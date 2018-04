Šporcl: Bible mě hodně ovlivnila

Kniha

Bible

Nevím sice, jestli se k této knize knih hodí označení nejoblíbenější, ale nejdůležitější určitě. Četl jsem ji, když mi bylo třináct, v létě. Nebyla to sice povolená literatura, ale já ji za prázdniny přečetl takřka celou. Starý zákon jsem hltal, jako by to byl nejzajímavější román na světě, z Nového zákona si bral ponaučení do života. Nejsem věřící v tom smyslu, že bych chodil na bohoslužby do kostela. Ale Bible mne hodně ovlivnila.

Bible je pro křesťanskou civilizaci stěžejním a posvátným písmem. Zároveň je nejprodávanější knihou světa, ročně se jí po celém světě vydá více než 60 milionů výtisků.

Bibli v českém ekumenickém překladu vydala např. Česká biblická společnost v roce 2001. Její doporučená cena je 869 Kč.

Člověk

Niccolo Paganini

Italský virtuos, který vyzdvihl hru na housle do výšin, o kterých se do té doby nikomu ani nesnilo. Nastavil laťku tak vysoko, že jsme ji dodnes pouze dotáhli, ale nepřekonali. Uměl hrát nejen na housle, ale i výborně na kytaru, skládal překrásně italsky zpěvné skladby, které svou technickou náplní patří mezi nejtěžší na světě. Ale byl to i umělec, o kterém se hodně mluvilo, dokázal využít každičkého drbu ve svůj prospěch. Paganiniho skladby mám moc rád, stále se s nimi peru a doufám, že se mi alespoň jednou v životě stane, že s tím, jak Paganiniho hraju, budu spokojen.

Místo

Česko

Domov. Není jiné místo na světě, kam bych se tak rád vracel. Procestoval jsem mnoho zemí, na mnoha místech měl i čas se dobře rozhlédnout. Všude jsem ale pyšně hlásil, že jsem Čech. Vždy jsem se zpět vracel s pocitem, že sem patřím. Že odsud mohu jít kamkoli, ale sem se chci vždycky vrátit.

Film

Amadeus

Oblíbených filmů mám hodně a jsou různorodých žánrů: E. T. - Mimozemšťan, Zamilovaný Shakespeare, Schindlerův seznam, Shrek, My Fair Lady, Deset přikázání... Jako muzikant ale nesmím zapomenout především na film Amadeus Miloše Formana, natočený v roce 1984 v Praze. Úžasný, byť ne zcela pravdivý příběh závisti a malosti je stále tak aktuální, až mne někdy mrazí. Velkolepý historický epos a zároveň oslava Mozartovy hudby.