. Jíte určitě málo," řekl Havlíček.

Hladověním se nehubne

Sylva na Petrovo doporučení vyrazila do Prahy na kompletní přeměření. Podle Havlíčka potřebuje trochu vychovat, aby dodržovala plán, který má. Sylva má fyzickou zátěž ráda, jenom energii dávala špatným směrem.

Sylva před a po hubnutí.

"Vím, že jím méně, ale nemohu si pomoct. V hlavě mi jede, proč se mám cpát, proč to mám sníst všechno," svěřila se Sylva. Podle Havlíčka postupuje Sylva špatně. Ubírání jídla jí nepomůže. Zbavila se navíc jen jednoho kila tuku, což je podle něj katastrofa.

Sylva slíbila, že se bude snažit dodržovat porce, které má napsané v manuálu.

"Jedna věc je strach z jídla, od vás zaznělo, že se to do vás nevejde. Já mám pocit, že to není o strachu, mám pocit, že je tam nějaká vyšší psychická zátěž," odhadoval Havlíček.

Sylva si proto za zavřenými dveřmi popovídala o svých psychických problémech s doktorkou Cajthamlovou. "Bavili jsme se o jednom problému, který teď řeším. Ujistila mě, že pokud budu vnitřně něco řešit, tak kila nezhubnu. Nejdřív se musím hodit do pohody, pak se zaměřit na hubnutí," řekla Sylva po povídání s Kateřinou.

Sylva tvrdí, že jí rozhovory s Petrem Havlíčkem a Kateřinou Cajthamlovou hodně pomohly.

Také její otec potvrdil, že se Sylva teď mnohem víc snaží dodržovat předepsaný jídelníček. "Řekl bych, že trochu více jí, asi pochopila, že pokud chce dosáhnout toho, co chce, musí se držet pravidel."

Zhubnutí na 50 procent

Po dvanácti týdnech vyrazila Sylva na závěrečné měření. Výsledek nakonec nebyl špatný, i když byl hodně ovlivněn počáteční "inovací" a nedodržováním pravidel. I tak se Sylvě podařilo dostat pod 80 kilogramů. V pase se ztenčila o 6 centimetrů. Tuku ubylo o tři kila.

Petr Havlíček ji pochválil a řekl, že Sylva dosáhla padesátiprocentního výsledku.

Sylva si závěrečné focení vyloženě užila.

"Celkově vás chceme pochválit za druhých šest týdnů hubnutí," řekla doktorka Cajthamlová. "To, že zhubla jenom 3 kila tuku, přestože je mladá a moc se snažila, je způsobeno tím, že hodně válčí se svým tělem. Až to vyválčí a mozek přestane tělo mučit, věřím tomu, že to bude krásná, štíhlá holka."

Sylva má největší radost z toho, že jí z břicha zmizela část tuku. "Pokračuju dál, doufám, že mi zase nerupne v hlavě a nebude nějaká krize."