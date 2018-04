Spolehlivý návod na 20 způsobů, jak naštvat svého partnera

1. Snažte se ho změnit

Tak tohle je nejčastější stížnost, na niž si muži u žen stěžují, takže budete-li po partnerovi chtít, aby prodal motorku, s níž se denně hodiny mazlí, anebo aby skončil s kamarádem Honzou, protože na něj má špatný vliv, práskne brzy dveřmi. A ještě rada pro hodné: Když se zamilujete, nedejte se zmást tím, co v muži vidíte za "potenciál", ale řiďte se pravidlem "ber, co vidíš".

2. Používejte co nejvíc stereotypních příměrů

"No jo, to jste celí vy, chlapi!" Hoďte s nadhledem toho svého do pytle k bývalým milencům a zahrňte do množiny všechny muže světa. Muži totiž nesnesou představu, že by měli být srovnáváni s vašimi předchozími známostmi a milenci, i kdyby to měla být pravda.

3. Kritizujte svůj vzhled

Chodí s vámi, protože se mu zdáte přitažlivá, takže pokud chcete, aby se na vás jednou podíval a viděl místo krásně tvarované zadnice tu hroudu sádla, kterou z ní pořád děláte, jste na dobré cestě. Pro hodné: nekritizujte své tělo, mluvte o něm jen hezky, a pokud se vám na něm něco nelíbí, něco s tím dělejte.

4. Držte nepřetržitou dietu

Je smutné jíst úplně sám, když držíte hladovku, nudné jíst s někým, kdo si dává třikrát denně na talíř jen list salátu, a je otravné pořád dokola poslouchat, kolik jste čeho kdy snědla. Pro hodné: Klidně dietu držte, když musíte, ale nevnucujte to ostatním.

5. Cvičte si ho

Když konečně uklidil ten binec na svém stole, vynadejte mu, že to udělal blbě, rozhodně méně pečlivě, než to děláte vy. Neustále mu připomínejte, že chtěl přestat kouřit a začít šetřit. Bude vás mít plné zuby raz dva a naschvál začne dělat pravý opak.

6. Citujte psychologické knihy

Pochopíte-li, že váš partner má komplex dětské závislosti, je fixovaný na matku a má potíže s mužskou identitou, vyrukujte s tím. Sebeanalýza není špatná a ve větší míře váš vztah dokonale rozloží. Pro hodné: Pokud chcete, aby váš vztah fungoval, zapomeňte na jeho detailní psychologický rozbor.

7. Jděte na něj přes astrologii

Vysvětlete mu, že osud vašeho vztahu je napsán ve hvězdách. Přimějte ho, ať jde s vámi za astrologem. Společný horoskop je přece důležitý, abyste si byli jisti, že - a jak moc - se k sobě opravdu hodíte. Vezměte ho také ke kartářce, možná na vás leccos prozradí i numeroložka.

8. Buďte přecitlivělá

Že si vás partner čas od času dobírá a špičkuje? Bídák! Hlavně si nemyslete, že vtipkuje, protože na každém šprochu je přece pravdy trochu, takže se urážejte, nemluvte s ním a poplačte si. Nedej bože, abyste se jeho trapným vtípkům zasmála!

9. Bombardujte ho esemeskami

Vy s ním chcete přece být neustále v kontaktu, tak proč byste mu nepsala? Že vaše zprávy vnímá jako pokus o nepřetržitou kontrolu? Zřejmě má kupodivu telefon jen jako prostředek ke sdělení informací. Jeho problém! Pište, až vás budou bolet palce.

10. Často se ho ptejte, na co myslí

Dívá se do prázdna, mlčí a vy si děláte starosti, že ho něco trápí. Jenže když se ho zeptáte, na co právě myslí, vytasí se s nesmrtelnou hláškou: "Ehm...na nic." Přece ale na něco myslet MUSÍ! A vy to z něj dostanete. Ptejte se tedy pořád dokola, jednou vás musí už konečně poslat někam...

11. Vyptávejte se ho na jeho bývalé

To je způsob, kterým ho zaručeně rozčílíte nejvíc. Samozřejmě chcete slyšet, že jeho bývalá přítelkyně byla protivná semetrika a jak je rád, že se jí zbavil. Vyptávejte se ho proto často a intenzivně, ale pozor: dozvíte-li se pravý opak, mohlo by to být nepříjemné.

12. Vyprávějte mu o svých bývalých

Nikomu se nechce poslouchat, že v životě jeho partnera byl před ním už někdo jiný. Takže jak ho naštvat? Mluvte o svém bývalém a zdůrazňujete dokola jeho přednosti, dávejte ho za vzor. Co nevidět se tak ocitne i on mezi bývalými.

13. Hrajte si na malou holčičku

Nehrajte si na samostatnou! Neustále vyžadujte pozornost a pomoc, v ideálním případě kňouravým tónem. Kdyby snad nechtěl vyhovět, klidně trucujte. Děti si přece takhle vynucují pozornost docela úspěšně, tak proč ne vy?

14. Vyprávějte kamarádkám intimnosti z vašeho vztahu

Co je na tom, když kamarádkám vyprávíte o rozměrech penisu svého přítele a o jeho kolísavé potenci? Je to snad lež? Není. Tak proč by mu to mělo vadit? Kupodivu to většině mužů příjemné není. No a co? Tak ať si jde...

15. Plačte

...často, hodně, bezdůvodně. Váš přítel si bude myslet, že ho slzami manipulujete a vydíráte, že hrajete divadlo. Ale vy jste přece jen přecitlivělá! Když mu předvedete, že má pravdu a že pláč opravdu využíváte k prosazení svých přání, naštve se úplně nejvíc.

16. Kritizujte jeho přátele

Přátelé jsou jeho rodina. Sám je může kritizovat a urážet, ale vám by to jen tak neprošlo (pokud nemáte opravdu závažný důvod). Takže chcete-li partnera rozčílit, pozurážením jeho přátel rozhodně uspějete. Pro hodné: Nejlepší je držet si od nich mírný odstup a naučit se je respektovat.

17. Co nejvíc se přizpůsobte

Zapomeňte na své zájmy a navěste se na něj. Má rád fotbal? Staňte se fotbalovou fanynkou! Pije pivo? Hurá do hospody! Dělá judo? Ale to mohou přece i ženy!

18. Často měňte názory

Jeden den ho šíleně milujete a druhý den rozebíráte, zda má váš vztah vůbec cenu. Dobře děláte. Hlavně ať si vámi není jistý! Měňte co nejčastěji svoje nálady a názory. Půjdete-li na večeři, rozhodněte se třeba sto metrů před restaurací, že držíte vlastně dietu a že půjdete raději spát. Uvidí, jak je s vámi těžké pořízení, a dá vám pokoj. Můžete doufat, že navždy.

19. Dávejte mu zákeřné otázky

Jsou to otázky, na které chceme slyšet kompliment, jenže on panebože neumí číst myšlenky a při nejlepší vůli odpověď neví (a to už nás zná tak dlouho!). Nevypadám tlustá? Hádej, co je na mě nového? Byla tvoje bývalka víc sexy než já? Však si ho třeba jednou vycvičíte - pokud včas neuteče.

20. Co nejvíc mluvte

Pokud možno bez přestání a "o ničem". Zvlášť silná odezva přijde v situaci, kdy běží film na DVD, váš partner si čte anebo telefonuje. Pravděpodobně nechápe, že tlacháte jen proto, abyste s ním byla neustále ve spojení. Ale řekněte samy: co vám je po tom, že on vás věčně nechápe?

Podle knihy Anity Naikeové: Průvodce pro nesmělé dívky