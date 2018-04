Společně, nebo každý za své? Peníze ovlivňují lásku, pokud to dovolíme

Nespokojené jsou partnerky boháčů i chuďasů. Existuje mnoho modelů soužití a zdá se, že co model, to naběhnutí si na potenciální problém...

Podnikatel Milan (40) zná svou partnerku šest let. Dva roky s ním bydlí v jeho domě, sám jí to nabídl, aby si zvykali spolu žít. Protože přítelkyně studuje, velkoryse navrhl, že bude veškeré nákupy a investice hradit on a kromě toho jí bude dávat 15 tisíc kapesného měsíčně. Z toho si měla platit módu, fitko, jazykové kurzy a další hobby. Zpočátku vše fungovalo, občas ho překvapila teplou večeří při svíčkách, později se však idyla rozplynula. Dnes už přítelkyně nevaří, doma nic nedělá, na společné nákupy má také stále méně času, peněz by však chtěla víc. Milan si klade otázku, zda ho nemá jen za sponzora, a jeho city jsou raněny....

Chtěl si snad Milan svou partnerku tak trochu koupit, protože se mu zdála výrazně atraktivnější a mladší? Dívka zpočátku oslněná tím, že si bude žít jako princeznička, však možná po čase zjistila, že ji starší partner nudí, že si více rozumí se svými vrstevníky, že ji život ve zlaté klícce vlastně moc nebaví. A začala spekulovat, vydražovat svou cenu jako kompenzaci za setrvání v čím dál tím méně zajímavém vztahu.

Stejně jako Milan se v krizi ocitl i pár Romana (50) a Láďa (51), přestože jejich situace byla zcela jiná.

Ti dva spolu chodili skoro pět let. Oba byli rozvedení a otevřeně si přiznali, že jim nejde jen o chvilkové dobrodružství, nýbrž o vážný vztah. Jiskra přeskočila, oba se zamilovali. Protože každý z nich vlastnil byt, nemuseli se hned sestěhovávat, scházeli se však každý den. Občas přespala ona u něj, jindy zase on u ní.

Zpočátku vše skvěle fungovalo, pak však Romana čím dál tím častěji všímala toho, jak je Láďa opatrný na své peníze. Čím dál tím méně za ni platil, nákupy pořizovala valnou měrou ze svého, společné výlety i dovolené si samozřejmě hradila také ona. Když se o tom zmínila kolegyním v práci, nevěřícně kroutily hlavou. Má to zapotřebí? Vždyť je tak hezká, mohla by mít jiného kavalíra! Kdyby to byl nějaký chudák, ale špičkový manažer...

Přestože si po jiných stránkách dobře rozuměli, hlavně co se týkalo volnočasových aktivit, postojů a hodnot, odlišný přístup k penězům - a především pak Láďova neochota investovat do Romany nebo dokonce lakota - jejich lásku zabila. Zde by se dalo říci: není divu. Naopak je zvláštní, že s ním Romana vydržela celých pět let. Zdá se, že neplatí univerzálně, že ženy mají ve své „genetické výbavě“ hledat v mužích přístup ke zdrojům.

Co vězí za postojem druhého?

V 80 procentech partnerských hádek nejde o lásku, ale o peníze, prohlásila psycholožka Ulla Sebastianová v interview pořadu Volle Kanne televizního kanálu ZDF.

„Rozdílné hodnoty, pocity a způsoby chování, které přináší každý z partnerů z původní rodiny do tohoto vztahu, na sebe narážejí a partneři to neumějí zvládat,“ tvrdí. Co je pro jednoho velkorysost, je pro druhého rozhazování, co jeden považuje za šetrnost, vidí jiný jako lakotu.

„Moc nepomůže diskutovat s partnerem o tom, že je jeho životní postoj oprávněný. Účinnější je porozumět tomu, jaké je jeho nebo její vnitřní nastavení,“ kreré tvoří mimo jiné mozaika předchozích zkušeností.

Důvěra je nezbytná

O tom, kolik bude v rodině bankovních kont, zda bude nějaké společné a kolik do něj bude každý z partnerů přispívat, je diskutabilní. Záleží na tom, jestli se partnerům podaří domluvit takový model, jenž by skutečně vyhovoval oběma, ani jeden se v něm necítil znevýhodněn, zneužíván či jinak nekomfortně.

Důvěra spojená s penězi a hospodařením nesmí být ve fungujícím vztahu zásadně narušena nebo zničena. Nikdo z nás by asi nemohl věřit někomu, kdo nás zklamal na úrovni samotné existence. Je takřka vyloučeno, aby si někdo vážil partnera, jenž například vybílil společné konto a tyto prostředky použil na něco, co mělo zůstat partnerovi utajeno.

Právě tohle před pár lety zažila Dita (45): „Zjištění, že můj partner zakládal společnosti, o kterých jsem neměla nic vědět, že za mými zády vybíral peníze, pro mě byl strašný šok. Potom se sice kál a taky se mi to snažil různými způsoby vynahradit a vrátit, ale jako muž u mě skončil. Ještě jsme spolu sice chvíli vegetovali, ale už jsem tomu neříkala partnerství. Jedno vím jistě: že už nikdy nebudu nikomu věřit. Ale možná je to tak lepší.“

Nevěrní jsou chudí i bohatí

Zatímco ženy jsou o to věrnější, čím více jsou závislé na příjmu svého manželského nebo životního partnera, u mužů to je podle studie socioložky Christin Munschové z Cornell University přesně opačně. Čím více jsou na své ženě finančně závislí, tím raději zahýbají.

Není tedy divu, jestliže muži mají radši partnerku, která vydělává méně. Zatímco muži u sebe své ženy umějí držet kariérou a penězi, ženy to tímto způsobem neumějí. Munschová na základě provedené studie zjistila, že pravděpodobnost zahýbání u mužů, kteří jsou na svých ženách finančně závislí, je pětinásobná.

„Přispívá-li žena trojnásobně do společného rozpočtu, je tato pravděpodobnost nejvyšší. Muži evidentně nesnášejí, jsou-li finančně v podřízené pozici. Ale zahýbají i ti, co vydělávají mnohem víc než jejich partnerky,“ tvrdí Munschová a zdůvodňuje to tím, že musejí dlouho pracovat, cestovat a mají dost peněz na to, aby se mohli pobavit i s jinými ženami.

Táňa (49) a Vašek (48) jsou ten první případ. Bohatá inženýrka a zedník s pochybnou minulostí. Přátelé ji varovali, ale byla zamilovaná a sex fungoval. Když se ale Vašek nastěhoval do jejího luxusního domu, ukončil své sporadické pracovní aktivity a spal s Táňou čím dál tím méně. Bez skrupulí se však nechával živit. Celý den se válel v posteli s laptopem a čile komunikoval s děvčaty. Přestože se k Táně choval čím dál tím arogantněji, nepřestávala ho milovat a doufat, že se vše změní, až si najde práci, kterou údajně hledal. Trpělivost jí došla až ve chvíli, kdy pod polštářem našla cizí kalhotky. Tehdy poprvé otevřela jeho noťas - a žasla. Za její peníze si kupoval i prostitutky! Rozvod proběhl velmi rychle, dlouho však trvalo, než se Táňa z tohoto šoku vzpamatovala a našla odvahu jít do dalšího vztahu. Ten nyní má, ale už razí heslo: každý ve svém!

Druhý případ je učitelka Olina (58) a podnikatel Robert (58). Když vybudoval úspěšnou firmu, zůstala Olina doma, aby mohla svému choti poskytnout lepší zázemí a měla více času na čtyři vnoučata. Počáteční radost, že nemusí vstávat, ji ovšem během pár měsíců opustila. Manžel čím dál tím častěji odjížděl do zahraničí a ji na dálku úkoloval. Pořídili si sice služku, ale ani to nepomohlo. Olina lítala jako hadr na holi a cítila se unavenější než v době, kdy učila ve škole. Tušila sice, že jí Robert lže a místo obchodních jednání si někde užívá s milenkou, ale jistě to raději vědět nechtěla. Až to jednou nevydržela. Podívala se mu do mobilu, a bylo jasno....Od té doby uplynula spousta let. Robert vystřídal několik milenek, doma sice nyní pobývá více, ale k Olině chová natolik nadřazeně, že se vždycky těší, až zase odjede. Ví, že situace je neúnosná, ale má strach ji řešit.

Dopřej milým plnou pozornost

Samozřejmě platí, že není bohatý jako bohatý. Ne všichni jměním zpychnou, řádí s mladými milenkami a doma se chovají odpudivě. Například anglický multimiliardář Sir Richard Branson (66), jehož jmění se odhaduje na pět miliard USD, žije šťastně již 38 let let se svou druhou ženou.

„Každý den si udělá čas na svou ženu Joan. To má prioritu a patří to k pevnému dennímu režimu,“ uvádí v článku Šest receptů na úspěch Richarda Bransona. Vždy mu to připomene, proč vybudoval Virgin (název jeho společnosti, pozn.red.). Přece pro svou rodinu! A je-li na cestách, musí aspoň zavolat nebo chatovat přes skype.

„Vypni maily a soustřeď se na rozhovor“, říká Branson. „Dopřej svým milým plnou pozornost, i kdyby to mělo být jen na půl hodiny.“

Libuše Konopová Autorka textu je vztahová koučka a vede na OnaDnes.cz poradnu ZDE.

Pavel (47) sice není miliardář, ale jako IT programátor vydělává velice slušně. Může si dovolit živit svou druhou ženu Ivanu (46). Platí jí jazykové, hudební a taneční kurzy, dokonce ji odrazuje od toho, aby nastoupila do práce, jež by ji neuspokojovala nebo dokonce stresovala. Je rád, že jejich společná dcera Julie (10) po příchodu ze školy nemusí být sama, že je klid a pohoda, když přijde unaven z práce domů. Chcete-li si někdo s Pavlem domluvit schůzku, se smíchem ho odkazuje na svou ženu. „To musíte zavolat Janě, ona je můj manažer!“

Láska a peníze spolu ve vztahu vždycky trochu souvisejí. Pokud někomu chybí kouzlo osobnosti, ani miliony to nespraví, ale ani vztah oslňující osobností, která nemá ani na rohlík, nemá do budoucna valné vyhlídky.

Říká se, že peníze kazí charakter, a mnohdy to tak skutečně je. Nestává se to ovšem každému. I v populaci bohatých se najdou „osvícení“, kteří jsou si vědomi toho, že peníze samy o sobě ke štěstí nestačí, že pravé hodnoty jsou jinde. Jak pravil Richard Branson v interview pro Bild: „Peníze by neměly být motivací. Nejde až tak moc o peníze, ale o to být úspěšným. Bylo by samozřejmě krásné, kdyby na konci roku bylo více příjmů než výdajů. Ale peníze jsou vedlejším produktem“.